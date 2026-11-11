Pizza a devenit subiectul unei dispute neașteptate între Rusia și Italia. O propunere de eliminare a preparatului din cantinele școlare rusești, susținută de o consilieră prezidențială, a stârnit reacții puternice în Italia. Argumentul invocat la Moscova este dublu: sănătatea copiilor și revenirea la preparatele tradiționale rusești. Specialiștii italieni susțin însă că o pizza Margherita, pregătită corect și servită într-o porție potrivită, poate face parte dintr-un meniu echilibrat pentru elevi, arată ansa.it.

Propunerea a pornit de la Vitaly Borodin, responsabil al unui proiect federal pentru securitate și combaterea corupției. Acesta a descris pizza drept mai mult decât un aliment, considerând-o o formă de influență culturală occidentală – „soft power într-o cutie de carton”. Borodin susține că generații de copii ruși au crescut cu fast-food importat și cunosc tot mai puțin preparate tradiționale precum kulebyaka, kurnik, rasstegai sau echpochmak, diferite tipuri de plăcinte și aluaturi umplute specifice bucătăriei ruse, tătare și cazace.

Propunerea a fost apoi susținută de Elena Yampolskaya, consilieră prezidențială. „Pizza nu este absolut deloc un aliment potrivit pentru instituțiile de învățământ, pentru că nu este bună pentru sănătatea copiilor”, a declarat aceasta. Ea a afirmat și că școlile și grădinițele publice ar trebui să urmeze politicile care urmăresc recuperarea și promovarea elementelor tradiționale rusești.

Italienii: Problema este cum este făcută pizza

Reacția Italiei a venit rapid. Gino Sorbillo, unul dintre cei mai cunoscuți pizzaioli din Napoli, a calificat propunerea drept „o nebunie” și a anunțat că va prepara o „Pizza pentru Rusia”. Ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a apărat și el preparatul, afirmând că pizza poate fi un aliment sănătos și că, oricum, majoritatea celor vândute în Rusia sunt produse chiar acolo.

Argumentul nutrițional a fost abordat și de Societatea Italiană pentru Medicina Mediului (SIMA). Specialiștii organizației spun că problema nu este pizza în sine, ci calitatea ingredientelor, cantitatea de sare și dimensiunea porției.

Cum ar putea arăta o pizza potrivită pentru un copil

Potrivit președintelui SIMA, Alessandro Miani, o pizza Margherita poate fi inclusă într-un prânz sănătos, inclusiv la școală. Varianta indicată este una simplă: aluat, roșii, mozzarella, ulei de măsline extravirgin și o cantitate redusă de sare. „O Margherita, preparată cu roșii, mozzarella, ulei de măsline extravirgin și puțină sare, servită într-o porție potrivită, alături de legume de sezon, un fruct și apă, este un exemplu perfect”, a explicat Miani.

Specialistul subliniază că sănătatea copiilor depinde mai degrabă de calitatea ingredientelor, mărimea porțiilor și varietatea meniului decât de eliminarea completă a unui anumit preparat.

Același principiu ar trebui aplicat, spune SIMA, atât pizzei, cât și mâncărurilor tradiționale din orice altă țară.

Pizza poate înlocui pastele, orezul sau pâinea

Societatea italiană amintește și recomandările Consiliului pentru Cercetare Agricolă și Analiza Economiei Agricole (CREA). Instituția include pizza printre opțiunile alimentare pentru copii și adolescenți, cu porții adaptate vârstei. În acest context, pizza poate fi servită prin rotație ca alternativă la paste, orez, pâine sau cartofi.

Într-o cantină școlară, o porție de Margherita ar putea fi însoțită de legume și fructe proaspete, astfel încât masa să fie echilibrată.

Și în Rusia există opoziție față de interdicție

Propunerea nu este acceptată unanim nici în Rusia. Mai mulți politicieni și reprezentanți ai Camerei Civice au criticat ideea eliminării pizzei din școli. Aceștia susțin că accentul ar trebui pus pe calitatea mâncării oferite elevilor, nu pe originea geografică a unui preparat.

Cantinele școlare rusești sunt deja supuse controalelor sanitare și verificărilor realizate inclusiv de comitete ale părinților, iar criticii propunerii consideră că ingredientele și modul de preparare sunt mai relevante pentru sănătatea copiilor decât faptul că rețeta are origine italiană.

Deocamdată, interzicerea pizzei în cantinele școlare din Rusia rămâne o propunere. Disputa a deschis însă o discuție mai largă despre ce înseamnă, de fapt, mâncare sănătoasă pentru copii: eliminarea unui preparat popular sau alegerea ingredientelor, porțiilor și combinațiilor potrivite.