Carnea cu mai puține grăsimi și calorii decât vita / Specialiștii spun că oferă și ceva mai multe proteine

Carnea de vită este una dintre cele mai cunoscute surse de proteine animale, însă există o alternativă mai puțin obișnuită care vine cu un profil nutrițional interesant: carnea de bizon. Este mai slabă, are mai puține calorii și grăsimi decât vita, dar furnizează cantități comparabile de vitamina B12, fier, zinc și seleniu, potrivit specialiștilor citați de Real Simple.

Asta nu înseamnă că bizonul este automat alegerea mai sănătoasă pentru toată lumea. Cele două tipuri de carne au avantaje diferite, iar specialiștii spun că alegerea poate depinde de obiectivele nutriționale, dar și de preț și disponibilitate, notează Mediafax.

Bizon vs. vită: diferența de calorii și grăsimi

La 100 de grame, carnea de bizon furnizează aproximativ 159 de calorii și 9 grame de grăsimi totale.

Prin comparație, aceeași cantitate de carne de vită 90% slabă are aproximativ 185 de calorii și 13 grame de grăsimi.

Nivelul colesterolului este asemănător în cazul celor două, însă bizonul furnizează cu câteva grame mai multe proteine per porție.

Kylie Felty, specialistă în nutriție citată de Real Simple, explică faptul că bizonul oferă cantități comparabile de nutrienți importanți precum vitamina B12, fierul, zincul și seleniul.

- articolul continuă mai jos -

În plus, conținutul mai redus de grăsimi saturate poate conta pentru persoanele preocupate de sănătatea cardiovasculară.

Jamie Baham, o altă specialistă citată de publicație, spune că bizonul poate reprezenta o opțiune și pentru persoanele cu rezistență la insulină sau prediabet, în contextul unei alimentații adaptate nevoilor individuale.

De ce carnea de vită rămâne o alegere bună

Diferențele nutriționale nu transformă însă carnea de vită într-un aliment care trebuie evitat.

Specialistele spun că aceasta poate fi o alegere potrivită inclusiv pentru copii și sportivi, iar avantajele practice sunt evidente: este mult mai ușor de găsit și, în general, mai accesibilă decât carnea de bizon.

Ambele sunt surse de proteine și minerale esențiale, iar Baham subliniază că alegerea ar trebui făcută în funcție de nevoile și obiectivele fiecărei persoane.

Cum se gătește carnea de bizon

Bizonul are un gust relativ blând, ușor dulceag, fără aroma intensă pe care unele persoane o asociază cărnii de vânat.

Fiind mai slabă decât vita, carnea se gătește și mai repede și se poate usca dacă este ținută prea mult pe foc.

Specialistele recomandă să fie sărată din timp, apoi rumenită inițial la temperatură ridicată, după care focul poate fi redus. Este recomandată o gătire medie, urmată de câteva minute de odihnă înainte de servire.

În cele din urmă, nu există un câștigător absolut între bizon și vită. Bizonul are avantajul unui conținut mai redus de calorii și grăsimi și ușor mai multe proteine, în timp ce vita rămâne mai accesibilă și mai ușor de găsit.