Cafenelele și restaurantele din aeroporturi sunt printre locurile în care călătorii caută cel mai des o conexiune Wi-Fi gratuită înainte de îmbarcare. Fie că vor să verifice un e-mail, să lucreze câteva minute de pe laptop sau să își acceseze conturile online, pasagerii se conectează frecvent la rețelele publice disponibile în terminale.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează însă că astfel de conexiuni pot expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative.

Potrivit DNSC, rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele și alte spații publice pot fi exploatate de atacatori pentru interceptarea informațiilor sensibile sau pentru redirecționarea utilizatorilor către pagini frauduloase, informează economedia.ro, care citează Agerpres.

Wi-Fi-ul din cafeneaua aeroportului poate ascunde riscuri

Pentru un călător aflat în aeroport, conectarea la Wi-Fi-ul gratuit dintr-o cafenea poate părea o soluție simplă pentru a economisi datele mobile. Totuși, o rețea publică nu trebuie considerată automat sigură doar pentru că este disponibilă într-o locație cunoscută.

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Atacatorii pot crea rețele false, cu denumiri asemănătoare celor oficiale, pentru a determina utilizatorii să se conecteze. Odată ce dispozitivul este conectat, informațiile transmise prin rețea pot fi expuse unor tentative de interceptare, iar utilizatorii pot fi direcționați către site-uri frauduloase care imită pagini legitime.

Riscul este cu atât mai important într-un aeroport, unde oamenii sunt adesea grăbiți, preocupați de zbor sau de găsirea porții de îmbarcare și pot acorda mai puțină atenție mesajelor și solicitărilor afișate la conectarea la internet.

Cum poate fi recunoscută o rețea Wi-Fi suspectă

DNSC recomandă utilizatorilor să fie atenți la mai multe semnale care pot indica faptul că o rețea publică nu este sigură.

Printre acestea se numără rețelele nesecurizate, care pot fi accesate fără verificări suplimentare, dar și denumirile generice sau suspecte, precum „Airport_Free_WiFi”. O atenție sporită trebuie acordată și rețelelor care solicită, pentru simpla conectare, date personale care nu par justificate.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă redirecționarea către site-uri necunoscute sau către pagini cu un aspect îndoielnic. În astfel de situații, utilizatorii ar trebui să evite introducerea parolelor, a datelor cardului sau a altor informații sensibile.

Verifică rețeaua înainte să te conectezi

Atunci când un călător dorește să folosească Wi-Fi-ul unei cafenele din aeroport, una dintre cele mai simple măsuri de precauție este verificarea denumirii exacte a rețelei.

DNSC recomandă ca utilizatorii să confirme, atunci când este posibil, numele rețelei cu personalul locației. Această verificare poate reduce riscul conectării accidentale la o rețea falsă creată special pentru a atrage utilizatorii.

De asemenea, este recomandată dezactivarea funcției de conectare automată la rețele Wi-Fi. Astfel, dispozitivul nu se va conecta automat la rețele publice disponibile în apropiere, fără ca utilizatorul să verifice mai întâi dacă acestea sunt legitime.

Nu face tranzacții bancare prin Wi-Fi public

Una dintre cele mai importante recomandări ale specialiștilor în securitate cibernetică este evitarea efectuării tranzacțiilor financiare atunci când dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi publică.

Călătorii care se află într-o cafenea din aeroport și au nevoie să acceseze aplicația bancară, să efectueze o plată sau să intre în conturi importante ar trebui să utilizeze, pe cât posibil, datele mobile. Aceeași recomandare este valabilă și pentru accesarea altor servicii care conțin informații sensibile.

Într-un aeroport, unde timpul de așteptare poate fi folosit pentru rezolvarea unor operațiuni online, tentația de a utiliza Wi-Fi-ul gratuit este mare. Totuși, câteva minute economisite la consumul de date mobile nu justifică expunerea unor informații financiare sau personale.

Autentificarea în doi pași oferă un nivel suplimentar de protecție

DNSC recomandă și activarea autentificării în doi pași (2FA) pentru serviciile esențiale. Această măsură adaugă un nivel suplimentar de securitate, deoarece accesul la cont nu depinde doar de parolă.

În cazul în care datele de autentificare sunt compromise, existența unei a doua metode de verificare poate îngreuna accesul neautorizat la conturi. Pentru călători, este o măsură utilă în special în cazul conturilor de e-mail, al serviciilor financiare și al altor platforme care conțin informații personale importante.

Wi-Fi-ul gratuit din aeroporturi și cafenele poate fi util pentru călători, însă utilizarea acestuia trebuie făcută cu precauție. Verificarea rețelei, dezactivarea conectării automate și evitarea tranzacțiilor financiare prin conexiuni publice sunt măsuri simple care pot reduce riscurile.