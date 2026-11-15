Peste 1.000 de bovine lăsate nesupravegheate circulă liber pe străzile și terenurile agricole din Kriva Palanka, un oraș din Macedonia de Nord, aflat în apropierea graniței cu Bulgaria. Situația, care durează de mai mulți ani, a determinat administrația locală să declare stare de urgență pentru 30 de zile, în încercarea de a găsi o soluție pentru capturarea și adăpostirea animalelor, relatează Libertatea.

Problema afectează atât locuitorii, cât și agricultorii din zonă. Vitele intră pe terenurile cultivate, distrug recoltele și pun în pericol siguranța circulației rutiere.

Primarul orașului, Szasko Mitovski, a solicitat instituirea stării de urgență, argumentând că administrația locală nu dispune de resursele necesare pentru a gestiona singură situația.

„Starea de urgență este esențială, având în vedere că autoritățile nu au intervenit eficient până acum”, a declarat edilul, citat de presa locală.

Numărul animalelor a crescut de la 400 la peste 1.000 în cinci ani

Kriva Palanka, un oraș cu aproximativ 19.000 de locuitori, se confruntă de mai mulți ani cu problema bovinelor care circulă nesupravegheate.

Animalele ar fi aparținut inițial unui număr de trei fermieri, însă au fost abandonate în libertate. În lipsa unor măsuri eficiente de control, efectivele au crescut de la aproximativ 400 de capete în 2021 la peste 1.000 în prezent.

Deși autoritățile au emis încă din 2024 un ordin de confiscare a animalelor, măsura nu a dus la rezolvarea problemei.

Un agricultor a pierdut peste 20 de tone de varză, evaluate la 15.000 de euro

Pagubele economice sunt semnificative pentru agricultorii din regiune. Bovinele pătrund pe terenurile agricole și consumă sau distrug culturile.

Unul dintre fermierii afectați a raportat că a pierdut, în 2025, peste 20 de tone de varză, paguba fiind estimată la aproximativ 15.000 de euro.

Pe lângă distrugerea recoltelor, animalele afectează infrastructura locală și reprezintă un pericol pentru șoferi, prin prezența lor pe drumurile publice.

Potrivit publicației locale Vesti.mk, autoritățile încearcă acum să găsească o soluție pentru gestionarea animalelor și limitarea pagubelor.

Starea de urgență pentru 30 de zile ar trebui să permită mobilizarea resurselor necesare pentru intervenție, într-o problemă care afectează de ani de zile comunitatea din Kriva Palanka.