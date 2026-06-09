Între sfaturile de pe rețelele sociale, dietele promovate de influenceri și recomandările contradictorii care circulă online, este tot mai greu să știm ce este adevărat când vine vorba despre alimentație. Specialiștii spun însă că multe dintre regulile considerate astăzi esențiale pentru o dietă sănătoasă nu sunt susținute de dovezi științifice, potrivit Goodhousekeeping.

De la teama de carbohidrați și fructe până la ideea că organismul are nevoie de cure regulate de detoxifiere, numeroase mituri continuă să influențeze alegerile alimentare ale oamenilor. Mai mulți nutriționiști au explicat care sunt cele mai răspândite concepții greșite și ce arată, de fapt, cercetările.

Carbohidrații nu sunt inamicul siluetei

Unul dintre cele mai persistente mituri este acela că toți carbohidrații duc la creșterea în greutate.

„Această credință provine, de obicei, din mesaje simplificate despre diete, care ignoră contextul, porțiile și modelul alimentar general”, explică Johannah Katz, nutriționist.

Specialista subliniază că există diferențe importante între carbohidrații rafinați și cei complecși. În timp ce produsele foarte procesate, precum pâinea albă, produsele de patiserie și multe gustări ambalate, sunt digerate rapid și oferă sațietate redusă, carbohidrații complecși din ovăz, leguminoase, fructe și cereale integrale furnizează fibre și energie de durată.

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Un studiu care a analizat date provenite de la peste 136.000 de persoane a asociat consumul mai mare de cereale integrale cu un indice de masă corporală mai redus.

Fructele nu trebuie evitate din cauza zahărului

În ultimii ani au apărut numeroase diete care recomandă limitarea fructelor din cauza conținutului de fructoză.

Nutriționiștii atrag atenția că această abordare ignoră valoarea nutritivă a fructelor.

„Da, fructele conțin fructoză, dar sunt și o sursă importantă de vitamine, antioxidanți și mai ales fibre”, spune dieteticianul Kimberley Francis.

Potrivit cercetărilor, consumul a cel puțin cinci porții de fructe și legume pe zi poate contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare, diabet și alte afecțiuni cronice.

Uleiurile din semințe nu sunt toxice

Uleiurile din floarea-soarelui, rapiță sau soia au devenit ținta unor critici frecvente în mediul online, unde sunt adesea prezentate drept inflamatorii sau periculoase pentru sănătate.

Specialiștii spun însă că dovezile științifice nu susțin aceste afirmații.

„Un mit care ar trebui să dispară este ideea că uleiurile din semințe sunt toxice, excesiv procesate și responsabile pentru inflamație și boli cronice”, afirmă Lauren Harris-Pincus, dietetician și autoare specializată în nutriție.

Potrivit acesteia, studiile clinice și cercetările populaționale arată beneficii cardiovasculare asociate consumului moderat al acestor uleiuri.

„Percepțiile despre uleiurile din semințe sunt modelate mai degrabă de rețelele sociale și de narativele din zona wellness decât de dovezile științifice”, adaugă specialistul.

Nu toate alimentele procesate sunt nesănătoase

Mulți consumatori asociază termenul „procesat” cu un produs de slabă calitate nutrițională.

În realitate, procesarea poate însemna și congelare, conservare sau simpla pregătire a unui aliment pentru a fi mai sigur și mai ușor de consumat.

„Multe alimente trec printr-o anumită formă de procesare doar pentru a deveni mai sigure, mai convenabile sau pentru a rezista mai mult timp”, explică dieteticianul Rachael Ajmera.

Printre exemplele oferite de aceasta se numără fasolea la conservă, legumele congelate, ovăzul, făina integrală și legumele pre-tăiate.

Nu este obligatoriu să cumperi doar de pe marginile supermarketului

O recomandare populară susține că produsele sănătoase se găsesc doar pe marginile magazinelor, acolo unde sunt expuse fructele, legumele, lactatele și carnea.

Nutriționiștii spun însă că această regulă poate face oamenii să ignore unele dintre cele mai valoroase produse din punct de vedere nutrițional.

„Raioanele din mijlocul supermarketului conțin unele dintre cele mai nutritive alimente, care sunt în același timp accesibile, practice și rezistente la depozitare”, spune Lauren Harris-Pincus.

Fasolea uscată, conservele de pește, nucile, cerealele integrale și fructele uscate sunt doar câteva exemple.

Mâncarea sănătoasă nu trebuie să fie fadă

Există percepția că o alimentație echilibrată înseamnă preparate lipsite de gust și restricții permanente.

„Mesele sănătoase pot fi aromate, reconfortante și pline de savoare”, afirmă dieteticianul și chef-ul Sharniquia White.

Aceasta recomandă folosirea ierburilor aromatice, condimentelor, citricelor, usturoiului, cepei și a tehnicilor de gătire precum coacerea sau prepararea la grătar pentru a obține preparate gustoase.

Nu ora 20:00 este problema

Mulți oameni cred că orice aliment consumat după ora 20:00 se transformă automat în kilograme în plus.

Specialiștii spun că lucrurile sunt mai complexe.

„Momentul în care mănânci este mai puțin important decât calitatea și cantitatea alimentelor consumate pe parcursul întregii zile”, explică Lisa Young, profesor asociat de nutriție la Universitatea New York.

Potrivit acesteia, adevărata problemă este reprezentată de gustările consumate din plictiseală sau din obișnuință, nu de ora la care sunt consumate.

Nu toată lumea are nevoie de suplimente cu electroliți

Băuturile și suplimentele cu electroliți sunt promovate intens, însă majoritatea oamenilor își asigură necesarul prin alimentația obișnuită.

„O concepție greșită frecventă este aceea că suplimentele cu electroliți sunt necesare pentru toată lumea”, spune Johannah Katz.

Ea atrage atenția că unele produse pot furniza aproape jumătate din aportul zilnic recomandat de sodiu într-o singură porție.

Alimentația sănătoasă nu trebuie să fie scumpă

Mulți oameni consideră că o dietă echilibrată presupune produse premium și suplimente costisitoare.

Nutriționiștii contrazic această idee.

„De secole, numeroase culturi din întreaga lume și-au construit alimentația pe alimente vegetale simple și accesibile”, explică Brittany Brown.

Fasolea, lintea, ovăzul, orezul și produsele de sezon rămân printre cele mai accesibile și nutritive opțiuni disponibile.

Organismul nu are nevoie de cure speciale de detoxifiere

Un alt mit popular este că organismul trebuie ajutat periodic să elimine toxinele prin cure speciale, sucuri sau suplimente.

Specialiștii spun că organismul dispune deja de mecanisme eficiente pentru acest proces.

„Nu există dovezi că programele comerciale de detoxifiere elimină toxinele mai eficient decât procesele naturale ale organismului”, afirmă dieteticianul Whitney Stuart.

Potrivit acesteia, ficatul, rinichii și sistemul digestiv lucrează permanent pentru eliminarea substanțelor nedorite.

Pentru susținerea acestor procese, specialiștii recomandă hidratare adecvată, somn suficient, consum de alimente bogate în fibre și limitarea alcoolului.