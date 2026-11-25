Un reportaj gastronomic filmat în zona Podului lui Dumnezeu din județul Mehedinți și publicat pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase readuce în atenție un preparat arhaic aproape uitat din bucătăria satului românesc: ceagărul. Făcut toamna din mere sau pere zdrobite și lăsate la fermentat în hârdău de lemn, acesta era folosit atât ca băutură pentru iarnă și praznice, cât și ca fiertură îngroșată cu mălai în perioadele în care lipsea pâinea.

Materialul intitulat „La Podul lui Dumnezeu, mâncarea spune povestea locului | Portret Gastronomic Local” explorează bucătăria tradițională păstrată în nordul județului Mehedinți — atât în gospodăriile localnicilor, cât și în bucătăria Conacului Bârlă, un loc în care meniul a fost construit pornind de la rețetele copilăriei.

„Noi din pere făceam mai mult, dar le bateam așa, ca să iasă zeama aia din ele”

Potrivit mărturiilor adunate în reportaj, nu a existat niciodată o rețetă standardizată pentru ceagăr, fiecare familie își adapta proporțiile în funcție de fructele pe care le avea în livadă. De regulă, se foloseau pere sau mere, care erau bătute (zdrobite) ca să lase zeamă.

Fructele se așezau într-un butoi sau hârdău de lemn, peste ele se turna apă cu zahăr și se punea o piatră ca greutate, exact ca la varza murată. În unele gospodării se adăugau crenguțe de cireș pentru aromă sau de vișin pentru culoare. Vasul se acoperea și era lăsat la fermentat aproximativ două-trei săptămâni.

„Nu există o rețetă clasică, standard. Adică fiecare a contribuit și a îmbunătățit și a mai pus încă puțin. Unii poate au pus acele crenguțe de cireș, într-adevăr, se pun pentru aromă,, de vișin se punea pentru culoare, nu pentru gust. Dădea gust ceagărul. Eu de pere știam, dar am înțeles că se face și de mere. Noi din pere făceam mai mult, dar le bateam așa, ca să iasă zeama aia din ele.”

Proprietara Conacului Bârlă își amintește cum îl pregătea bunica ei în copilărie, într-un hârdău de lemn:

„Cred că aveam șase ani când a făcut bunica ultima dată ceagărul. Îs pur și simplu mere, se pun la fermentat timp de două săptămâni, cam așa. Bunica punea o piatră ca și greutate peste merele astea, cam exact cum se face varza murată. Le puneam într-un butoi de lemn, hârdău de lemn, îi puneam capac și puneam pe el apă cu zahăr, dar eu nu mai știu cantitatea câtă puneam, și lăsat la fermentat. Se pun perele, se bat, se pun într-un butoi, se pune o greutate deasupra peste ele și se lasă la fermentat. Eu nu știu cum se mânca, n-am mâncat, dar spuneau ai bătrâni de aici, de la noi, că «dacă ați mâncat voi ceagăre…».”

Băutura rezultată, un fel de cidru țărănesc, avea două etape de consum: copiii o beau mai devreme, cât timp era încă dulce și slab fermentată, în timp ce adulții o lăsau mai mult să prindă tărie, o trăgeau în damigene și o păstrau peste iarnă.

„Făcea hârdău din ăla mare, îl punea în damigeană și bea din el toată iarna. Era mai bun decât vinul”

O altă localnică explică felul în care ceagărul era nelipsit de la praznicele de iarnă și cum se împărțea între copii și adulți, în funcție de cât timp stătea la fermentat:

„Eu aveam o vecină, ne duceam la praznic iarna și totdeauna ne dădea ceagăr de pere. Cum îl făcea, eu drept să spun că n-am făcut, dar la vecina am mâncat. Am mai întrebat-o și pe mama mea, că și mama mea trăiește, și tot așa mi-a zis și ea, că mâncau oamenii care nu aveau, mâncau în loc de mâncare. Mamă, ce să mai zici! Făcea hârdău din ăla mare, îl trăgea, îl punea în damigeană și bea din el toată iarna. Că noi ne duceam la praznic, avea praznicul iarna, doar asta îl făcea de toamna și îl avea pregătit. Dar atât de bun era, mai bun decât vinul!”, își amintește o altă localnică.

„Eu, din ce-mi aduc aminte de la bunici, era undeva la două-trei săptămâni, cam așa îl lăsau. Și, în funcție de măsura în care se fermenta, noi, de exemplu, copiii consumam un pic mai devreme, ca să n-ajungă să devină foarte alcoolic, iar ei cumva poate îl mai lăsau un pic la fermentat, ca să devină un pic mai alcoolic.”

„Foloseau zeama de la ceagăr ca să îngroașe cu făină de porumb, să poată să supraviețuiască”

Dincolo de rolul de băutură pentru sărbători și praznice, ceagărul avea și o întrebuințare practică în lunile grele de iarnă, când nu se mai găseau fructe proaspete, iar pâinea era rară.

Bătrânii opreau zeama de la fructele fermentate, o puneau la fiert și o îngroșau cu făină de mălai măcinată la moară, obținând o mâncare caldă și consistentă.

„Bunicii opreau zeama de la fructe fermentate, adică de la mere, de la pere, de la ce făceau ei țuică. O opreau și iarna, când nu erau fructe, făceau din zeama asta un fel de ceagăr, cum îi spuneau ei. Îl îngroșau cu făină de mălai și mâncau iarna, când nu erau fructe. Ca un fel de mâncare era, cu care bunicii își hrăneau nepoții, copiii. Dacă era sărăcie, nu se găsea nici pâine mai greu, și foloseau zeama de la ceagăr ca să poată să o îngroașe cu făină din porumb, pe care o măcinau la moară, ca să poată să supraviețuiască.”