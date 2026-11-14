Un gest simplu poate schimba gustul unei salate de roșii: după ce adaugi sare și ulei de măsline, lasă preparatul să stea 5-10 minute înainte de servire. Trucul este recomandat de bucătarul spaniol Dani García, care deține trei stele Michelin, și ajută la intensificarea aromei roșiilor, notează Mediafax Spania.

În bucătăria spaniolă, roșiile sunt folosite într-o varietate de preparate, de la salmorejo și gazpacho până la sofrito și salate proaspete. Chiar și servite simplu, cu sare și ulei de măsline, acestea pot deveni o gustare gustoasă dacă sunt pregătite corect.

Potrivit publicației spaniole 20minutos, chef Dani García recomandă să lași roșiile condimentate cu sare să se odihnească timp de 5-10 minute înainte de a le consuma.

De ce este important timpul de așteptare? Sarea favorizează eliminarea unei părți din apa conținută în roșii. Sucul rezultat se amestecă cu uleiul de măsline și formează un dressing natural, care concentrează aromele și poate intensifica gustul preparatului.

Este un truc ușor de aplicat acasă, mai ales atunci când roșiile sunt servite crude, în salate sau ca aperitiv.

Cum poți intensifica gustul roșiilor cumpărate din supermarket

Un alt bucătar spaniol, Santiago Conde, cunoscut pentru canalul său de social media „La cocina de Santiaguini”, recomandă o metodă asemănătoare, dar cu un timp de așteptare mai lung.

Acesta sugerează să tai roșiile în felii, să le așezi pe o tavă, să presari sare peste ele și să le lași la frigider timp de aproximativ o oră.

În acest interval, roșiile elimină o parte din apă, iar aromele lor devin mai concentrate, explică bucătarul într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Metoda poate fi utilă în special pentru roșiile cumpărate din supermarket, al căror gust poate fi mai puțin intens. Păstrarea îndelungată la temperaturi scăzute este unul dintre factorii care pot afecta percepția aromei și textura acestora.

Ce beneficii au roșiile pentru sănătate

Dincolo de utilizările culinare, roșiile sunt apreciate și pentru profilul lor nutrițional. Acestea conțin licopen, un carotenoid cu proprietăți antioxidante, studiat pentru posibilele efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare.

Consumul de roșii contribuie și la aportul zilnic de apă și fibre alimentare. Datorită conținutului ridicat de apă și prezenței fibrelor, acestea pot susține tranzitul intestinal și pot contribui la prevenirea constipației.

Roșiile au un conținut caloric redus și pot fi incluse cu ușurință într-o alimentație echilibrată. Asocierea lor cu uleiul de măsline aduce și grăsimi nesaturate, iar licopenul este un compus liposolubil, a cărui absorbție poate fi favorizată de prezența grăsimilor alimentare.