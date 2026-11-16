În fiecare toamnă începe aceeași poveste. Ne gândim la imunitate, căutăm vitamina C, cumpărăm suplimente, ne amintim de miere, lămâie și ghimbir și sperăm să trecem mai ușor peste sezonul răcelilor.
Dar dacă ar fi să ne uităm puțin mai atent la alimentație, am descoperi că avem destule alimente la îndemână care ne pot ajuta să acoperim necesarul de vitamine și minerale importante pentru funcționarea sistemului imunitar.
Astăzi vreau să vorbim despre trei nutrienți despre care auzim foarte des în această perioadă: vitamina C, vitamina D și zincul. Nu sunt singurii implicați în imunitate, dar merită să le acordăm atenție.
Și mai ales vreau să vedem ce punem concret în farfurie, în ce cantități, cum le combinăm și dacă există anumite trucuri prin care putem îmbunătăți absorbția lor.
Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, participă la formarea colagenului și are rol antioxidant. În plus, ajută organismul să absoarbă mai bine fierul din alimentele vegetale.
Un lucru important: vitamina C este sensibilă la căldură și se poate pierde prin fierbere îndelungată sau depozitare prelungită. De aceea, este bine să avem zilnic și surse proaspete de vitamina C, nu doar legume fierte.
Dacă mâncăm linte, fasole, năut, spanac sau alte legume care conțin fier, putem adăuga lângă ele ardei roșu, pătrunjel, broccoli sau puțină zeamă de lămâie.
De exemplu:
Nu este nevoie să bem apă cu lămâie pe stomacul gol pentru a beneficia de vitamina C. Contează mai mult să avem surse alimentare în mod constant.
Vitamina D are un rol important în funcționarea sistemului imunitar, dar și în sănătatea oaselor și a musculaturii.
Problema este că avem relativ puține alimente care conțin în mod natural cantități importante de vitamina D. În plus, în sezonul rece, expunerea pielii la soare este mai redusă, iar sinteza cutanată poate fi insuficientă.
Vitamina D este liposolubilă, ceea ce înseamnă că se absoarbe mai bine în prezența grăsimilor alimentare.
Câteva combinații simple:
Dacă avem recomandare de suplimentare cu vitamina D, este util să îl administrăm în timpul unei mese care conține grăsimi.
Și un lucru pe care îl spun des: nu putem corecta întotdeauna un deficit de vitamina D doar din alimentație. Dacă există suspiciunea unui deficit, discutăm cu medicul despre dozarea 25-OH vitamina D și despre necesitatea suplimentării. Nu luăm doze mari după ureche.
Zincul participă la numeroase procese din organism, inclusiv la funcționarea celulelor imunitare, sinteza proteinelor și vindecarea țesuturilor.
Este un mineral pe care îl găsim atât în alimentele de origine animală, cât și în cele vegetale. Diferența este că zincul din carne și fructe de mare se absoarbe, în general, mai bine decât cel din leguminoase, cereale integrale și semințe. Acestea din urmă conțin fitați, substanțe care pot reduce absorbția zincului.
Zincul din sursele animale este mai ușor disponibil organismului. De aceea, carnea, peștele, fructele de mare, ouăle și lactatele sunt surse utile.
Dacă avem o alimentație predominant vegetală, putem îmbunătăți disponibilitatea zincului prin câteva tehnici simple:
Nu avem nevoie de meniuri complicate sau de ingrediente exotice. Uitați câteva combinații pe care le putem folosi într-o zi obișnuită:
Nu trebuie să mâncăm toate aceste alimente în fiecare zi. Le putem alterna de-a lungul săptămânii.
Aș vrea să fac o precizare: faptul că mâncăm multe alimente bogate în vitamina C, D și zinc nu înseamnă automat că nu vom răci. Un aport adecvat de nutrienți susține funcționarea normală a sistemului imunitar, dar nu oferă protecție garantată împotriva infecțiilor.
Nici suplimentele luate preventiv, în doze mari, nu sunt o soluție universală. De exemplu, excesul de zinc poate provoca greață și, pe termen lung, poate afecta absorbția cuprului. Iar dozele mari de vitamina D pot deveni toxice.
Și să nu uităm de lucrurile care par mai puțin spectaculoase, dar contează enorm: somnul suficient, mișcarea regulată, hidratarea și mesele echilibrate.
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