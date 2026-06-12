Agricultura românească are nevoie de o infuzie mult mai consistentă de capital din partea statului, iar Guvernul ar fi trebuit să aloce în acest an cel puțin 5 miliarde de euro pentru scheme de ajutor dedicate sectorului agricol. Declarația a fost făcută de Ioan Oneț, director general adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în cadrul conferinței Pria Agriculture România.

Oficialul a susținut că, dacă agricultura este considerată unul dintre pilonii economiei românești, acest lucru trebuie reflectat și prin măsuri concrete de sprijin financiar.

Ioan Oneț a amintit că Ministerul Agriculturii a plătit anul trecut aproximativ 5 miliarde de euro din fonduri europene pentru susținerea sectorului agricol. În opinia sa, un efort similar ar fi trebuit realizat și din bugetul național, prin intermediul unor scheme de ajutor de stat dedicate dezvoltării agriculturii și industriei alimentare. „Eu cred că măcar cu 5 miliarde de euro ar fi trebuit să vină anul acesta de la Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, cu scheme de ajutor de stat”, a declarat reprezentantul AFIR.

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Acesta a arătat că România are nevoie de investiții suplimentare în domenii unde există cerere ridicată și unde programele de finanțare au atras un interes mare din partea fermierilor și investitorilor.

Procesarea produselor agricole, una dintre marile probleme

Potrivit lui Oneț, o parte importantă din fondurile suplimentare ar trebui direcționată către dezvoltarea capacităților de procesare. România continuă să exporte cantități importante de materii prime agricole și să importe produse alimentare cu valoare adăugată mai mare. Din acest motiv, dezvoltarea industriei de procesare este văzută drept una dintre prioritățile sectorului.

Oficialul a subliniat că agricultura românească dispune de un potențial semnificativ, însă acesta nu poate fi valorificat fără investiții susținute și fără programe de finanțare adaptate nevoilor actuale ale pieței. „Agricultura românească are nevoie de infuzie de capital”, a punctat reprezentantul AFIR.

Fermierii întâmpină dificultăți în obținerea cofinanțărilor

Pe lângă problema finanțării publice, Ioan Oneț a readus în atenție dificultățile pe care fermierii le întâmpină atunci când încearcă să obțină credite pentru cofinanțarea proiectelor europene. Potrivit acestuia, numeroși beneficiari ai programelor de finanțare reclamă reticența sistemului bancar față de agricultură, chiar și în situațiile în care companiile au o situație financiară bună și proiecte aprobate pentru fonduri europene.

Reprezentantul AFIR susține că instituțiile bancare percep agricultura ca pe un sector cu grad ridicat de risc, ceea ce îngreunează accesul fermierilor la creditele necesare pentru implementarea investițiilor.

Cofinanțarea rămâne un obstacol pentru proiectele europene

În actualul Plan Național Strategic, finanțarea europeană poate acoperi până la 65% din valoarea unui proiect. Restul de 35% trebuie asigurat de beneficiar din surse proprii sau prin credite. În contextul dificultăților economice din ultimii ani, mulți fermieri și investitori au întâmpinat probleme în asigurarea acestei contribuții. „Au avut o foarte mare problemă cu partea de cofinanțare”, a afirmat Ioan Oneț.

Acesta consideră că proiectele de investiții de câteva milioane de euro necesită o colaborare mai strânsă între beneficiari, bănci și instituțiile publice implicate în gestionarea fondurilor europene.

Oficialul AFIR a subliniat că dezvoltarea agriculturii depinde nu doar de fondurile europene, ci și de existența unui parteneriat funcțional între stat, sectorul bancar și mediul privat. În opinia sa, accesul la finanțare trebuie îmbunătățit pentru ca fermierii și procesatorii să poată valorifica oportunitățile oferite de programele europene și să realizeze investițiile necesare modernizării sectorului. „Cred că trebuie să ne aplecăm mai mult la ceea ce înseamnă într-adevăr susținerea agriculturii în România și AFIR este pregătită”, a concluzionat Ioan Oneț.