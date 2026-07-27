29 iun.
La restaurant, după ce ți-a fost desfăcută sticla comandată, mai ai încă “loc de întors”? Ei, bine, da – în anumite condiții.
Sunt câteva situații în care normele sociale la masă permit refuzul unei sticle de vin. Primul caz este când sticla are un defect la dop. În acest caz este permis să refuzați sticla cu vin la masă, chiar dacă a fost deja desfăcută. E suficient să-i spuneți chelnerului, nu e nevoie de mai multe justificări. Dar mai sunt și alte situații. Despre toate acestea a vorbit Cezar Ioan la „Connaisseur fără ifose”.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți