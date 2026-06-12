Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli la peste 120 de tone de legume, în urma unor controale desfășurate în regiunea București-Ilfov. În cazul a aproape 27 de tone de produse provenite din afara Uniunii Europene, analizele au indicat prezența unor pesticide, deși documentele care însoțeau marfa atestau absența reziduurilor, transmite News.ro.

Potrivit ANPC, au fost verificate peste 200 de tone de produse legumicole, iar neconformități au fost identificate la 121 de tone.

„În urma controalelor efectuate la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, au fost verificate peste 200 de tone de produse legumicole, fiind constatate neconformităţi la 121 de tone, referitoare la modul de clasificare, prezentare şi comercializare. Precizăm că cele 121 de tone au fost identificate într-o singură platformă de comercializare engros, fapt ce relevă amploarea fenomenului. Ca urmare a abaterilor constatate la operatorii economici verificaţi, ANPC a întocmit acte de control în temeiul prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte şi a aplicat sancţiuni în valoare de peste 80.000 de lei”, au transmis reprezentanții instituției.

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Probleme de clasificare și diferențe față de documentele de analiză

Comisarii ANPC au identificat diferențe de calibru și de calitate, dar și încadrarea unor produse în categorii de calitate raportate la prevederile unui act normativ care nu mai este în vigoare.

De asemenea, controalele au evidențiat neconcordanțe între documentele de analiză care au însoțit produsele la introducerea lor în circuitul comercial și rezultatele testelor efectuate ulterior.

Aproape 27 de tone aveau pesticide, în limitele admise

„Produsele proveneau dintr-un stat din afara Uniunii Europene şi au fost însoţite de documente de analiză care atestau absenţa reziduurilor de pesticide. Cu toate acestea, testele efectuate ulterior într-un stat membru al Uniunii Europene, utilizând aceeaşi metodă de determinare, au confirmat prezenţa a trei substanţe active din categoria pesticidelor, cu respectarea limitelor maxime admise”, au explicat comisarii ANPC.

Potrivit instituției, este vorba despre 26,8 tone de produse.

ANPC a anunțat că a sesizat și alte instituții competente cu privire la neregulile constatate, pentru efectuarea de verificări suplimentare și dispunerea măsurilor care se impun.