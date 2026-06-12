Într-o eră dominată de alimente modificate industrial și gustări pline de aditivi, unul dintre cele mai vechi fructe cultivate din istoria omenirii traversează o adevărată perioadă de glorie. Consumatorii din întreaga lume renunță tot mai des la dulciurile ultra-procesate în favoarea curmalelor, transformând acest fruct ancestral într-un lider incontestabil al pieței de gustări sănătoase, relatează FoxNews.

La nivel global, piața curmalelor cunoaște o expansiune remarcabilă. Estimările arată o creștere anuală constantă de peste 6%, valoarea pieței fiind proiectată să crească de la 34,5 miliarde de dolari în 2026, până la peste 55 de miliarde de dolari în următorii ani. Această tendință reflectă o schimbare profundă de mentalitate: publicul caută „etichete curate”, ingrediente integrale și dulceață provenită direct din natură.

Rețelele sociale și întoarcerea la un obicei vechi de milenii

Istoricii estimează că primele civilizații din Mesopotamia cultivau curmali încă de acum 6.000 – 8.000 de ani. Fructele au o importanță culturală și religioasă profundă, în special în Orientul Mijlociu și Africa, regiuni care continuă să domine producția și cererea globală, deținând peste 85% din piață. De exemplu, curmalele sunt folosite în mod tradițional de musulmani pentru a-și întrerupe postul în timpul Ramadanului.

Astăzi, acest obicei milenar a fost adoptat în masă de culturile occidentale, fenomen propulsat masiv de rețelele sociale. Clipurile virale cu rețete de „deserturi sănătoase”, în care zahărul rafinat este înlocuit cu pastă de curmale, au transformat acest fruct de tip drupă într-un ingredient esențial pentru stilul de viață modern.

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De ce sunt curmalele recomandate de dieteticieni

Clasificate în trei mari categorii, moi, semiuscate și uscate, curmalele oferă o versatilitate culinară uriașă. În timp ce varietățile mai uscate sunt ideale pentru gătit și panificație, cele cu umiditate ridicată (cum sunt cele din soiul Medjool) au devenit opțiunea preferată pentru o gustare rapidă între mese.

Nutriționiștii subliniază că, spre deosebire de dulciurile din comerț care oferă doar „calorii goale”, curmalele vin la pachet cu un complex de beneficii pentru organism:

Sănătatea digestivă și cerebrală: Studiile clinice asociază consumul regulat de curmale cu o funcționare mai bună a intestinului și îmbunătățirea activității cognitive.

Minerale esențiale: Sunt o sursă excelentă de magneziu și potasiu, minerale vitale pentru sistemul cardiovascular și muscular.

Antioxidanți și fibre: Conținutul ridicat de fibre încetinește absorbția nutrienților, oferind o eliberare treptată de energie.

Atenție la porții însă

Deși sunt un pachet complet de nutrienți, experții în nutriție avertizează că moderația rămâne cheia. O singură curmală de dimensiune medie conține în jur de 15 grame de zahăr natural.

Pentru a evita vrfurile bruște de glicemie în sânge, în special în cazul persoanelor care trebuie să își monitorizeze atent nivelul carbohidraților, specialiștii recomandă combinarea curmalelor cu o mână de nuci, migdale sau semințe bogate în grăsimi sănătoase și proteine, obținând astfel o gustare perfect echilibrată.