Usturoiul este unul dintre cele mai folosite ingrediente în bucătărie, apreciat pentru aromă, dar și pentru proprietățile sale nutritive. În ultimii ani, numeroase studii au analizat dacă acest aliment poate avea un rol în protejarea ficatului, un organ esențial pentru eliminarea toxinelor și metabolismul grăsimilor. Concluzia specialiștilor este clară: usturoiul poate aduce beneficii, însă nu este un tratament și nu poate „detoxifica” ficatul.

Potrivit dieteticienilor citați de Parade, usturoiul conține compuși bioactivi precum alicina și disulfura de dialil, substanțe cu efect antioxidant și antiinflamator. Acestea pot reduce stresul oxidativ și inflamația, doi factori implicați în apariția și evoluția bolilor hepatice.

„Usturoiul poate fi benefic pentru ficat în anumite situații, dar ca parte a unei alimentații sănătoase, nu ca tratament în sine”, explică nutriționistul Chris Mohr.

Specialiștii subliniază că persoanele sănătoase nu vor observa schimbări spectaculoase doar prin introducerea usturoiului în alimentație. Beneficiile apar în timp și fac parte din efectul cumulativ al unui stil de viață sănătos.

Cercetările sunt promițătoare pentru persoanele cu ficat gras

Cele mai solide dovezi provin din studiile realizate pe persoane cu boala ficatului gras asociată disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută anterior drept steatoză hepatică nonalcoolică.

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O analiză publicată în 2022 în Journal of Functional Foods a arătat că suplimentele cu pudră de usturoi pot contribui la îmbunătățirea valorilor enzimelor hepatice și a unor markeri metabolici.

Alte cercetări sugerează că un consum constant de usturoi timp de aproximativ 12 săptămâni poate reduce inflamația și stresul oxidativ. De asemenea, unele studii indică faptul că suplimentarea zilnică poate diminua acumularea de grăsime în ficat la persoanele diagnosticate cu steatoză hepatică.

Usturoiul crud pare să aibă un avantaj

Potrivit specialiștilor, alicina, principalul compus activ din usturoi, se formează atunci când cățeii sunt tocați, zdrobiți sau mestecați. Din acest motiv, usturoiul crud furnizează cantități mai mari de alicină decât cel gătit.

Un studiu realizat în China a asociat consumul de usturoi crud cu un risc mai mic de agravare a bolii hepatice la bărbații diagnosticați cu MASLD. Totuși, cercetătorii precizează că nu se știe încă ce cantitate de usturoi crud ar fi necesară pentru a obține acest efect.

Ficatul nu are nevoie de cure de detoxifiere

Experții atrag atenția că ficatul unui adult sănătos își îndeplinește singur rolul de filtrare a toxinelor și nu are nevoie de diete sau suplimente „detox”.

Dieteticianul Katherine Patton, de la Cleveland Clinic, explică faptul că multe cure de detoxifiere conțin doze mari de plante, vitamine sau minerale care pot suprasolicita ficatul și, în unele cazuri, îi pot face mai mult rău decât bine.

În schimb, o alimentație echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale integrale și proteine de calitate, rămâne cea mai eficientă strategie pentru menținerea sănătății hepatice.

Există și situații în care usturoiul poate crea probleme

Consumul de usturoi este sigur pentru majoritatea oamenilor, însă există câteva excepții.

Usturoiul poate interacționa cu medicamente anticoagulante, precum warfarina sau aspirina, crescând riscul de sângerare. Din acest motiv, persoanele aflate sub astfel de tratamente ar trebui să discute cu medicul înainte de a consuma cantități mari de usturoi sau suplimente.

De asemenea, usturoiul crud poate provoca arsuri la stomac, balonare sau alte simptome digestive la persoanele sensibile.

Specialiștii recomandă prudență și în cazul suplimentelor cu usturoi. Acestea conțin doze mult mai concentrate decât alimentul în forma sa naturală și nu ar trebui administrate fără recomandarea unui medic, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni hepatice sau care urmează tratamente pentru alte boli.