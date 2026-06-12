Ai ajuns vreodată acasă cu o caserolă de căpșuni care părea perfectă în magazin, dar după una-două zile avea deja fructe moi sau mucegăite? Un fermier și un nutriționist au explicat pentru EatingWell care sunt semnele ce indică faptul că fructele se vor altera rapid și la ce detalii merită să fii atent înainte să pui caserola în coșul de cumpărături.

Dacă observi chiar și o singură căpșună cu urme de mucegai, specialiștii recomandă să alegi o altă caserolă.

„Chiar și o singură căpșună mucegăită poate fi un semn că întregul recipient începe să se altereze”, explică Jessica Brantley-Lopez, dietetician și fondatoarea The Eat Well Studio.

Aceasta recomandă verificarea atentă a ambalajului înainte de cumpărare, nu doar a fructelor aflate la suprafață.

George Brittenburg, fermier și proprietar al fermei ecologice Taproot Farm din Pennsylvania, spune că apariția semnelor de alterare nu înseamnă neapărat că fructele nu sunt proaspăt culese. În multe cazuri, procesul de degradare începe încă din câmp, din cauza unor boli ale plantelor care afectează calitatea fructelor.

„Căpșunile sunt foarte sensibile la bolile plantelor care, deși nu sunt periculoase pentru oameni, afectează calitatea fructului”, explică fermierul.

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Alte semne care arată că fructele nu sunt în cea mai bună stare

Pe lângă mucegai, experții recomandă să verifici și alte detalii care pot indica o alterare rapidă.

Umezeala acumulată în caserolă

Jessica Brantley-Lopez spune că verifică întotdeauna partea inferioară a ambalajului.

Acolo se adună de obicei umezeala și fructele deteriorate, iar excesul de apă accelerează procesul de alterare.

Petele închise la culoare și zonele lovite

Potrivit lui Brittenburg, căpșunile cu pete maronii, zone învinețite sau urme de lovituri ar trebui evitate.

Aceste semne pot indica faptul că fructele au fost manipulate necorespunzător în timpul recoltării, transportului sau depozitării și se vor deteriora mai repede.

Culoarea prea deschisă

Căpșunile palide sau cu zone albicioase sunt adesea culese înainte de maturarea completă.

Chiar dacă pot rezista mai mult pe raft, acestea au de regulă un gust mai puțin dulce și o aromă mai slabă.

Cum recunoști căpșunile de bună calitate

Experții spun că există câteva semne simple care te pot ajuta să alegi fructe gustoase și aromate.

Mirosul

„Eu cred că o căpșună ar trebui să miroasă a căpșună”, spune Brantley-Lopez.

Dacă fructele au un parfum dulce și proaspăt chiar înainte de a deschide complet caserola, există șanse mari să fie coapte și gustoase.

Culoarea roșie intensă

George Brittenburg recomandă alegerea căpșunilor de un roșu uniform și vibrant.

În cazul fructelor provenite de la producători locali, culoarea intensă este adesea un semn al maturării complete înainte de recoltare.

Frunzele verzi și proaspete

O altă caracteristică importantă este aspectul frunzelor verzi din partea superioară a fructului.

Acestea ar trebui să fie ferme și verzi, nu ofilite, uscate sau decolorate.

De ce căpșunile locale sunt adesea mai gustoase

Deși căpșunile sunt disponibile în magazine pe tot parcursul anului, specialiștii spun că cele cumpărate în sezon au de regulă cel mai bun gust.

„Dacă poți cumpăra căpșuni în plin sezon sau direct de la un producător local, atunci ai cele mai mari șanse să găsești fructe cu aromă foarte bună”, spune Brantley-Lopez.

Fermierul George Brittenburg recomandă, la rândul său, achiziționarea produselor locale și, atunci când este posibil, a celor provenite din agricultură ecologică.

Totuși, acesta atrage atenția asupra unui compromis pe care mulți consumatori nu îl cunosc.

Soiurile foarte dulci și aromate au, de regulă, o durată de păstrare mai scurtă decât cele selecționate special pentru transport și depozitare.

„Soiurile cu termen de valabilitate mai lung au adesea mai puțină aromă, la fel cum există diferențe între o roșie heirloom foarte gustoasă și o roșie creată pentru a rezista mai bine la manipulare și transport”, explică fermierul.

Majoritatea cultivatorilor încearcă să găsească un echilibru între gust și rezistență, alegând soiuri care pot rămâne câteva zile în depozite frigorifice și pe rafturile magazinelor fără să își piardă complet aroma.

Cum păstrezi căpșunile pentru a rezista mai mult

Specialiștii recomandă să verifici încă o dată fructele imediat ce ajungi acasă.

Căpșunile deteriorate sau foarte moi ar trebui îndepărtate pentru a reduce riscul de alterare a întregii cantități.

Fructele trebuie păstrate în frigider și nu ar trebui spălate înainte de depozitare.

Apa suplimentară favorizează dezvoltarea mucegaiului și accelerează degradarea.

„Odată ajuns acasă, îndepărtează fructele deteriorate și păstrează căpșunile în frigider. Nu le spăla până în momentul în care urmează să le consumi”, recomandă Brantley-Lopez.

Spălarea este indicată doar înainte de consum sau de prepararea unei rețete.