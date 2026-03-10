Un val tot mai mare de cazuri de diabet în rândul americanilor ar putea avea legătură chiar cu alegerile considerate „sănătoase” de la micul dejun. Avertismentul vine din partea medicului Mark Hyman, care atrage atenția că multe produse promovate drept benefice pentru organism sunt, în realitate, încărcate de zahăr și amidon rafinat, anunță FoxNews.

Mâncăm zahăr la micul dejun

Într-un interviu acordat pentru Fox News Digital, medicul a declarat că este uimit de cantitatea de amidon rafinat și zaharuri ascunse în alimentația zilnică a americanilor. Potrivit lui, problema începe chiar de la prima masă a zilei.

Brioșe, covrigi, croissante, cafea sau ceai îndulcite. Toate acestea sunt consumate frecvent la micul dejun și, în opinia sa, echivalează practic cu un desert servit de la prima oră. Medicul susține că mulți oameni nu conștientizează impactul acestor alegeri asupra glicemiei și metabolismului.

Capcana produselor „bogate în proteine”

În ultimii ani, rafturile magazinelor s-au umplut de cereale și gustări promovate ca fiind bogate în proteine. Tendința de a consuma mai multe proteine a fost rapid preluată de industria alimentară, însă, spune Hyman, multe dintre aceste produse sunt intens procesate și conțin cantități mari de zahăr.

El glumește spunând că, dacă un produs are pe etichetă o mențiune că este sănătos, cel mai probabil este să nu fie tocmai sănătos. Smoothie-urile proteice din comerț, de exemplu, pot conține mai mult zahăr decât ne-am aștepta.

Medicul este și autorul cărții Food Fix Uncensored, unde abordează pe larg problema alimentelor ultraprocesate și a modului în care acestea afectează sănătatea metabolică.

Ce recomandă medicul pentru micul dejun

În locul variantelor rapide și procesate, Hyman recomandă surse integrale de proteine și grăsimi sănătoase. El consideră că o cantitate moderată de carbohidrați este acceptabilă, însă accentul ar trebui pus pe alimente cât mai puțin procesate.

Pentru propriul mic dejun, medicul alege un shake proteic preparat cu proteină din zer, avocado și fructe de pădure congelate. De asemenea, ouăle combinate cu avocado reprezintă, în opinia sa, o opțiune echilibrată și sățioasă.

Mesajul său este simplu: micul dejun nu ar trebui să fie un desert. Consumul constant de zahăr dimineața poate contribui la un cerc vicios al variațiilor bruște de glicemie, al creșterii insulinei și, în timp, la apariția obezității și a diabetului de tip 2.

Mai puține calorii sau alegeri mai inteligente?

În loc să insiste pe numărarea caloriilor, Hyman propune o abordare diferită. El sugerează să fim atenți la modul în care alimentele ne influențează organismul. O dietă săracă în zahăr și amidon rafinat, dar mai bogată în proteine și grăsimi sănătoase, poate preveni fluctuațiile mari ale glicemiei și poate reduce senzația constantă de foame.

Potrivit medicului, alimentele ultraprocesate dereglează mecanismele naturale ale sațietății și influențează chimia creierului într un mod care ne face să mâncăm mai mult decât avem nevoie. În schimb, atunci când consumăm alimente reale, organismul are tendința de a se autoregla mai eficient.

Concluzia sa este categorică: produsele ultraprocesate nu susțin sănătatea, ci o subminează. Iar schimbarea poate începe cu un gest aparent simplu, regândirea micului dejun.