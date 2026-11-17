Răbdarea nu este o abilitate cu care copiii se nasc și nici ceva ce pot învăța doar din explicațiile adulților, întrucât zonele din creier responsabile de autocontrol sunt încă în plină dezvoltare. Trei psihologi specializați în lucrul cu cei mici recomandă aceeași activitate concretă pentru exersarea acestei abilități: gătitul și coptul prăjiturilor. De la măsurarea ingredientelor până la așteptarea coacerii unui desert, fiecare etapă devine un exercițiu real de gestionare a frustrării, dar și o ocazie de conectare între părinți și copii.

Trei specialiști în psihologia copilului: dr. Sally Nazari, fondatoarea Chrysalis Psychological Services, dr. Amy Marschall, psiholog clinician specializat în lucrul cu copii și adolescenți, și dr. David Guggenheim, director național pentru psihoterapie la Talkiatry, au explicat pentru Parade ce activități funcționează cu adevărat atunci când vrei să-i ajuți pe cei mici să accepte perioadele de așteptare.

Deși abordează subiectul din perspective diferite, toți cei trei experți au indicat bucătăria drept cel mai bun spațiu de antrenament pentru răbdare — un loc în care pașii nu pot fi săriți, procesele naturale nu pot fi grăbite, iar recompensa de la final este una concretă și gustoasă.

„De-a lungul vieții, petrecem nenumărate ore așteptând – așteptăm să se termine programul mașinii de spălat, așteptăm la semafor, așteptăm o livrare sau nașterea unui copil”, spune dr. Guggenheim pentru Parade. „Dezvoltarea răbdării este esențială nu doar pentru adulți, ci și pentru copii, care uneori simt că și câteva minute durează o veșnicie.”

De ce este atât de important să-i învățăm pe copii să aibă răbdare

„Răbdarea îi învață pe copii că frustrarea, plictiseala și dorința de a obține ceva chiar în acel moment sunt sentimente cu care pot învăța să stea”, explică dr. Nazari. „Este o lecție importantă, iar odată ce un copil începe să o înțeleagă, efectele se văd în toate aspectele vieții: în modul în care gestionează emoțiile puternice, rezolvă probleme, se înțelege cu ceilalți și continuă să facă ceva dificil chiar și atunci când recompensa întârzie să apară.”

Dr. Marschall atrage atenția că „lobii frontali ai copiilor sunt încă în dezvoltare, așa că, literalmente, nu au dobândit încă abilitatea de a se autoregla, de a aștepta ceva ce își doresc în acel moment sau de a-și controla impulsurile”.

„Răbdarea este o abilitate asemănătoare unui mușchi, care se dezvoltă cu cât o exersăm mai mult. De aceea, copiii trebuie să învețe să tolereze așteptarea și incertitudinea”, adaugă ea. „Acest lucru nu dezvoltă doar răbdarea, ci și flexibilitatea și alte abilități executive.”

Dr. Guggenheim este de acord.

„A avea răbdare nu înseamnă doar să fii capabil să aștepți, ci și să-ți poți regla emoțiile în timp ce aștepți – să gestionezi disconfortul și frustrarea care pot apărea în astfel de momente”, spune el.

Trei psihologi pentru copii sunt de acord: această activitate îi ajută pe cei mici să învețe răbdarea

Dr. Nazari, dr. Marschall și dr. Guggenheim sunt de acord că una dintre cele mai bune activități prin care copiii pot învăța răbdarea este gătitul și pregătirea prăjiturilor.

Cum îi ajută gătitul și coptul pe copii să învețe răbdarea

„Bucătăria presupune în mod natural exercițiul răbdării”, explică dr. Nazari. „Trebuie să măsori ingredientele, să urmezi pașii în ordine și să aștepți ca aluatul să crească sau ca fursecurile să se coacă. Nu există nicio modalitate de a grăbi aceste procese. Copiii pot vedea foarte concret că perseverența și respectarea etapelor dau rezultate, de obicei sub forma unui preparat delicios.”

Dr. Marschall împărtășește o perspectivă asemănătoare și adaugă că „procesul de pregătire a mâncării le arată copiilor, în timp real, cum răbdarea îi apropie de ceea ce își doresc”.

„Gătitul și coptul oferă ocazii concrete pentru exersarea rezolvării problemelor, a flexibilității și a toleranței la frustrare”, spune ea. „Deoarece copiii nu ar trebui să gătească sau să coacă singuri, părinții pot să le arate aceste abilități chiar în timp ce desfășoară activitatea împreună.”

Dr. Guggenheim spune că „gătitul, în special pregătirea produselor de patiserie și a prăjiturilor, este o activitate excelentă” pentru dezvoltarea capacității copiilor de a aștepta.

„Nu numai că îi învață pe copii să urmeze instrucțiuni, dar le oferă și o lecție foarte bună despre gratificarea întârziată, cu o recompensă concretă la final – de exemplu, fursecurile! În plus, îi poate ajuta să învețe să gestioneze dezamăgirea atunci când lucrurile nu ies așa cum și-au imaginat”, observă el.

Cum îi poți învăța pe copii răbdarea prin gătit și copt

Atunci când gătesc sau pregătesc prăjituri împreună cu cei mici, dr. Nazari recomandă părinților să le numească emoțiile pe care le trăiesc. De exemplu, dacă un copil devine nerăbdător în timp ce așteaptă să se coacă fursecurile, părintele îi poate spune: „Miroase atât de bine și îți dorești foarte mult să fie gata. Mai avem de așteptat 10 minute.”

„Atunci când spui acest lucru pe un ton calm, copilul învață că poate să-și dorească foarte mult ceva și, în același timp, să aștepte. Ambele lucruri pot fi adevărate în același timp”, explică specialista.

Dr. Marschall recomandă adaptarea experienței de gătit la fiecare copil în parte.

„Amintiți-vă că lobul frontal al copilului nu este încă dezvoltat”, subliniază ea. „Lucruri pe care noi, adulții, le considerăm firești, precum capacitatea de a aștepta, de a gestiona mai multe sarcini în același timp și de a ne controla impulsurile, sunt imposibile pentru copiii mici care nu și-au dezvoltat încă aceste abilități. Țineți cont de vârsta copilului, de nivelul său de dezvoltare, de nevoile senzoriale și de capacitatea de concentrare. Și nu uitați că această activitate ar trebui să fie un moment plăcut, de apropiere, nu doar o lecție.”

Dr. Guggenheim îi încurajează pe părinți să nu se grăbească atunci când gătesc sau pregătesc prăjituri împreună cu cei mici, deoarece „o parte a procesului de învățare a răbdării înseamnă să înveți să încetinești ritmul”.

„Puteți măsura și turna ingredientele încet, împreună cu copilul, sau vă puteți exprima propria bucurie în timp ce îi arătați cum să aibă răbdare”, sugerează specialistul. „Rețineți că instrucțiuni precum «ai răbdare!» nu sunt întotdeauna eficiente, însă poate fi foarte util să le arătați copiilor cum să-și gestioneze așteptarea, de exemplu distrăgându-și atenția.”

De exemplu, puteți cânta un cântec împreună cu cei mici sau puteți juca un joc precum „Eu văd ceva ce tu nu vezi” în timp ce așteptați ca preparatul să fie gata.

Alte patru activități recomandate de psihologi pentru dezvoltarea răbdării la copii

1. Grădinăritul

Toți cei trei psihologi recomandă grădinăritul ca o altă activitate prin care copiii pot învăța să aibă răbdare.

„Trebuie să exersezi răbdarea atunci când faci grădinărit, pe măsură ce plantele cresc”, spune dr. Marschall. „Pot trece săptămâni până când vezi primele semne de progres. Trebuie să îngrijești grădina în fiecare zi, chiar dacă nu poți observa schimbările de la o zi la alta.”

„Nu poți face o sămânță să încolțească mai repede doar pentru că îți dorești acest lucru, iar copiii înțeleg repede asta”, adaugă dr. Nazari. „Udarea plantelor, verificarea lor și observarea micilor schimbări de-a lungul zilelor și săptămânilor îi ajută să înțeleagă că așteptarea nu înseamnă să nu faci nimic, ci este un proces activ. În plus, dobândesc un simț al responsabilității și bucuria de a vedea cum crește ceva datorită grijii pe care i-au acordat-o.”

Dr. Guggenheim recomandă grădinăritul nu doar pentru dezvoltarea toleranței, ci și ca „o modalitate excelentă prin care copiii pot învăța să aibă răbdare pe termen lung”.

„Udarea unei plante în fiecare zi vine cu o recompensă importantă la final!”, spune el.

2. Puzzle-urile

Dr. Nazari recomandă puzzle-urile, deoarece acestea le pot arăta copiilor că „progresul se face, de obicei, puțin câte puțin”.

„Atunci când o piesă nu se potrivește, copiii trebuie să treacă peste acel mic moment de frustrare, să încerce altceva și să continue, fără să știe când vor reuși să completeze imaginea. Răbdarea și perseverența se dezvoltă împreună”, explică specialista.

3. Jocurile de societate

„Jocurile de societate presupun să aștepți să-ți vină rândul și să gestionezi momentele în care lucrurile nu se desfășoară așa cum ți-ai dori”, explică dr. Marschall. „Trebuie să faci față situațiilor pe măsură ce apar și să aștepți să-ți vină rândul. Toate acestea se întâmplă în timp ce te distrezi!”

4. Piesele LEGO

„Atunci când construiești un set LEGO, pornești de la zero, având în față imaginea produsului final, de exemplu o navă Star Wars”, spune dr. Guggenheim.

„Pentru a ajunge de la punctul A la punctul B este nevoie de multă răbdare: trebuie să parcurgi treptat instrucțiunile, să găsești piesele potrivite și să le asamblezi”, explică el. „Uneori, aceste seturi pot fi dificile chiar și pentru adulți. Tocmai de aceea, acceptarea provocării și tolerarea disconfortului unui proces lent îi pot ajuta pe copii să-și exerseze reglarea emoțională.”