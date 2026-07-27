Cea de-a 18-a ediție a Fruit Attraction, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate sectorului de fructe și legume, se pregătește să reunească la Madrid aproximativ 2.500 de companii și peste 121.000 de profesioniști.

Evenimentul va avea loc în perioada 6-8 octombrie 2026, la Centrul Expozițional Ifema Madrid, iar suprafața expozițională va ajunge la 162.000 de metri pătrați, cu peste 2.000 de metri pătrați în plus față de ediția din 2025.

Potrivit informațiilor prezentate de directoarea Fruit Attraction, María José Sánchez,și preluate de efeagro.com ediția din acest an confirmă extinderea constantă a evenimentului și consolidarea sa ca platformă internațională pentru industria de fructe și legume.

Participare internațională de amploare

Toate comunitățile autonome spaniole producătoare de fructe și legume vor fi reprezentate la târg. În același timp, ediția din 2026 va aduce și noi țări participante, printre care Armenia, Japonia, Indonezia, Malaezia și Tunisia.

Diversificarea participării internaționale reflectă rolul tot mai important al Fruit Attraction ca punct de întâlnire pentru producători, distribuitori, retaileri, importatori și cumpărători din întreaga lume.

Prin amploarea sa, târgul oferă companiilor din sector oportunitatea de a-și prezenta produsele, de a identifica noi parteneri comerciali și de a-și extinde prezența pe piețele internaționale.

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Companiile interesate își pot înscrie proiectele până la 2 septembrie

Ediția din 2026 va include și Premiile Centrului de Inovare, dedicate celor mai inovatoare și sustenabile soluții dezvoltate pentru sectorul de fructe și legume.

Companiile interesate își pot înscrie proiectele până la 2 septembrie, iar inițiativele vor pune în valoare soluțiile care contribuie la dezvoltarea durabilă și la modernizarea industriei.

Tot până la aceeași dată pot fi depuse candidaturile pentru premiul acordat celui mai bun expozant. Organizatorii vor evalua criterii precum creativitatea, inovația și angajamentul companiilor față de sustenabilitate.

Factoría Chef revine la Fruit Attraction

Componenta gastronomică va fi reprezentată din nou de Factoría Chef, unul dintre cele mai dinamice spații ale târgului.

Aici, companiile din sectorul produselor proaspete își vor putea pune în valoare produsele prin demonstrații și experiențe culinare, evidențiind versatilitatea și calitățile gastronomice ale fructelor și legumelor.

Cartoful, produsul vedetă al ediției 2026

Cartoful va ocupa un loc central în cadrul ediției din acest an, fiind desemnat produsul vedetă al Fruit Attraction 2026.

Organizatorii îl consideră un sector strategic datorită contribuției sale la securitatea alimentară și la menținerea unei alimentații sănătoase.

Înaintea deschiderii oficiale a târgului va avea loc și primul Simpozion Internațional al Cartofului, organizat de Fepex. Evenimentul va reprezenta un prilej de dezbatere asupra provocărilor și oportunităților din sectorul cartofului, precum și asupra rolului acestuia în sistemele alimentare globale.

700 de cumpărători internaționali, din peste 50 de țări

Una dintre principalele componente ale Fruit Attraction este programul dedicat conectării producătorilor cu marile piețe internaționale.

Prin Programul Cumpărătorilor Internaționali, organizat în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației din Spania, ICEX și Fepex, la târg sunt așteptați aproximativ 700 de cumpărători, manageri de achiziții din retail, importatori și angrosiști din peste 56 de țări.

Trei zile dedicate industriei de fructe și legume

Fruit Attraction 2026 va putea fi vizitat în perioada 6-8 octombrie, între orele 9:30 și 19:30. În ultima zi, programul se va încheia mai devreme, la ora 16:00.

Cu 2.500 de companii estimate, 162.000 de metri pătrați de spațiu expozițional și peste 121.000 de profesioniști așteptați, ediția din 2026 se anunță una dintre cele mai ample din istoria târgului.