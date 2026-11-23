Echipele de salvare care intervin după incendiul puternic izbucnit sâmbătă la o fabrică de bomboane din provincia indoneziană Banten au recuperat rămășițe umane în 24 de saci mortuari, în timp ce 34 de angajați sunt în continuare dați dispăruți. Autoritățile din Indonezia au anunțat duminică, 22 noiembrie, că este încă prea devreme pentru a stabili bilanțul exact al victimelor, fiind necesare teste ADN pentru identificare, relatează Associated Press, notează Mediafax.

Agenția Națională de Căutare și Salvare anunțase inițial că incendiul a provocat moartea a cel puțin trei muncitori. Ulterior, într-un comunicat actualizat, instituția a precizat că rămășițele și fragmentele de corpuri recuperate din clădirea distrusă trebuie supuse examinărilor medico-legale pentru a putea fi identificate.

Incendiul a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 17:00, la fabrica PT Fonusa Agung Mulia, o clădire cu trei etaje din districtul Serang, provincia Banten, aflată la granița cu capitala Jakarta. Focul a fost adus în mare parte sub control duminică, însă unele zone ale clădirii au rămas inaccesibile echipelor de intervenție.

Flăcările ar fi pornit de la o unitate de răcire

La peste 12 ore de la izbucnirea incendiului, 15 autospeciale de pompieri, sprijinite de tunuri de apă, au acționat în mai multe sectoare ale unității de producție, a declarat Rizky Dwianto, oficial pentru operațiuni al Agenției de Căutare și Salvare din Banten.

La fața locului intervine o echipă mixtă formată din polițiști, militari, membri ai Crucii Roșii indoneziene și voluntari. Interiorul clădirii arse este acoperit de dărâmături, metal răsucit și tablă ondulată prăbușită de pe acoperiș.

Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită oficial, însă supraviețuitorii au relatat presei locale că flăcările au pornit de la o unitate de răcire aflată la etajul al treilea.

Tubagus Mahfud, șeful operațiunilor din cadrul pompierilor din Serang, a explicat că intervenția este îngreunată de starea clădirii și de riscul reaprinderii materialelor din interior:

„Verificăm zonele care au fost deja aduse sub control. O parte din structură s-a prăbușit, iar iluminatul slab i-a obligat pe pompieri să avanseze cu prudență”, a declarat Mahfud, adăugând că materialele de producție din fabrică pot reaprinde focul, motiv pentru care sunt necesare operațiuni intense de răcire.

Cinci răniți și 34 de angajați dispăruți

Unitatea afectată produce Milkita, un brand indonezian de bomboane și gustări pe bază de lapte, exportate în peste 40 de țări.

Directorul general al companiei, Steven Wijaya, a declarat duminică, într-o conferință de presă comună cu autoritățile din Serang, că în incinta fabricii se aflau aproximativ 300 de angajați în momentul producerii incendiului. Potrivit estimărilor sale, 65 dintre aceștia se aflau în zona afectată, iar până duminică după-amiază 24 se întorseseră acasă.

„Suntem profund îngrijorați de această tragedie. Am deschis o linie telefonică pentru rudele care caută informații despre membrii dispăruți ai familiilor și menținem o comunicare constantă cu familiile afectate”, a spus Wijaya.

Acesta a susținut că fabrica desfășura periodic exerciții de urgență și evacuare împreună cu pompierii locali și că imobilul dispunea de căi de evacuare și sisteme de protecție împotriva incendiilor — inclusiv hidranți și rezerve de apă — conforme cu normele și funcționale la momentul izbucnirii focului.

Într-un comunicat difuzat duminică seara, autoritățile au precizat că 63 de persoane s-ar fi aflat în zona afectată la momentul izbucnirii incendiului. Dintre acestea, 29 au fost confirmate în viață — inclusiv cinci muncitori internați în spital cu răni —, iar 34 de angajați rămân dispăruți.

Autoritățile colectează mostre de ADN de la rude

Starea în care au fost găsite rămășițele umane a făcut imposibilă identificarea vizuală a victimelor. Wahyu Hidayati Dwi Palupi, șefa diviziei de identificare a victimelor din cadrul Poliției Naționale, a anunțat că sacii mortuari au fost transferați la un spital și le-a cerut rudelor să furnizeze probe de ADN și alte informații care pot ajuta la identificare.