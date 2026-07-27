De câte ori ți-ai spus: „De luni mă apuc serios. Așa nu se mai poate.” De luni fără pâine, de luni fără dulce, de luni merg la sală, de luni nu mai mănânc seara, de luni mă țin de treabă. Și poate că, de fiecare dată, chiar ai început cu cele mai bune intenții. Ai fost motivată, ai mâncat „perfect” câteva zile și poate ai văzut chiar și un kilogram mai puțin pe cântar.

Apoi a venit o zi aglomerată, un weekend, o ieșire în oraș sau o perioadă mai stresantă și ai simțit că ai stricat tot. De aici începe din nou cercul: dietă → restricție → oboseală → abatere → vinovăție → abandon → o nouă dietă.

Dar dacă problema nu este că nu știi să ții o dietă? Dacă problema este că încerci să construiești o viață sănătoasă folosind o strategie care funcționează doar câteva săptămâni? Poate că nu ai nevoie de încă un plan strict, ci de o abordare care să te învețe să mănânci, să te miști și să ai grijă de tine într-un mod pe care să îl poți continua și atunci când viața nu este perfectă.

De ce ne este mai ușor să ne chinuim pe termen scurt decât să fim consecvenți?

Pentru că o dietă strictă are un avantaj psihologic: are un început foarte clar și, în mintea noastră, are și un sfârșit. „Mai rezist trei săptămâni.” „Până la vacanță.” „Până dau jos 5 kilograme.” „Până intru în rochia aceea.”

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Creierului nostru îi este mai ușor să accepte un efort intens atunci când îl percepe ca fiind temporar și când recompensa pare apropiată. Știi că te chinui acum, dar îți spui că, după ce ajungi la rezultatul dorit, vei putea reveni la viața ta normală. Dar aceasta este, din nou, o altă minciună. Pentru că, dacă revii la aceleași excese, cel mai probabil te vei îngrășa la loc.

Consecvența, în schimb, nu este spectaculoasă. Nu începe cu „de mâine schimb tot”, ci cu lucruri mici și aparent banale: astăzi îmi pun proteine în farfurie, astăzi merg 20 de minute, astăzi nu sar peste prânz, astăzi beau mai multă apă, astăzi, dacă am avut o masă mai haotică, nu transform o masă într-o zi pierdută.

Nu pare suficient. Nu îți oferă senzația aceea puternică de „gata, de azi sunt alt om”. Dar exact aici este diferența. Dietele stricte se bazează adesea pe motivație. Stilul de viață se construiește prin repetare. Iar motivația fluctuează, în timp ce obiceiurile, odată construite, ne cer din ce în ce mai puțin efort mental.

Ce să faci în următoarele 30 de zile, în loc să începi o nouă dietă

Nu îți propun o provocare de 30 de zile în care să fii perfectă. Îți propun 30 de zile în care să înveți să fii consecventă. Nu încerca să schimbi totul dintr-o dată. Construiește, etapă cu etapă, câteva comportamente pe care să le poți păstra și după ce cele 30 de zile se termină. Ideea este că, astfel, îți poți vedea liniștită de viață și îți poți repara treptat relația cu mâncarea.

Zilele 1–7: Pune ordine în mese

În prima săptămână, nu încerca să mănânci cât mai puțin. Încearcă să introduci mesele și gustările într-o rutină. Construiește-ți mesele în jurul unor alimente care îți oferă sațietate: o sursă de proteine, legume și alimente bogate în fibre, adaptând cantitățile la nevoile tale.

Nu trebuie să mănânci la aceeași oră în fiecare zi, dar este util să ai un ritm previzibil și să nu ajungi constant la finalul zilei flămândă. Pentru multe persoane, haosul alimentar din timpul zilei se transformă seara în foame intensă, pofte și senzația că „nu se mai pot opri”.

Obiectivul primei săptămâni nu este perfecțiunea, ci structura și rutina. Înainte să te întrebi ce aliment trebuie să elimini, întreabă-te dacă mesele tale sunt suficient de echilibrate și dacă îți oferă ceea ce ai nevoie pentru a ajunge la următoarea masă fără senzația că te lupți cu foamea.

Zilele 8–14: Pune proteinele în centrul meselor

În a doua săptămână, începe să fii atentă la aportul de proteine. Proteinele nu sunt importante doar pentru cei care fac sport. Sunt un element esențial al unei alimentații echilibrate și contribuie la senzația de sațietate și la menținerea masei musculare în timpul procesului de slăbire.

Încearcă să ai o sursă de proteine la mesele principale: ouă, iaurt grecesc, pește, carne slabă, brânzeturi, leguminoase sau tofu, în funcție de preferințele și nevoile tale.

Nu trebuie să mănânci perfect. Trebuie să înveți să îți construiești mesele astfel încât să nu simți că te lupți cu foamea toată ziua. Obiectivul celei de-a doua săptămâni este să înveți să mănânci pentru sațietate, nu doar pentru a umple stomacul.

Un alt sfat este să nu elimini complet grăsimile. Chiar dacă sunt cei mai calorici macronutrienți, au un rol important într-o alimentație echilibrată.

Zilele 15–21: Mișcă-te mai mult

În a treia săptămână, adaugă mișcare, dar fără să transformi sportul într-o nouă formă de pedeapsă. Nu trebuie să începi cu un abonament la sală și șase antrenamente pe săptămână. Începe cu ceea ce poți repeta: mergi mai mult, urcă scările, fă o plimbare după masă, ridică-te mai des de la birou, joacă-te activ cu copilul sau introdu treptat exerciții de forță, dacă sunt potrivite pentru tine.

Mișcarea nu trebuie să fie o pedeapsă pentru ceea ce ai mâncat. Este o formă de grijă față de corpul tău și o bucurie să te poți mișca.

Obiectivul săptămânii a treia este să transformi mișcarea într-o parte firească a zilei tale, nu într-o activitate pe care o faci doar atunci când vrei să „repari” ceea ce ai mâncat.

Zilele 22–30: Învață să revii, nu să o iei mereu de la zero

Aceasta este, poate, cea mai importantă etapă. Pentru că viața reală nu arată ca o dietă. Vei avea zile în care vei mânca mai mult, vei pleca în vacanță, vei merge la o aniversare, vei fi obosită sau vei trece prin perioade stresante. Și tocmai aici se vede diferența dintre o dietă și un stil de viață.

Dacă ai mâncat mai mult la cină, nu înseamnă că ai pierdut ziua. Dacă ai avut un weekend dezorganizat, nu înseamnă că ai pierdut săptămâna. Dacă ai făcut o alegere care nu te ajută, următoarea alegere poate fi una mai bună.

Nu trebuie să începi din nou luni. Poți începe din nou la următoarea masă. Momentul în care revii la obiceiurile alimentare sănătoase este esențial pentru evoluția greutății tale.

Aceasta este una dintre cele mai importante abilități pe care le poți învăța: nu să nu te abați niciodată, ci să știi să revii fără vinovăție, fără restricții extreme și fără să transformi o abatere într-un abandon.

Ce vei avea după 30 de zile?

Poate nu vei avea corpul pe care ți l-ai imaginat, complet transformat. Poate nu vei avea cu 10 kilograme mai puțin. Și este posibil ca nici măcar cântarul să nu fie cel mai spectaculos indicator al progresului tău.

Dar poți avea ceva mult mai valoros: mai multă structură, mai multă sațietate, mai puțin haos alimentar, mai multă mișcare și mai multă încredere că poți stăpâni acest proces.

Mai ales, poți avea experiența că poți face lucruri bune pentru tine fără să fii perfectă. Pentru că adevărata schimbare nu se întâmplă atunci când reușești să te chinui 30 de zile. Se întâmplă atunci când înveți să ai grijă de tine și în ziua 31, și în ziua 60, și în vacanță, și după o masă mai consistentă, și într-o săptămână dificilă.

Asta înseamnă, de fapt, să treci de la dietă la stil de viață. Nu să nu mai greșești niciodată, ci să nu mai transformi o greșeală într-un abandon și apoi într-un dialog negativ cu tine însăți.

Nu mai aștepta următoarea zi de luni. Alege un singur lucru pe care îl poți face astăzi. Apoi repetă-l mâine. Și poimâine. Pentru că schimbarea care rămâne nu este cea mai drastică, ci cea pe care o poți trăi zi de zi, cu zâmbetul pe buze și încredere în tine.