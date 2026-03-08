Proteinele sunt esențiale pentru funcționarea organismului, arată healthshots.com. Contribuie la dezvoltarea și repararea țesuturilor, la producerea enzimelor și hormonilor și la menținerea masei musculare. Totuși, specialiștii avertizează că un consum excesiv poate pune presiune asupra rinichilor, mai ales în anumite condiții de sănătate.

Proteinele sunt considerate „cărămizile” organismului. Ele sunt implicate în formarea mușchilor, oaselor, pielii, părului și în numeroase procese metabolice. De aceea, ele sunt o componentă esențială a unei alimentații echilibrate. Cantitatea de proteine necesară variază în funcție de vârstă, nivelul de activitate fizică și starea generală de sănătate. În general, nutriționiștii recomandă aproximativ 0,8 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală pentru un adult sedentar.

Când poate deveni problematic consumul ridicat

Problemele pot apărea atunci când aportul de proteine depășește constant nevoile organismului. Unele ghiduri nutriționale indică aproximativ 2 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală drept limita superioară considerată în general sigură.

Atunci când proteinele sunt metabolizate, ele produc substanțe reziduale care trebuie eliminate din organism, precum ureea și alte compuși pe bază de azot. Rinichii sunt responsabili de filtrarea acestor produse din sânge. Astfel, un consum foarte ridicat de proteine poate crește volumul acestor reziduuri, ceea ce înseamnă că rinichii trebuie să lucreze mai intens pentru a le elimina. În timp, această suprasolicitare poate contribui la apariția unor probleme renale sau la agravarea unor afecțiuni deja existente.

Cine este mai expus riscului

Specialiștii subliniază că persoanele sănătoase tolerează de obicei bine un aport moderat crescut de proteine. În schimb, riscurile sunt mai mari pentru cei care suferă deja de boli renale sau au factori de risc pentru astfel de afecțiuni. În aceste cazuri, dietele bogate în proteine pot accelera deteriorarea funcției renale, deoarece rinichii afectați au o capacitate mai redusă de filtrare a substanțelor reziduale.

Pe lângă impactul asupra rinichilor, o dietă foarte bogată în proteine poate avea și alte efecte asupra organismului. Printre acestea se numără deshidratarea, riscul crescut de calculi renali, probleme digestive sau chiar creștere în greutate dacă aportul caloric total devine prea mare.

Unele diete hiperproteice sunt și sărace în fibre, deoarece reduc consumul de fructe, legume sau cereale integrale, ceea ce poate duce la constipație și la alte probleme digestive.

Echilibrul rămâne esențial

Nutriționiștii spun că proteinele trebuie să facă parte din alimentația zilnică, dar în cantități echilibrate și din surse variate. Peștele, leguminoasele, nucile, semințele sau carnea slabă sunt considerate surse sănătoase de proteine. În același timp, este recomandată evitarea excesului de suplimente proteice sau a dietelor extreme.

Proteinele sunt indispensabile pentru sănătate, însă, ca în cazul multor nutrienți, echilibrul este esențial. Pentru majoritatea oamenilor, o alimentație variată și moderată rămâne cea mai sigură cale pentru a beneficia de avantajele proteinelor fără a pune în pericol sănătatea rinichilor.