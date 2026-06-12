Comisia Europeană pregătește ajutoare de până la 1,5 miliarde de euro pentru fermieri / Fondurile suplimentare sunt pentru achiziția de îngrășăminte, în contextul în care prețul acestui produs continuă să crească

12 iun. 2026, Agribusiness
Comisia Europeană pregătește ajutoare de până la 1,5 miliarde de euro pentru fermieri / Fondurile suplimentare sunt pentru achiziția de îngrășăminte, în contextul în care prețul acestui produs continuă să crească
FOTO: Dreamstime/ Miriam Doerr
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Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de măsuri destinat fermierilor afectați de creșterea accelerată a prețurilor la îngrășăminte. Executivul comunitar susține că tensiunile geopolitice și perturbările din lanțurile de aprovizionare au împins costurile fertilizanților la niveluri care pun presiune tot mai mare asupra agriculturii europene și asupra securității alimentare.

Măsurile fac parte din Planul de Acțiune pentru Îngrășăminte, lansat în luna mai, și urmăresc să ofere sprijin financiar imediat, dar și soluții pe termen lung pentru reducerea dependenței Europei de importuri.

Sprijin financiar de 540 milioane de euro, cu posibilitatea extinderii la 1,5 miliarde

Prima măsură anunțată de Comisia Europeană vizează acordarea unui sprijin financiar direct pentru fermierii care trebuie să cumpere îngrășăminte necesare următoarelor culturi.

Executivul european intenționează să mobilizeze în următoarele săptămâni un total de 540 de milioane de euro. Suma include propunerea prezentată recent de majorare a rezervei agricole cu încă 300 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026.

Statele membre vor avea posibilitatea să suplimenteze fondurile europene cu contribuții naționale de până la 200%. În acest scenariu, valoarea totală a sprijinului ar putea ajunge la aproximativ 1,5 miliarde de euro.

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Noi instrumente de sprijin prin Politica Agricolă Comună

A doua componentă a pachetului propus de Comisie presupune modificări punctuale ale Politicii Agricole Comune (PAC), pentru a permite acordarea unui ajutor mai rapid și mai flexibil. Printre măsurile propuse se numără crearea unei noi scheme de lichiditate pentru gestionarea situațiilor de criză, în cadrul programelor de dezvoltare rurală.

Această schemă va putea fi cofinanțată în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. De asemenea, vor putea fi utilizate fonduri necheltuite care altfel s-ar pierde. Statele membre vor avea posibilitatea să completeze finanțarea cu resurse naționale de până la 200%.

Pentru a reduce birocrația și a accelera acordarea sprijinului, plățile vor putea fi realizate sub forma unor sume fixe pe hectar și vor fi implementate prin Planurile Strategice PAC.

Avansuri mai mari pentru fermieri

Comisia Europeană propune și creșterea flexibilității privind plata avansurilor directe către fermieri. Astfel, statele membre vor putea acorda plăți înainte de data de 16 octombrie, folosind rate mai mari ale avansurilor. Măsura este menită să îmbunătățească fluxul de numerar al exploatațiilor agricole și să permită fermierilor să acopere mai ușor costurile de producție. În plus, guvernele naționale vor avea posibilitatea să își ajusteze alocările pentru plățile directe aferente anului calendaristic 2027, în funcție de impactul pe care îl au costurile ridicate ale îngrășămintelor asupra agriculturii.

De ce intervine Comisia Europeană

Executivul european atrage atenția că îngrășămintele reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli pentru fermieri și sunt esențiale pentru menținerea producțiilor agricole. Creșterea puternică a prețurilor din ultimele luni riscă să determine reducerea cantităților utilizate de fermieri. O astfel de situație ar putea afecta atât randamentele culturilor, cât și calitatea recoltelor.

Comisia avertizează că, dacă agricultorii nu își permit să cumpere fertilizanții necesari, consecințele se vor răsfrânge asupra veniturilor fermelor, asupra aprovizionării cu alimente și, în cele din urmă, asupra prețurilor plătite de consumatori.

Urmează votul statelor membre

Propunerile legislative privind Politica Agricolă Comună vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene pentru aprobare. În paralel, sprijinul financiar de 540 de milioane de euro va fi supus votului statelor membre în cadrul Comitetului pentru Organizarea Comună a Piețelor Agricole. Dacă măsura va primi acordul necesar, adoptarea finală este programată până la sfârșitul lunii iulie 2026.

Comisia Europeană susține că aceste măsuri reprezintă doar o parte a Planului de Acțiune pentru Îngrășăminte, care urmărește consolidarea producției interne, creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare și dezvoltarea fertilizanților bio, cu emisii reduse de carbon și integrați în economia circulară.

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