Băuturile vegetale pot influența glicemia foarte diferit, chiar dacă sunt adesea privite ca alternative similare la laptele de vacă. Conținutul de carbohidrați și zaharuri, dar și cantitatea de proteine și grăsimi, contează atunci când alegem o variantă pentru consumul zilnic, potrivit Verywell Health.

În Uniunea Europeană, denumirea „lapte” este rezervată, în principiu, produselor lactate, astfel că variantele pe bază de soia, migdale, ovăz sau orez sunt comercializate drept băuturi vegetale.

Specialiștii recomandă, în primul rând, variantele neîndulcite. Un produs aromatizat cu vanilie sau ciocolată poate avea zahăr adăugat. Dar acest lucru este posibil și în cazul unor variante aparent simple. Din acest motiv, eticheta nutrițională trebuie verificată de fiecare dată. Specialiștii în nutriție recomandă, de asemenea, alegerea produselor fără zahăr adăugat sau, dacă acest lucru nu este posibil, a celor care conțin mai puțin de 10 grame de zahăr per porție.

Băutura din orez are cei mai mulți carbohidrați

Diferențele dintre sortimente pot fi importante. Astfel, pentru o cană de produs neîndulcit, băutura din orez poate conține aproximativ 22,4 grame de carbohidrați și 13 grame de zahăr. Asta în timp ce băutura din ovăz are aproximativ 13,1 grame de carbohidrați și 5 grame de zahăr. Prin comparație, băutura din soia neîndulcită are aproximativ 3,2 grame de carbohidrați și 1,4 grame de zahăr, iar cea din migdale aproximativ 3,4 grame de carbohidrați și 2,1 grame de zahăr. Aceste valori sunt orientative, deoarece rețetele diferă considerabil de la un producător la altul. Totuși, avantajul băuturii din soia este destul de evident.

Soia are, de fapt, avantajul unui conținut mai mare de proteine. O cană de băutură în variantă neîndulcită furnizează aproximativ 8,7 grame de proteine, comparativ cu 1 gram în cazul băuturii din migdale, 1,6 grame pentru cea din ovăz și sub 1 gram pentru variantele din orez sau cocos.

După cum se știe, proteinele și grăsimile pot încetini ritmul în care zahărul ajunge în sânge. Din acest motiv, un produs cu mult zahăr și puține proteine sau grăsimi poate provoca o creștere mai rapidă a glicemiei decât o variantă cu o compoziție mai echilibrată.

O analiză științifică publicată în 2023 arată, de asemenea, că răspunsul glicemic la băuturile vegetale depinde atât de cantitatea și tipul carbohidraților, cât și de structura alimentului. Unele variante pot produce răspunsuri glicemice mai accentuate decât laptele de vacă.

„Lapte” vegetal și lapte de vacă nu sunt echivalente

Specialiștii atrag atenția că băuturile vegetale nu ar trebui considerate automat echivalente nutrițional cu laptele. Zaharurile întâlnite în unele băuturi vegetale, precum glucoza, sucroza sau maltoza, pot avea un indice glicemic mai ridicat decât lactoza, zahărul natural din lapte. În plus, profilul nutrițional diferă mult de la un produs la altul.

O analiză publicată în 2023 arată că numeroase băuturi vegetale sunt fortificate pentru a se apropia de profilul laptelui de vacă, însă pot exista în continuare diferențe importante în privința proteinelor, zincului, potasiului și altor micronutrienți.

Atenție și la calciu și vitamina D

Persoanele care înlocuiesc complet laptele cu băuturi vegetale ar trebui să verifice dacă acestea sunt fortificate cu calciu și vitamina D. Nutriționiștii recomandă ca aceste substanțe nutritive să fie obținute din alte surse dacă produsul ales nu le conține în cantități suficiente. Recipientul ar trebui și agitat înainte de consum, deoarece unele vitamine și minerale adăugate se pot depune pe fundul ambalajului.

Trebuie avut în vedere că și cantitatea consumată contează. Chiar și o băutură vegetală aparent sănătoasă poate aduce o cantitate importantă de carbohidrați dacă este consumată de mai multe ori pe zi. De exemplu, băutura din ovăz poate ajunge în cafea, cereale, smoothie-uri sau preparate gătite, iar carbohidrații din toate aceste porții se cumulează. De aceea, pentru persoanele care urmăresc controlul glicemiei, alegerea nu ar trebui făcută doar după tipul plantei din care este produsă băutura.

Eticheta rămâne esențială: mai puține zaharuri adăugate și carbohidrați, suficiente proteine și, ideal, fortificare cu calciu și vitamina D.