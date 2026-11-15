Un pește de apă dulce care poate ajunge la 2,5 metri lungime și 100 de kilograme s-a răspândit în mai multe regiuni din Spania, la 52 de ani după ce a fost introdus în râul Ebru de un pescar german. Somnul european (Silurus glanis), considerat specie exotică invazivă în Spania, amenință populațiile de pești autohtoni și afectează echilibrul ecosistemelor acvatice, scrie Cotidianul.

Povestea începe în 1974, când un pescar german a adus primele exemplare de somn în lacul de acumulare Mequinenza, situat pe râul Ebru. Intenția sa era să lase peștii să crească, pentru ca ulterior să îi captureze și să îi comerciali zeze. Decizia, luată fără o evaluare a impactului asupra mediului, a avut consecințe care se resimt și astăzi, potrivit publicației La Nación.

Somnul european s-a răspândit în cinci regiuni din Spania

Somnul european este cel mai mare pește de apă dulce din Europa. Exemplarele pot ajunge la aproximativ 2,5 metri lungime și pot cântări până la 100 de kilograme.

După introducerea în bazinul râului Ebru, specia s-a adaptat condițiilor locale și s-a înmulțit, extinzându-și treptat arealul. În prezent, este prezentă în cinci regiuni spaniole: Aragon, Catalonia, Extremadura, Țara Bascilor și Comunitatea Valenciană.

Expansiunea nu s-a limitat la Spania. Somnul european a fost introdus și în alte țări europene, printre care Franța, Italia, Danemarca, Croația, Țările de Jos și Regatul Unit, unde prezența sa ridică probleme pentru ecosistemele acvatice.

De ce este considerat o specie invazivă

Ministerul pentru Tranziție Ecologică și Provocare Demografică din Spania (MITECO) a inclus somnul european în Catalogul spaniol al speciilor exotice invazive.

Potrivit instituției, specia preferă apele calme, adânci și tulburi, cu substrat moale. Are o capacitate ridicată de adaptare și poate tolera inclusiv un anumit nivel de salinitate și poluare.

Principalul risc pentru biodiversitate este legat de comportamentul său de prădător. Somnul se hrănește cu nevertebrate acvatice și pești, inclusiv cu specii native, ceea ce poate modifica echilibrul populațiilor din râurile în care se instalează.

Dimensiunile mari, adaptabilitatea și capacitatea de a exploata resursele alimentare disponibile îi permit să ocupe o poziție importantă în lanțul trofic.

Studiile arată scăderi ale populațiilor de pești

Impactul somnului european asupra ecosistemelor a fost analizat și în cercetări științifice.

Un studiu publicat în revista Fisheries Management and Ecology, coordonat de Carlos Fernández-Delgado, doctor în științe biologice, a identificat scăderi importante ale populațiilor de mreană și crap în zonele în care este prezent somnul.

Mreana este o specie autohtonă, în timp ce crapul este, la rândul său, o specie introdusă în anumite ecosisteme. Rezultatele indică faptul că prezența somnului poate modifica semnificativ structura comunităților de pești.

Ce măsuri propun autoritățile pentru limitarea răspândirii somnului

Pentru a reduce impactul asupra biodiversității și a împiedica extinderea speciei în noi habitate, autoritățile spaniole recomandă mai multe măsuri de control.

Printre acestea se numără campaniile de informare a pescarilor și a publicului, pentru a preveni mutarea exemplarelor dintr-un bazin hidrografic în altul, respectarea legislației privind speciile invazive și intensificarea acțiunilor de capturare.

De asemenea, autoritățile încurajează pescuitul fără eliberarea capturilor, astfel încât exemplarele prinse să nu fie reintroduse în apă.