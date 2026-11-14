Sursa proteinelor din alimentație ar putea avea legătură cu nivelul testosteronului la bărbați. Un studiu realizat pe peste 2.500 de bărbați din Finlanda a asociat un consum mai mare de proteine animale cu valori mai scăzute ale testosteronului total, în timp ce proteinele vegetale au fost asociate cu niveluri mai ridicate, potrivit ScienceDaily. Diferențele observate au fost însă relativ mici, iar cercetătorii subliniază că studiul nu demonstrează că tipul de proteină consumată provoacă direct modificarea testosteronului.

Cercetarea a inclus 2.546 de bărbați cu vârste cuprinse între 42 și 60 de ani, participanți la Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, derulat de University of Eastern Finland. Alimentația participanților a fost evaluată pe baza unor jurnale alimentare ținute timp de patru zile, între 1984 și 1989. Au fost măsurate, de asemenea, concentrațiile de testosteron total și de sex hormone-binding globulin (SHBG), proteina care transportă hormonii sexuali în sânge.

Mai multe proteine animale, testosteron mai scăzut

Bărbații au fost împărțiți în patru grupe, în funcție de consumul de proteine. Cei aflați în grupa cu cel mai mare aport de proteine animale aveau, în medie, o concentrație de testosteron total cu 1,2 nmol/l mai mică decât cei cu aportul cel mai redus.

În cazul proteinelor vegetale, asocierea a fost inversă. Bărbații cu cel mai mare consum aveau un nivel mediu al testosteronului total cu 1,1 nmol/l mai ridicat decât cei care consumau cele mai puține proteine vegetale.

Asocieri similare au fost observate și pentru SHBG. Rezultatele s-au menținut după ce cercetătorii au luat în calcul vârsta, indicele de masă corporală și mai mulți factori legați de alimentație, stil de viață și sănătate.

Lactatele au ieșit în evidență dintre sursele animale

Analiza detaliată a diferitelor surse de proteine a evidențiat diferențe importante. Un consum mai mare de proteine provenite din lactate și produse lactate fermentate a fost asociat cu valori mai scăzute ale testosteronului total și SHBG. În schimb, proteinele din carne au fost asociate cu un nivel mai scăzut al SHBG, dar nu și cu o reducere semnificativă a testosteronului total.

Pentru proteinele provenite din pește sau ouă, cercetătorii nu au găsit asocieri semnificative statistic după ajustarea rezultatelor în funcție de ceilalți factori analizați.

Proteinele vegetale, în special cele provenite din surse diferite de cereale, au fost asociate cu niveluri mai ridicate ale testosteronului. În această categorie pot intra legumele, leguminoasele, nucile și alte surse vegetale de proteine.

Studiul a găsit și o asociere pozitivă între proteinele vegetale non-cerealiere și testosteronul liber calculat. Totuși, atunci când cercetătorii au modelat statistic înlocuirea proteinelor animale cu cele vegetale, majoritatea substituțiilor nu au produs diferențe semnificative pentru testosteronul total sau liber.

Cu alte cuvinte, datele nu permit concluzia că simpla înlocuire a cărnii sau lactatelor cu surse vegetale va crește automat testosteronul.

Cercetătorii: Diferențele au fost mici

Autorii atrag atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. „Deși diferențele observate în concentrațiile de testosteron au fost semnificative statistic, acestea au fost relativ mici”, a explicat Miika Wynne-Ellis, cercetător doctoral la University of Eastern Finland. Cercetătorul subliniază că studiul nu poate stabili dacă aceste diferențe au vreo consecință relevantă asupra sănătății. Testosteronul este important pentru masa musculară, sănătatea oaselor și funcția sexuală, iar nivelul său este influențat de numeroși factori, printre care vârsta, greutatea corporală și stilul de viață.

Cercetarea este una transversală, ceea ce înseamnă că alimentația și valorile hormonale au fost analizate într-un anumit moment, fără ca participanții să fie puși să își schimbe dieta. Din acest motiv, autorii nu pot afirma că proteinele animale reduc testosteronul sau că proteinele vegetale îl cresc.

Alți factori alimentari sau metabolici pot contribui la diferențele observate. Cercetătorii consideră că sunt necesare studii longitudinale și intervenționale pentru a afla dacă modificarea surselor de proteine influențează într-adevăr hormonii masculini și dacă efectul are relevanță pentru sănătate.

Studiul a fost publicat în International Journal of Food Sciences and Nutrition. Sursa originală este studiul realizat de University of Eastern Finland, publicat în septembrie 2026; ScienceDaily îl rezumă acum, în noiembrie.