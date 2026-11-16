Scăderea puterii de cumpărare, inflația și creșterea costurilor cu energia afectează tot mai mult industria HoReCa. Răzvan Harabagiu, owner Meat Concept Store, spune că restaurantele resimt atât reducerea numărului de clienți, cât și scăderea valorii bonului mediu. În opinia sa, revenirea pieței ar putea începe abia în 2028-2029, iar afacerile de dimensiuni medii trebuie să își regândească poziționarea și să găsească o nișă.

„Este un an în care zburăm sub radar și în care trebuie să ne adaptăm contextului”, afirmă Răzvan Harabagiu, care descrie o perioadă dificilă pentru restaurante și pentru consumatorii din Iași.

Potrivit acestuia, puterea de cumpărare a scăzut semnificativ în ultimul an, pe fondul inflației, al majorărilor de prețuri și al costurilor tot mai mari cu energia și alte cheltuieli curente.

Efectele se văd direct în comportamentul clienților. Consumatorii din Iași ies mai rar la restaurant și sunt mai atenți la banii pe care îi cheltuiesc pentru activități considerate plăceri sau experiențe de timp liber.

„A scăzut și numărul de clienți, și valoarea bonului”, explică antreprenorul.

Revenirea pieței ar putea veni abia în 2028-2029

Răzvan Harabagiu estimează că sectorul ar putea începe să își revină treptat abia în 2028-2029. Până atunci, operatorii vor trebui să găsească soluții pentru a face față unui consum mai prudent și unor costuri care pun presiune pe profitabilitate.

În opinia sa, piața se va polariza tot mai mult în jurul a două categorii de operatori: restaurantele care pot susține volume mari și afacerile de nișă, cu o ofertă clar diferențiată.

„Cei care știu să facă volum trebuie să meargă pe partea de volum și să își asume faptul că își permit să susțină acele volume. Cei care sunt de nișă vor rămâne pe segmentul lor, cu clientela lor”, consideră antreprenorul.

Clasa medie și restaurantele de dimensiuni medii, cele mai expuse

Cele mai mari dificultăți sunt resimțite, în opinia sa, de clasa medie, dar și de business-urile de dimensiuni medii din HoReCa.

Acestea trebuie să găsească un echilibru tot mai dificil între costul materiilor prime, cheltuielile operaționale, prețurile din meniu și disponibilitatea clienților de a cheltui.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât restaurantele trebuie să își mențină atractivitatea fără să transfere integral creșterile de costuri în prețurile suportate de consumatori.

Soluția pe care o vede Răzvan Harabagiu pentru aceste afaceri este specializarea și identificarea unui segment de piață bine definit.

„Business-urile medii ar trebui să își caute o nișă”, spune acesta.

Răzvan Harabagiu a făcut aceste declarații în cadrul caravanei HORA, organizată la Iași. Evenimentul este susținut de Philip Morris România, companie care promovează respectarea strictă a legislației ce interzice comercializarea produselor din tutun și a celor care conțin nicotină către persoanele cu vârsta sub 18 ani.