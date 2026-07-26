Șase îndulcitori cu puține calorii sau fără calorii au fost asociați cu un declin mai rapid al memoriei și al capacității de gândire. Concluzia aparține unui studiu amplu realizat în Brazilia și publicat în revista medicală „Neurology”, a Academiei Americane de Neurologie, citată de NY Post.

Cercetarea a analizat aspartamul, zaharina, acesulfamul K, eritritolul, sorbitolul, xilitolul și tagatoza. Dintre acestea, primele șase au fost asociate cu un declin cognitiv mai rapid. Pentru tagatoză nu a fost observată o legătură semnificativă. Îndulcitorii sunt utilizați în produse precum băuturile carbogazoase dietetice, apele aromatizate, băuturile energizante, iaurturile, deserturile cu puține calorii, guma de mestecat și produsele etichetate „fără zahăr”. Unii sunt vânduți separat pentru îndulcirea cafelei, a ceaiului sau a alimentelor pregătite acasă.

Aproape 13.000 de persoane urmărite

Studiul a inclus 12.772 de adulți din Brazilia, cu o vârstă medie de 52 de ani. Participanții au fost monitorizați timp de aproximativ opt ani.

La începutul cercetării, aceștia au completat chestionare detaliate despre alimentele și băuturile consumate în anul precedent. Cercetătorii i-au împărțit ulterior în trei grupuri, în funcție de cantitatea totală de îndulcitori consumată.

Persoanele din grupul cu aportul cel mai redus consumau în medie 20 de miligrame pe zi. În grupul cu cel mai ridicat consum, media ajungea la 191 de miligrame zilnic. În cazul aspartamului, această cantitate este comparabilă cu cea existentă într-o doză de băutură carbogazoasă dietetică.

- articolul continuă mai jos -

Dintre substanțele analizate, sorbitolul a fost consumat în cea mai mare cantitate, cu o medie de 64 de miligrame pe zi.

Participanții au efectuat teste cognitive la începutul, la mijlocul și la sfârșitul perioadei de monitorizare. Evaluările au măsurat memoria, fluența verbală, memoria de lucru și viteza de procesare a informațiilor.

Un declin cognitiv cu 62% mai rapid

După ajustarea rezultatelor în funcție de vârstă, sex, hipertensiune, boli cardiovasculare și alți factori, cercetătorii au identificat diferențe între grupuri.

Persoanele cu cel mai mare aport de îndulcitori au prezentat un declin al memoriei și al capacității generale de gândire cu 62% mai rapid decât participanții cu cel mai mic consum. Diferența a fost estimată ca echivalentă cu aproximativ 1,6 ani suplimentari de îmbătrânire cognitivă. Și grupul cu un consum moderat a înregistrat un declin cu 35% mai rapid. În acest caz, diferența a fost echivalentă cu aproximativ 1,3 ani de îmbătrânire. Procentele nu înseamnă că participanții și-au pierdut 62% din capacitatea intelectuală. Ele descriu diferența dintre vitezele de declin cognitiv observate în cele două grupuri.

Legătura, mai evidentă înainte de 60 de ani

Asocierea a fost observată în special în cazul participanților cu vârsta sub 60 de ani. Cei care consumau cantitățile cele mai mari au înregistrat scăderi mai rapide ale fluenței verbale și performanței cognitive generale.

În cazul persoanelor de peste 60 de ani, cercetătorii nu au identificat aceeași asociere. Legătura dintre îndulcitori și declinul cognitiv a fost mai puternică și în rândul persoanelor cu diabet. Acest rezultat este important deoarece pacienții cu diabet folosesc frecvent înlocuitori ai zahărului pentru controlarea glicemiei. „Îndulcitorii cu puține calorii sau fără calorii sunt adesea considerați o alternativă sănătoasă la zahăr. Constatările noastre sugerează însă că unii ar putea avea efecte negative asupra sănătății creierului în timp”, a declarat Claudia Kimie Suemoto, cercetătoare la Universitatea din São Paulo și una dintre autoarele studiului.

Cei șase îndulcitori identificați

Aspartamul este folosit frecvent în băuturile dietetice, guma de mestecat și deserturile fără zahăr. Zaharina se găsește în îndulcitorii de masă și în unele alimente procesate, iar acesulfamul K este adesea combinat cu alți îndulcitori în băuturi și produse cu puține calorii.

Eritritolul, xilitolul și sorbitolul fac parte din categoria poliolilor, cunoscuți și ca alcooli de zahăr. Aceștia sunt utilizați în dulciuri, gumă de mestecat, produse de patiserie și alimente destinate persoanelor care vor să reducă aportul de zahăr. Tagatoza, un îndulcitor analizat separat, nu a fost asociată cu declinul cognitiv în cadrul cercetării. Acest rezultat nu dovedește însă că substanța oferă protecție și nici că este complet lipsită de riscuri.

Studiul nu demonstrează că îndulcitorii sunt cauza

Cercetarea este observațională. Ea arată existența unei asocieri, dar nu poate demonstra că îndulcitorii au provocat declinul cognitiv.

Datele despre alimentație au fost raportate de participanți, iar aceștia ar fi putut uita anumite produse sau estima greșit cantitățile consumate. Studiul nu a analizat toți înlocuitorii zahărului disponibili pe piață.

Este posibil și ca persoanele care consumă mai multe produse dietetice să aibă alte probleme de sănătate sau obiceiuri care influențează funcția cognitivă. Deși cercetătorii au ajustat statistic numeroși factori, unele diferențe pot rămâne neidentificate.

Îndulcitorii autorizați sunt considerați siguri dacă sunt utilizați în limitele stabilite de autoritățile alimentare. Rezultatele noului studiu nu modifică automat aceste recomandări, dar indică necesitatea unor cercetări suplimentare privind efectele consumului îndelungat.

Nici înlocuirea lor cu mult zahăr, miere sau sirop de arțar nu este o soluție lipsită de riscuri. Aceste produse furnizează zaharuri și calorii, iar consumul excesiv poate favoriza obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Cea mai prudentă abordare rămâne reducerea treptată a preferinței pentru gustul foarte dulce și limitarea produselor ultraprocesate.