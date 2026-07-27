Nu doar ceea ce mâncăm, ci și intervalul din zi în care luăm mesele ar putea conta pentru sănătatea creierului pe măsură ce înaintăm în vârstă. Un studiu-pilot realizat de cercetători americani sugerează că limitarea perioadei zilnice în care sunt consumate alimentele ar putea avea beneficii asupra unor funcții cognitive, transmite Mediafax, care citează The Guardian.

Concluziile sunt deocamdată preliminare și trebuie confirmate prin cercetări mai ample. Rezultatele ridică însă o întrebare interesantă: pentru felul în care îmbătrânește creierul ar putea conta nu doar ce și cât mâncăm, ci și ora la care alegem să luăm ultima masă.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul, realizat de cercetători de la Rutgers University, din Statele Unite, a inclus 47 de femei cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani, toate cu suprapondere sau obezitate.

Participantele au urmat timp de șase luni o dietă cu un deficit de aproximativ 500 de calorii pe zi. Diferența dintre cele două grupuri a fost intervalul în care erau consumate mesele.

Jumătate dintre participante au fost încurajate să mănânce într-o fereastră de aproximativ nouă ore, de regulă între 10:00 și 18:00, în timp ce celelalte și-au distribuit mesele pe parcursul a aproximativ 12 ore.

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La finalul celor șase luni, femeile din ambele grupuri slăbiseră în medie aproximativ șapte kilograme. Au apărut însă diferențe la unele dintre testele cognitive.

Femeile care au mâncat într-un interval mai scurt au obținut rezultate mai bune la testele care evaluau planificarea, orientarea spațială și capacitatea de rezolvare a problemelor.

Cercetătorii au observat și indicii privind o memorie și o capacitate de învățare ușor mai bune, deși diferențele nu au fost evidente la toate testele cognitive.

De ce ar putea conta ora la care mâncăm

Prof. Sue Shapses, coordonatoarea cercetării, spune că pierderea în greutate este deja cunoscută pentru efectele sale benefice asupra sănătății creierului, însă limitarea intervalului în care sunt consumate alimentele ar putea aduce avantaje suplimentare.

O posibilă explicație are legătură cu ritmul circadian, metabolismul și nivelul inflamației din organism. Evitarea meselor târzii ar putea contribui la un control mai bun al glicemiei și la reducerea proceselor inflamatorii, factori asociați cu menținerea funcțiilor cognitive.

Rezultatele se adaugă altor cercetări care sugerează că o perioadă mai lungă fără alimente în timpul nopții ar putea avea beneficii metabolice.

O analiză publicată la începutul acestui an a arătat că persoanele care terminau de mâncat înainte de ora 19:00 au înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește greutatea corporală, tensiunea arterială, circumferința taliei și alți indicatori ai sănătății metabolice.

Aproape jumătate dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite sau întârziate

Demența este una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial și provoacă aproape două milioane de decese anual.

Vârsta și moștenirea genetică nu pot fi modificate, însă cercetările sugerează că aproape jumătate dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite sau întârziate prin intervenții asupra unor factori de risc și prin modificări ale stilului de viață.

Obezitatea la vârsta mijlocie este, de asemenea, asociată cu un risc cu aproximativ 30% mai mare de apariție a demenței la vârste înaintate.

Rezultatele sunt promițătoare, dar studiul este foarte mic

Prof. Wendy Hall, specialist în științele nutriției la King’s College London, care nu a participat la cercetare, consideră că limitarea intervalului zilnic de alimentație reprezintă o ipoteză plauzibilă pentru protejarea sănătății creierului.

Specialista avertizează însă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență până când studiul complet va fi publicat și evaluat de alți cercetători.

Este o precizare importantă, mai ales că studiul-pilot a inclus numai 47 de participante și nu demonstrează că simpla renunțare la mesele târzii poate preveni declinul cognitiv sau demența.

Deocamdată, rezultatele oferă un indiciu că, atunci când vine vorba despre sănătatea creierului odată cu înaintarea în vârstă, ar putea conta nu doar ceea ce punem în farfurie, ci și momentul din zi în care alegem să mâncăm.