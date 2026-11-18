Vacile și păsările de curte ar urma să revină în 2027 la Salonul Internațional Agricol de la Paris, după ce restricțiile sanitare au redus puternic prezența animalelor la ediția din acest an. Organizatorii speră ca revenirea bovinelor și a păsărilor să readucă și publicul care a ocolit evenimentul în 2026.

Cea de-a 63-a ediție a Salonului Internațional Agricol va avea loc între 27 februarie și 7 martie 2027, la Centrul Expozițional Porte de Versailles. Evenimentul va reuni aproximativ 1.200 de expozanți, iar Serbia va fi țara invitată. Ediția din februarie 2026 a fost prima din istoria salonului fără bovine. Animalele au lipsit din cauza dermatozei nodulare contagioase, inclusiv vaca-mascotă a evenimentului.

Președintele Salonului Internațional Agricol, Jerome Despey, a declarat că este „foarte mulțumit de revenirea vacilor”. „Animalele în general, și vacile în special, sunt simbolul salonului”, a spus directorul Arnaud Lemoine.

Absența lor a avut și un impact direct asupra publicului. Numărul vizitatorilor a scăzut cu 27,9% față de anul precedent și a ajuns la 437.000. Organizatorii au pus scăderea în principal pe seama lipsei animalelor, chiar dacă porcii și oile au fost prezenți.

Și păsările de curte sunt așteptate înapoi

Păsările de curte lipsesc de la Salonul Agricol din Paris încă din 2019, din cauza gripei aviare. Revenirea lor în 2027 ar marca astfel încheierea unei perioade de opt ani în care una dintre componentele tradiționale ale evenimentului a fost absentă.

Pentru organizatori, întoarcerea animalelor este esențială atât pentru atractivitatea salonului, cât și pentru legătura sa cu sectorul agricol. Despey estimează că ediția din 2027 ar putea contribui la recuperarea unei părți importante din publicul pierdut. „Văd salonul din 2027 ca parte a strategiei noastre de a atrage cei 170.000 de vizitatori care nu au venit în 2026”, a declarat acesta.

Însă organizatorii impun reguli mai stricte pentru vizitele politicienilor. Salonul din 2027 se va desfășura și într-un context politic intens, în apropierea alegerilor prezidențiale din Franța. Organizatorii au anunțat însă că vizitele politicienilor vor fi supuse unor reguli stricte. „Acest salon nu aparține politicienilor. Sunt bineveniți, dar cu reguli pe care le vom pune în aplicare pentru a asigura confortul vizitatorilor și expozanților noștri”, a spus Despey. Delegațiile vor fi limitate la 25 de persoane, fără a include personalul de securitate. Itinerariile vor trebui stabilite în avans, iar vizitele nu vor mai putea duce la închiderea sălilor de expoziție. „Închiderea sălilor de expoziție este exclusă pentru orice politician”, a insistat președintele salonului.

Ediția precedentă a fost perturbată de măsurile de securitate

La ediția anterioară, inaugurarea făcută de președintele Emmanuel Macron a fost însoțită de o prezență polițienească amplă. Aproximativ 250 de polițiști în civil au fost mobilizați, iar unele săli au fost închise temporar. Măsura a provocat nemulțumirea expozanților.

Pentru ediția din 2027, organizatorii încearcă astfel să readucă accentul pe agricultură, animale, producători și public, după un an marcat atât de restricțiile sanitare, cât și de scăderea numărului de vizitatori.