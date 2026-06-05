FAO: Prețurile alimentelor au scăzut ușor în mai, dar rămân aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

05 iun. 2026, Retail
FAO: Prețurile alimentelor au scăzut ușor în mai, dar rămân aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani
FOTO: Freepik
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Indicele global al prețurilor produselor alimentare a înregistrat o ușoară scădere în luna mai 2026, însă se menține aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Evoluția a fost determinată în principal de ieftinirea uleiurilor vegetale, care a compensat creșterile semnificative ale prețurilor la cereale și zahăr, potrivit datelor publicate vineri de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, citate de Reuters și Agerpres.

Indicele FAO al prețurilor alimentare, care urmărește evoluția cotațiilor internaționale pentru cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr, s-a situat în luna mai la o medie de 130,8 puncte, în scădere cu 0,2% față de nivelul revizuit de 131 de puncte înregistrat în aprilie.

Cea mai mare creștere a fost consemnată la zahăr, unde prețurile au urcat cu 7,5% față de luna precedentă. Potrivit FAO, piața a reacționat la informațiile privind reducerea cantității de trestie de zahăr destinată producției de zahăr în Brazilia, în condițiile în care o parte mai mare din recoltă este redirecționată către producția de etanol. În același timp, persistă îngrijorările legate de impactul fenomenului meteorologic El Niño asupra producției din India și Thailanda.

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În schimb, prețurile uleiurilor vegetale au scăzut cu 4,6% în luna mai, marcând primul declin lunar din acest an. După cinci luni consecutive de creștere, cotațiile internaționale ale uleiului de palmier au fost afectate de estimările privind reducerea cererii mondiale de import, pe fondul incertitudinilor de pe piața petrolului.

Cerealele s-au scumpit cu 2,6% comparativ cu luna aprilie. FAO explică această evoluție prin majorarea costurilor cu combustibilii și îngrășămintele la nivel global, dar și prin presiunile generate de fenomenele meteorologice care afectează producția agricolă.

„Chiar dacă piețele alimentare mondiale au rămas în mare parte reziliente, creșterea prețurilor la cereale scoate în evidență vulnerabilitatea la riscurile care au legătură cu fenomenele meteo precum și perturbările de pe piețele energetice și de inputuri. Incertitudinea prelungită care afectează principalele rute comerciale, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, ar putea reduce gradul de utilizare a îngrășămintelor și ar putea pune noi presiuni asupra prețurilor alimentelor”, a declarat Boubaker Ben-Belhassen.

Într-un raport separat, FAO și-a revizuit și estimările privind producția mondială de cereale pentru sezonul 2026/2027. Organizația prognozează o scădere de 2% față de sezonul anterior, până la 2,982 miliarde de tone, în principal din cauza unor recolte mai slabe de grâu.

Declinul ar urma să vină după un sezon 2025/2026 foarte bun, în care producția mondială de cereale a crescut cu 6,1%, atingând un nivel record de 3,043 miliarde de tone.

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