Supa caldă de pui este unul dintre cele mai populare remedii tradiționale pentru răceală. Mulți oameni spun că după câteva linguri respiră mai bine și simt că nasul li s-a desfundat. Studiile arată însă că senzația de ușurare nu înseamnă neapărat că fluxul de aer prin nas s-a îmbunătățit în mod măsurabil.

Un studiu publicat în 1978 în revista Chest a analizat efectele apei reci, apei calde și supei calde de pui asupra transportului mucusului nazal. La cercetare au participat 15 voluntari sănătoși. La cinci minute după consumul supei, viteza de transport a mucusului nazal a crescut de la 6,9 la 9,2 milimetri pe minut.

Dar un efect asemănător a fost observat și după consumul apei calde. După aproximativ 30 de minute, valorile reveniseră însă la nivelul inițial. Cu alte cuvinte, lichidele calde au avut un efect temporar asupra modului în care mucusul se deplasa prin cavitatea nazală. Cercetătorii nu au observat însă o îmbunătățire corespunzătoare a trecerii aerului prin nas. Așadar, nasul nu s-a „desfundat” propriu-zis, chiar dacă senzația resimțită putea sugera acest lucru.

De ce avem totuși impresia că respirăm mai ușor

O explicație posibilă vine dintr-un alt studiu, publicat în 2008 în revista Rhinology. Cercetătorii au analizat efectul unei băuturi calde asupra a 30 de persoane cu simptome de răceală sau gripă. Participanții au raportat că puteau respira mai ușor pe nas după băutura caldă. Măsurătorile obiective nu au arătat însă o creștere a fluxului de aer nazal. În schimb, băutura caldă a redus senzația de iritație în gât și a ameliorat tusea și strănutul. Acest lucru sugerează că o parte importantă a efectului perceput poate veni din confortul local produs de lichidul cald și din reducerea altor simptome neplăcute.

Așadar, poate supa să scurteze răceala? O analiză publicată în 2025 în revista Nutrients a evaluat patru studii, cu un total de 342 de participanți. Unele dintre rezultate sugerează că supele ar putea reduce ușor severitatea simptomelor și durata bolii. Dovezile sunt însă încă limitate și nu permit concluzia că supa de pui tratează răceala. Prin urmare, beneficiul pare să fie mai degrabă unul de confort și susținere a organismului decât un efect curativ propriu-zis.

Supa trebuie consumată caldă, nu fierbinte

Dacă este consumată în timpul unei răceli, supa ar trebui să fie caldă, nu foarte fierbinte, pentru a evita iritarea suplimentară a gâtului. Varianta preparată acasă are avantajul că permite controlul cantității de sare. În cazul supelor gata preparate, eticheta merită verificată, mai ales dacă produsul conține mult sodiu.

Pe lângă lichidele calde, spălăturile nazale și spray-urile cu ser fiziologic pot ajuta la reducerea disconfortului provocat de nasul înfundat.

Răceala obișnuită se ameliorează de regulă de la sine, dar anumite simptome justifică evaluarea medicală. Printre acestea se numără dificultățile de respirație, semnele de deshidratare, febra care persistă mai mult de patru zile sau simptomele care nu se ameliorează după aproximativ zece zile.

Concluzia studiilor este, așadar, mai nuanțată decât spune tradiția populară: supa caldă nu pare să „desfunde” nasul în sensul strict al termenului, dar poate face mucusul să circule mai repede pentru scurt timp și poate reduce senzația de disconfort din gât, tusea și strănutul.