Peste 1.000 de vaci au invadat un oraș din Macedonia de Nord. Animalele distrug culturile agricole, iar primarul a cerut stare de urgență pentru 30 de zile

15 nov. 2026, Articole / Reportaje
Peste 1.000 de vaci au invadat un oraș din Macedonia de Nord. Animalele distrug culturile agricole, iar primarul a cerut stare de urgență pentru 30 de zile
Sura foto: pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Peste 1.000 de bovine lăsate nesupravegheate circulă liber pe străzile și terenurile agricole din Kriva Palanka, un oraș din Macedonia de Nord, aflat în apropierea graniței cu Bulgaria. Situația, care durează de mai mulți ani, a determinat administrația locală să declare stare de urgență pentru 30 de zile, în încercarea de a găsi o soluție pentru capturarea și adăpostirea animalelor, relatează Libertatea.

Problema afectează atât locuitorii, cât și agricultorii din zonă. Vitele intră pe terenurile cultivate, distrug recoltele și pun în pericol siguranța circulației rutiere.

Primarul orașului, Szasko Mitovski, a solicitat instituirea stării de urgență, argumentând că administrația locală nu dispune de resursele necesare pentru a gestiona singură situația.

„Starea de urgență este esențială, având în vedere că autoritățile nu au intervenit eficient până acum”, a declarat edilul, citat de presa locală.

Numărul animalelor a crescut de la 400 la peste 1.000 în cinci ani

Kriva Palanka, un oraș cu aproximativ 19.000 de locuitori, se confruntă de mai mulți ani cu problema bovinelor care circulă nesupravegheate.

Animalele ar fi aparținut inițial unui număr de trei fermieri, însă au fost abandonate în libertate. În lipsa unor măsuri eficiente de control, efectivele au crescut de la aproximativ 400 de capete în 2021 la peste 1.000 în prezent.

Deși autoritățile au emis încă din 2024 un ordin de confiscare a animalelor, măsura nu a dus la rezolvarea problemei.

Un agricultor a pierdut peste 20 de tone de varză, evaluate la 15.000 de euro

Pagubele economice sunt semnificative pentru agricultorii din regiune. Bovinele pătrund pe terenurile agricole și consumă sau distrug culturile.

Unul dintre fermierii afectați a raportat că a pierdut, în 2025, peste 20 de tone de varză, paguba fiind estimată la aproximativ 15.000 de euro.

Pe lângă distrugerea recoltelor, animalele afectează infrastructura locală și reprezintă un pericol pentru șoferi, prin prezența lor pe drumurile publice.

Potrivit publicației locale Vesti.mk, autoritățile încearcă acum să găsească o soluție pentru gestionarea animalelor și limitarea pagubelor.

Starea de urgență pentru 30 de zile ar trebui să permită mobilizarea resurselor necesare pentru intervenție, într-o problemă care afectează de ani de zile comunitatea din Kriva Palanka.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
14 nov.
Alertă alimentară la Arad: o familie a ajuns la spital cu vărsături după ce a consumat telemea cumpărată din parcarea unui hipermarket / ANSVSA a suspendat activitatea comerciantului
Alertă alimentară la Arad: o familie a ajuns la spital cu vărsături după ce a consumat telemea cumpărată din parcarea unui hipermarket / ANSVSA a suspendat activitatea comerciantului
Articole / Reportaje
14 nov.
De ce pun oamenii un bol cu sare lângă fereastră iarna. Trucul popular în Spania care promite să reducă umezeala din locuință
De ce pun oamenii un bol cu sare lângă fereastră iarna. Trucul popular în Spania care promite să reducă umezeala din locuință
Articole / Reportaje
14 nov.
De ce ajungem să iubim cafeaua, deși gustul ei amar ne respinge la început / Ce au descoperit cercetătorii despre legătura dintre intestin și creier
De ce ajungem să iubim cafeaua, deși gustul ei amar ne respinge la început / Ce au descoperit cercetătorii despre legătura dintre intestin și creier
Articole / Reportaje
14 nov.
Alexandru Rogobete, avertisment privind cazanele de țuică improvizate / „O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață”
Alexandru Rogobete, avertisment privind cazanele de țuică improvizate / „O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață”
Articole / Reportaje
14 nov.
Alexandru Rogobete: Tariful pentru hrana pacienților din spitale ar putea crește de anul viitor / „Cei 22 de lei sunt depășiți”
Alexandru Rogobete: Tariful pentru hrana pacienților din spitale ar putea crește de anul viitor / „Cei 22 de lei sunt depășiți”

Cele mai noi articole

Cinci surse de carbohidrați care pot susține o glicemie mai stabilă / Fasolea, fructele și cartofii nu trebuie excluse automat
Cinci surse de carbohidrați care pot susține o glicemie mai stabilă / Fasolea, fructele și cartofii nu trebuie excluse automat
„Banatul e fruntea în bucate!”, o carte cu 30 de rețete tradiționale, povești culinare și un dicționar de termeni bănățeni / Volumul poate fi descărcat gratuit
„Banatul e fruntea în bucate!”, o carte cu 30 de rețete tradiționale, povești culinare și un dicționar de termeni bănățeni / Volumul poate fi descărcat gratuit
FOTO – VIDEO | Cum se transformă o gară de capitală europeană într-un loc de degustare gourmet. Expoziție de prezentare de brânzeturi în cea mai mare stație feroviară din Barcelona
FOTO – VIDEO | Cum se transformă o gară de capitală europeană într-un loc de degustare gourmet. Expoziție de prezentare de brânzeturi în cea mai mare stație feroviară din Barcelona
Rețeaua Băncilor pentru Alimente caută voluntari pentru Colecta Națională de Alimente. Campania are loc în peste 1.270 de magazine, între 11 și 13 decembrie
Rețeaua Băncilor pentru Alimente caută voluntari pentru Colecta Națională de Alimente. Campania are loc în peste 1.270 de magazine, între 11 și 13 decembrie
Fructul pe care toată lumea îl consideră legumă. Ce beneficii ai dacă incluzi avocado în dietă, cât poți mânca zilnic și cum să îl pregătești ca să nu oxideze
Fructul pe care toată lumea îl consideră legumă. Ce beneficii ai dacă incluzi avocado în dietă, cât poți mânca zilnic și cum să îl pregătești ca să nu oxideze