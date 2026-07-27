Nestlé SA și compania americană de private equity Platinum Equity au înființat o societate mixtă care va prelua și opera activitățile de ape și băuturi ale grupului elvețian. Noua companie, denumită Peranel, va fi deținută în proporție de 50% de Nestlé și 50% de Platinum Equity.

Peranel va reuni un portofoliu de peste 30 de mărci de pe piețele internaționale, printre care S. Pellegrino, Perrier și Nestlé Pure Life.

Tranzacția face parte din planul Nestlé de reorganizare a diviziei globale de ape, pentru care compania anunțase încă din noiembrie 2024 că analizează opțiuni strategice, potrivit foodbusinessnews.net

Peranel, evaluată la 4,5 miliarde de franci elvețieni

După finalizarea tranzacției, noua societate mixtă va avea o valoare de întreprindere de 4,5 miliarde de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 5,5 miliarde de dolari.

Nestlé urmează să primească 2,8 miliarde de franci elvețieni, aproximativ 3,4 miliarde de dolari, la finalizarea tranzacției. Noua companie va avea sediul central la Paris și va fi condusă de Muriel Lienau, actualul director executiv al diviziei de ape a Nestlé.

O schimbare strategică pentru Nestlé

Crearea Peranel marchează un nou pas în strategia Nestlé de reorganizare a activităților sale. Divizia de ape include unele dintre cele mai cunoscute mărci ale grupului elvețian și operează pe piețe din întreaga lume.

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Prin transferarea acestor activități către o societate mixtă deținută în mod egal cu Platinum Equity, Nestlé își păstrează o participație semnificativă în business, beneficiind în același timp de expertiza și investițiile unui partener financiar specializat.

Noua companie va avea ca obiectiv dezvoltarea portofoliului de mărci, consolidarea poziției pe segmentul premium și creșterea eficienței operaționale.

Tranzacția urmează să fie finalizată după îndeplinirea condițiilor obișnuite și obținerea aprobărilor necesare.