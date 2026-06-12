Bucătăria românească și-a găsit noi ambasadori în rândul adolescenților pasionați de gastronomie, odată cu organizarea primei ediții a Campionatului județean al școlilor de bucătari „Școala de gust”, competiție dedicată elevilor din liceele și colegiile cu profil culinar, transmite AGERPRES.

Evenimentul, o premieră la nivel național, a fost găzduit de Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea și a reunit opt echipe formate din câte doi elevi, reprezentând patru licee și patru colegii cu profil de specialitate.

Tema competiției, „O Românie în farfurie”, i-a provocat pe participanți să transforme ingredientele obligatorii în preparate inspirate din tradițiile și gusturile diferitelor regiuni ale țării.

O provocare culinară în două preparate

Timp de trei ore, concurenții au gătit în fața juriului și a invitaților două preparate în câte cinci porții individuale. Aperitivul, rece sau cald, trebuia să aibă la bază păstrăvul, iar felul principal să fie realizat din mușchiuleț de porc, însoțit de minimum două garnituri și un sos.

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În prima parte a zilei au concurat echipele de la Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Laszlo”, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” și Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta. După-amiaza au intrat în concurs reprezentanții Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai, Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea și Liceului Teoretic „Horvath Janos” Marghita.

Pentru bucătarul Alin Vădean, membru al juriului și component al echipei naționale de gastronomie, competiția reprezintă un pas important pentru viitorul meseriei.

„Este pentru prima dată când văd că şcolile de specialitate şi organizatorii se implică într-un eveniment de asemenea anvergură. Cred că şi alte judeţe ar putea lua exemplu. Elevii trebuie să descopere încă din clasele a IX-a şi a X-a ce înseamnă bucătăria profesionistă. Toţi vor avea de câştigat, iar astfel de concursuri îi pot face să se îndrăgostească şi mai mult de această meserie”, a declarat acesta.

Preparate inspirate din tradițiile Bihorului

Printre concurenți s-au numărat Adrian Galis și Hengye Sebastian, elevi în clasa a XI-a la Colegiul Economic „Partenie Cosma”, care lucrează deja în restaurante și au văzut competiția ca pe o oportunitate de perfecționare.

Pentru aperitiv au pregătit o balotină de păstrăv umplută cu somon, servită alături de mămăligă în trei culori și sos de turmeric. La felul principal au ales o reinterpretare modernă a preparatelor bihorene, având la bază mușchiulețul de porc.

Deși s-au confruntat cu probleme tehnice și cu un spațiu de lucru limitat, cei doi și-au păstrat calmul.

„Un bucătar bun se descurcă în orice condiţii”, au spus tinerii, care au mărturisit că acesta este primul concurs la care participă. Pregătirea au realizat-o sub îndrumarea chef-ului Cătălin Guz, iar inspirația a venit chiar din gastronomia Bihorului.

Și elevii Colegiului Tehnic „Traian Vuia”, Patrick Ciucur și Ionuț Hendre, au adus în competiție gusturile satului bihorean. Aperitivul lor a inclus păstrăv, pandișpan din mălai, sos de hrean și chipsuri crocante, iar pentru felul principal au pregătit mușchiuleț de porc cu crumble de alune și fistic și sos de coacăze.

„Ne-am gândit la locurile de unde venim şi am vrut să păstrăm inspiraţia de la ţară”, au explicat cei doi elevi din clasa a X-a.

O competiție care pune în valoare identitatea gastronomică

O abordare diferită au propus reprezentanții Liceului „Szent Laszlo”, coordonați de profesorul Nyilges Istvan. Aceștia au construit un concept inspirat atât din tradițiile culinare românești, cât și din cele maghiare.

„Suntem minoritate şi am ales să reinterpretăm gulaşul. La păstrăv am păstrat elemente româneşti, precum mălaiul şi mămăliga, iar la felul principal am mers pe un muşchiuleţ de porc gătit sous-vide şi un sos de gulaş”, a explicat profesorul.

Inspectorul școlar general Hajnal Kery a evidențiat rolul învățământului profesional în formarea unor specialiști bine pregătiți pentru piața muncii.

La rândul său, președintele juriului, chef Cezar Munteanu, președintele Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, a transmis un mesaj despre importanța susținerii noii generații.

„Copiii aceştia trebuie susţinuţi să iubească această profesie. Identitatea gastronomică este parte din identitatea unei ţări. Noi trebuie să fim schimbarea şi să construim împreună generaţiile de bucătari, cofetari şi patiseri de mâine”, a afirmat acesta.

Directoarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” a recunoscut că organizarea primei ediții a fost o provocare, dar a transmis că instituția este pregătită să găzduiască și edițiile viitoare.

La final, membrii juriului — chef Eugen Pocian, revenit recent cu un titlu mondial la pizza napoletană, food bloggerul Laura Laurențiu, chef George Crăciun și Alin Vădean — au remarcat nivelul ridicat al preparatelor și pasiunea demonstrată de concurenți.

Mai presus de clasamente și premii, prima ediție a Campionatului județean „Școala de gust” a demonstrat că viitorul gastronomiei românești se construiește în laboratoarele școlilor profesionale și în ambiția unor adolescenți care au înțeles că identitatea unei țări poate fi spusă și printr-o farfurie.