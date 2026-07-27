Kraft Heinz va lansa în luna august, pe piața din Statele Unite, o versiune fără lactoză a cremei de brânză Philadelphia. Noul produs va fi disponibil în marile rețele de retail din întreaga țară, compania urmărind să răspundă cererii în creștere pentru produse lactate fără lactoză.

Crema de brânză Philadelphia fără lactoză va fi comercializată în formatul tradițional „brick” al mărcii și va fi produsă din lapte și smântână. Formula include enzima lactază, utilizată pentru descompunerea lactozei.

Potrivit Kraft Heinz, produsul nu conține conservanți, arome sau coloranți adăugați. Prețul de vânzare cu amănuntul este estimat să fie similar cu cel al cremei de brânză Philadelphia standard, comercializată în același format.

Dezvoltarea produsului a durat mai mult de doi ani

Dezvoltarea noii formule fără lactoză a durat mai mult de doi ani. Compania susține că produsul se adresează atât persoanelor cu intoleranță la lactoză, cât și consumatorilor care aleg să își reducă în mod conștient aportul de lactoză.

Prin această lansare, Kraft Heinz urmărește să răspundă unei cereri tot mai mari pentru produse care permit consumatorilor să păstreze în alimentație produse lactate familiare, dar cu un conținut redus sau eliminat de lactoză.

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Aceasta poate fi utilizată în aceleași preparate ca varianta standard

Philadelphia fără lactoză poate fi folosită în aceleași proporții ca varianta standard a cremei de brânză. Produsul poate fi inclus în produse de patiserie și deserturi, dar și în sandvișuri, sosuri și alte preparate culinare.

Potrivit companiei, consumatorii nu trebuie să își adapteze rețetele pentru a utiliza noua variantă, ceea ce permite folosirea acesteia în mod similar cremei de brânză Philadelphia obișnuite.

Intoleranța la lactoză afectează peste 30 de milioane de persoane din SUA

Lansarea vine în contextul extinderii segmentului de produse lactate fără lactoză pe piața americană. Potrivit datelor de la Boston Children’s Hospital, citate de companie, intoleranța la lactoză afectează peste 30 de milioane de persoane din Statele Unite.

Kraft Heinz subliniază, de asemenea, că produsele lactate fără lactoză reprezintă unul dintre segmentele cu ritm de creștere din industria lactatelor. O prognoză a industriei citată în comunicatul companiei estimează că piața globală a produselor lactate fără lactoză ar putea ajunge la 28 de miliarde de dolari până în 2033.

Noul produs va fi disponibil din luna august!

Prin lansarea noii creme de brânză Philadelphia, Kraft Heinz își extinde portofoliul de produse destinate consumatorilor care caută alternative fără lactoză, păstrând în același timp formatul și modalitățile de utilizare consacrate ale brandului.

Noul produs va ajunge pe rafturile marilor retaileri din Statele Unite în august 2026, la un preț estimat să fie aliniat cu cel al variantei standard Philadelphia în același format.

Kraft Heinz operează în peste 40 de țări, iar vânzările nete ale companiei au fost de aproximativ 25 de miliarde de dolari în 2025. Lansarea cremei de brânză Philadelphia fără lactoză marchează o nouă extindere a ofertei companiei pe segmentul produselor adaptate nevoilor și preferințelor alimentare în schimbare ale consumatorilor.