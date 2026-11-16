În fiecare toamnă începe aceeași poveste. Ne gândim la imunitate, căutăm vitamina C, cumpărăm suplimente, ne amintim de miere, lămâie și ghimbir și sperăm să trecem mai ușor peste sezonul răcelilor.

Dar dacă ar fi să ne uităm puțin mai atent la alimentație, am descoperi că avem destule alimente la îndemână care ne pot ajuta să acoperim necesarul de vitamine și minerale importante pentru funcționarea sistemului imunitar.

Astăzi vreau să vorbim despre trei nutrienți despre care auzim foarte des în această perioadă: vitamina C, vitamina D și zincul. Nu sunt singurii implicați în imunitate, dar merită să le acordăm atenție.

Și mai ales vreau să vedem ce punem concret în farfurie, în ce cantități, cum le combinăm și dacă există anumite trucuri prin care putem îmbunătăți absorbția lor.

1. Vitamina C

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, participă la formarea colagenului și are rol antioxidant. În plus, ajută organismul să absoarbă mai bine fierul din alimentele vegetale.

Un lucru important: vitamina C este sensibilă la căldură și se poate pierde prin fierbere îndelungată sau depozitare prelungită. De aceea, este bine să avem zilnic și surse proaspete de vitamina C, nu doar legume fierte.

Top 5 alimente bogate în vitamina C:

Ardeiul roșu. Este una dintre cele mai bune alegeri. Îl putem pune în salate, lângă omletă, în sandvișuri sau îl putem mânca pur și simplu ca gustare. Portocala. O putem consuma la micul dejun sau ca gustare. Este mai bine să mâncăm fructul întreg decât să bem doar sucul, pentru că păstrăm și fibrele. Kiwi. Merge foarte bine lângă iaurt, fulgi de ovăz sau brânză proaspătă. Broccoli gătit. Îl putem pregăti la abur sau la cuptor, fără să îl fierbem excesiv. Căpșunile. Chiar dacă nu sunt fructul cel mai specific sezonului rece, le putem folosi și congelate, în iaurt sau smoothie.

Dacă mâncăm linte, fasole, năut, spanac sau alte legume care conțin fier, putem adăuga lângă ele ardei roșu, pătrunjel, broccoli sau puțină zeamă de lămâie.

De exemplu:

salată de năut cu ardei roșu și pătrunjel;

hummus cu bastonașe de ardei;

linte cu roșii și zeamă de lămâie;

broccoli cu puțin usturoi și suc de lămâie.

Nu este nevoie să bem apă cu lămâie pe stomacul gol pentru a beneficia de vitamina C. Contează mai mult să avem surse alimentare în mod constant.

2. Vitamina D

Vitamina D are un rol important în funcționarea sistemului imunitar, dar și în sănătatea oaselor și a musculaturii.

Problema este că avem relativ puține alimente care conțin în mod natural cantități importante de vitamina D. În plus, în sezonul rece, expunerea pielii la soare este mai redusă, iar sinteza cutanată poate fi insuficientă.

Top 5 surse alimentare de vitamina D:

Păstrăvul. Este una dintre cele mai bune surse alimentare naturale. Somonul. Îl putem pregăti la cuptor, la grătar sau într-o salată consistentă. Ciupercile expuse la lumină ultravioletă. Atenție, nu toate ciupercile au acest conținut. Trebuie să fie tratate cu UV, iar produsul să indice acest lucru. Laptele fortificat cu vitamina D. Verificăm eticheta, pentru că nu toate produsele lactate comercializate la noi sunt fortificate. Ouăle. Vitamina D se găsește în principal în gălbenuș.

Vitamina D este liposolubilă, ceea ce înseamnă că se absoarbe mai bine în prezența grăsimilor alimentare.

Câteva combinații simple:

somon la cuptor cu broccoli și puțin ulei de măsline;

ouă cu avocado și pâine integrală;

păstrăv cu legume și câteva picături de ulei de măsline;

ciuperci gătite cu puțin ulei și servite alături de o sursă de proteine.

Dacă avem recomandare de suplimentare cu vitamina D, este util să îl administrăm în timpul unei mese care conține grăsimi.

Și un lucru pe care îl spun des: nu putem corecta întotdeauna un deficit de vitamina D doar din alimentație. Dacă există suspiciunea unui deficit, discutăm cu medicul despre dozarea 25-OH vitamina D și despre necesitatea suplimentării. Nu luăm doze mari după ureche.

3. Zincul

Zincul participă la numeroase procese din organism, inclusiv la funcționarea celulelor imunitare, sinteza proteinelor și vindecarea țesuturilor.

Este un mineral pe care îl găsim atât în alimentele de origine animală, cât și în cele vegetale. Diferența este că zincul din carne și fructe de mare se absoarbe, în general, mai bine decât cel din leguminoase, cereale integrale și semințe. Acestea din urmă conțin fitați, substanțe care pot reduce absorbția zincului.

Top 5 alimente bogate în zinc:

Stridiile. Sunt printre cele mai bogate surse alimentare de zinc. Carnea de vită. O porție de carne slabă poate contribui semnificativ la aportul zilnic. Crabul. Este o sursă bună de zinc și proteine. Semințele de dovleac. Le putem adăuga în salate, supe cremă sau iaurt. Fulgi de ovăz. O variantă simplă pentru micul dejun, pe care o putem combina cu iaurt și fructe.

Zincul din sursele animale este mai ușor disponibil organismului. De aceea, carnea, peștele, fructele de mare, ouăle și lactatele sunt surse utile.

Dacă avem o alimentație predominant vegetală, putem îmbunătăți disponibilitatea zincului prin câteva tehnici simple:

înmuiem fasolea, năutul și alte leguminoase înainte de fierbere;

folosim leguminoase fierte corespunzător;

alegem pâine și produse din cereale fermentate cu maia;

variem sursele vegetale de proteine și minerale.

Cum ar putea arăta o zi prietenoasă alimentar cu imunitatea?

Nu avem nevoie de meniuri complicate sau de ingrediente exotice. Uitați câteva combinații pe care le putem folosi într-o zi obișnuită:

Mic dejun: iaurt grecesc cu fulgi de ovăz, kiwi și câteva semințe de dovleac.

Prânz: carne slabă de vită cu broccoli și salată de ardei roșu.

Gustare: o portocală sau câteva căpșuni, dacă avem congelate.

Cină: păstrăv sau somon la cuptor, cu cartof și legume.

Nu trebuie să mâncăm toate aceste alimente în fiecare zi. Le putem alterna de-a lungul săptămânii.

Ce nu trebuie să uităm despre imunitate?

Aș vrea să fac o precizare: faptul că mâncăm multe alimente bogate în vitamina C, D și zinc nu înseamnă automat că nu vom răci. Un aport adecvat de nutrienți susține funcționarea normală a sistemului imunitar, dar nu oferă protecție garantată împotriva infecțiilor.

Nici suplimentele luate preventiv, în doze mari, nu sunt o soluție universală. De exemplu, excesul de zinc poate provoca greață și, pe termen lung, poate afecta absorbția cuprului. Iar dozele mari de vitamina D pot deveni toxice.

Și să nu uităm de lucrurile care par mai puțin spectaculoase, dar contează enorm: somnul suficient, mișcarea regulată, hidratarea și mesele echilibrate.