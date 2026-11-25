În perioadele cu dezlegare la pește din Postul Nașterii Domnului, rețetele mănăstirești rămân printre cele mai căutate repere pentru mesele de sărbătoare. Maica Irina de la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila, a prezentat pentru Trinitas TV modul în care se pregătește crapul de Dunăre la cuptor, o rețetă simplă, bazată pe câteva ingrediente și un sos aromat din bulion și vin alb.

Preparatul nu necesită tehnici complicate sau o listă lungă de condimente. Accentul cade pe calitatea peștelui și pe echilibrul dintre arome, astfel încât gustul natural al crapului de Dunăre să nu fie acoperit.

Ingredientele folosite pentru rețeta de crap la cuptor

Potrivit prezentării făcute de Maica Irina, pentru pregătirea crapului de Dunăre la cuptor se folosesc:

crap de Dunăre;

ulei (suficient cât să acopere fundul tăvii și să ungă peștele);

cimbru (presărat în cantitate mică);

bulion;

vin alb, sec sau demisec;

piper.

Cum se prepară crapul de Dunăre la cuptor, pas cu pas

Modul de preparare este direct și urmărește menținerea frăgezimii cărnii pe durata coacerii:

Pregătirea tăvii și a peștelui. Se toarnă ulei în tavă, astfel încât să acopere bine fundul vasului, iar peștele se trece prin ulei pe toate părțile. Condimentarea. Peste crap se presară puțin cimbru. Maica Irina atrage atenția că acest condiment trebuie folosit cu măsură, „ca să nu denatureze gustul peștelui”. Prepararea sosului. Într-un castron separat se pune puțin bulion, care se diluează cu vin alb — de preferat sec sau demisec. Se adaugă și puțin piper, apoi se mai completează cu vin. Coacerea. Amestecul de bulion și vin se toarnă în tavă, astfel încât lichidul să cuprindă peștele aproximativ până la jumătate. Se omogenizează ușor în tavă și se dă la cuptor, la foc potrivit, pentru aproximativ o oră.

La final, peștele rămâne fraged, într-un sos scăzut și aromat. „M-aș bucura foarte mult să folosiți această rețetă a noastră, deoarece este foarte ușoară și foarte gustoasă”, a transmis Maica Irina în materialul difuzat de Trinitas TV.

De ce se mănâncă pește în zilele cu dezlegare din post

Pe lângă modul de preparare al rețetei, Maica Irina a explicat și semnificația consumului de pește în timpul postului, dar și simbolistica acestuia în tradiția creștină.

„Peștele se mănâncă în post deoarece, în timpul postului, sunt anumite sărbători în care vedem că este dezlegare la pește, ca să fie o bucurie atât duhovnicească, prin prezența noastră la sfintele slujbe, dar și cu o masă mai bogată. Carnea de pește, față de carnea de pasăre sau alte animale, este mult mai ușoară. Ea ne oferă nutrienții necesari pentru organism pentru a ne întări”, a explicat aceasta.

Maica Irina a amintit și referința biblică de după Înviere, când Mântuitorul a mâncat pește fript și fagure de miere în fața ucenicilor, precum și simbolul peștelui din Biserica primară — Ihtis (acronimul grecesc pentru „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”), semn prin care primii creștini se recunoșteau între ei.