Sardinele, ovăzul, leguminoasele la conservă, untul de arahide și un amestec de nuci, semințe și fructe uscate se numără printre alimentele recomandate pentru situații de urgență. Avantajul lor este că rezistă mult timp, se găsesc ușor în supermarketuri și, în cele mai multe cazuri, pot fi consumate fără gătire.

Lista a fost alcătuită după ce o jurnalistă britanică a întrebat mai mulți medici și nutriționiști ce produse ar păstra în casă pentru primele zile ale unei crize. Nutriționistul Rob Hobson spune că nu este necesară cumpărarea unor produse speciale de supraviețuire. „Nu are rost să cumperi multe alimente neobișnuite, care vor sta neatinse ani de zile”, spune acesta, conform Mediafax.

Peștele gras la conservă, prima alegere

Peștele gras la conservă a fost indicat de toți specialiștii consultați. Medicul Naheed Ali recomandă în special sardinele consumate cu tot cu oase. „Oasele sunt de fapt un avantaj, nu ceva de evitat”, explică acesta. Ele furnizează calciu, în timp ce peștele aduce proteine și acizi grași Omega-3.

Un alt avantaj important este că sardinele pot fi consumate direct din conservă. Pentru situații în care accesul la electricitate sau ustensile poate fi limitat, sunt de preferat conservele cu sistem de deschidere ușoară, prevăzute cu inel.

Ovăzul și cerealele integrale, energie pe termen mai lung

Turtele de ovăz se află pe locul următor în lista specialiștilor. Medicul Daniel Atkinson spune că acestea furnizează aproximativ 450 de kilocalorii la 100 de grame. În comparație cu biscuiții obișnuiți, ovăzul oferă energie mai treptat și nu produce aceeași creștere rapidă a glicemiei.

Și fulgii de ovăz pot fi utili în situații de urgență. Dacă nu există posibilitatea încălzirii apei, ei pot fi înmuiați în apă rece sau în lapte UHT.

O altă variantă o reprezintă lipiile integrale cu termen lung de valabilitate, care pot înlocui pâinea proaspătă.

Fasole, linte și năut direct din conservă

Leguminoasele la conservă sunt recomandate pentru durata mare de păstrare și pentru faptul că nu necesită gătire. Năutul, lintea și fasolea pot fi păstrate luni sau chiar ani, dacă ambalajele rămân intacte și sunt respectate condițiile de depozitare. „Le poți mânca direct din cutie, așa că sunt utile mai ales dacă nu poți găti”, spune Rob Hobson. În plus, leguminoasele furnizează fibre, ceea ce poate deveni important atunci când accesul la fructe și legume proaspete este limitat.

Untul de arahide aduce foarte multe calorii într-un volum mic

Un alt produs recomandat este untul de arahide. Medicul Naheed Ali sugerează păstrarea unui borcan de aproximativ 500 de grame pentru fiecare adult. O asemenea cantitate poate furniza în jur de 3.000 de kilocalorii și nu necesită nicio preparare. Specialistul recomandă alegerea unui unt realizat din 100% arahide, fără adaos de zahăr, sare sau uleiuri.

Untul de migdale poate reprezenta o alternativă. Avantajul acestor produse este densitatea energetică ridicată, utilă atunci când spațiul de depozitare este limitat.

Nuci, semințe și fructe uscate

Ultima recomandare este un amestec de nuci, semințe și fructe uscate. Produsul ocupă puțin spațiu, se păstrează ușor și furnizează energie, proteine și grăsimi. Varianta nesărată este preferabilă, mai ales în condițiile în care accesul la apă poate fi limitat. Amestecul poate fi consumat ca atare sau combinat cu ovăz și miere pentru o masă mai consistentă.

De ce sunt importante primele 72 de ore

Recomandările pornesc de la ideea că o gospodărie ar trebui să poată funcționa autonom în primele trei zile ale unei situații de urgență. Campania britanică „Be Ready” recomandă populației să aibă suficiente resurse pentru aproximativ 72 de ore. Aceeași perioadă apare și în recomandările europene privind pregătirea populației pentru situații de criză. Ideea nu este acumularea unor cantități foarte mari de alimente, ci păstrarea unei rezerve mici, practice și ușor de folosit. Produsele trebuie să aibă termen de valabilitate îndelungat, să nu depindă de frigider și, ideal, să poată fi consumate fără preparare termică.

Pe lângă alimente, pentru o rezervă de urgență este importantă și apa potabilă, deoarece multe dintre produsele uscate sau bogate în fibre cresc necesarul de lichide.