Tot mai multe recomandări din zona de wellness vizează reducerea inflamației prin alimentație, iar specialiștii spun că există motive foarte bune pentru asta. Inflamația acută ajută organismul să se vindece, însă inflamația cronică, menținută pe termen lung, poate afecta sănătatea. Alimentația joacă un rol esențial, iar inflamația cronică a fost asociată cu boli cardiovasculare, diabet de tip 2, afecțiuni autoimune și declin cognitiv. Cu timpul, o inflamație constant ridicată poate deteriora țesuturi și organe, chiar și la persoanele care aparent se simt bine.

Consumul de alimente antiinflamatoare ajută la neutralizarea „focului” inflamației cronice, protejând organele și îmbunătățind eficiența sistemului imunitar. Aceste alimente sunt bogate în antioxidanți, fibre și grăsimi sănătoase, care ajută la reglarea răspunsului imun și reduc stresul oxidativ din organism. În schimb, alimentele ultraprocesate bogate în zaharuri rafinate, grăsimi nesănătoase și aditivi pot accentua procesele inflamatorii dacă sunt consumate frecvent.

Vestea bună este că schimbările pot fi simple și eficiente, fără a compromite gustul mesei. Medicii și nutriționiștii spun că în 2026 există o recomandare clară: înlocuirea uleiurilor din semințe cu ulei de măsline, mai ales ulei de măsline extravirgin.

De ce să alegem uleiul de măsline

Folosirea uleiului de măsline în locul uleiurilor din semințe ajută la asigurarea unui echilibru mai sănătos al grăsimilor din alimentație. Specialiștii subliniază că nu toate grăsimile sunt nocive. Unele, consumate în cantități moderate, pot avea efect antiinflamator.

Riscurile apar în cazul consumului ridicat de uleiuri din semințe. Consumul unor cantități mari de uleiuri din semințe expune organismul la niveluri ridicate de acizi grași Omega-6, care pot duce la inflamație în toate sistemele corpului. Inflamația crescută poate contribui la rezistență la insulină, risc mai mare de diabet de tip 2, boli cardiovasculare și deteriorarea sănătății metabolice.

În schimb, uleiul de măsline aduce beneficii importante. Uleiul de măsline, în special uleiul de măsline extravirgin, este bogat în grăsimi mononesaturate și polifenoli, care au efecte antiinflamatoare. Acești compuși pot reduce stresul oxidativ, pot scădea markerii inflamatori și pot susține sănătatea inimii.

Ce sunt uleiurile din semințe

Uleiurile din semințe sunt uleiuri extrase din semințele unei plante, nu din fructul ei. Exemple de uleiuri din semințe includ uleiul de rapiță, struguri, susan, soia, șofrănel, porumb, floarea-soarelui și arahide.

Acestea sunt preferate în gătit deoarece au gust neutru și rezistă la temperaturi înalte. „Uleiurile din semințe au de obicei un punct de fum mai ridicat, ceea ce înseamnă că pot fi folosite în metode de gătit care necesită temperaturi mai mari, cum ar fi prăjirea și grătarul”.

Însă modul de utilizare poate crea probleme. Când sunt încălzite repetat – ca în friteuzele restaurantelor – uleiurile polinesaturate se pot oxida, creând compuși care deteriorează celulele, pereții vaselor de sânge și pot contribui la inflamația cronică.

Iar consecințele inflamației cronice sunt serioase. Inflamația cronică a fost asociată cu un risc crescut pentru numeroase boli, precum boli cardiovasculare, boli metabolice precum diabetul și obezitatea, probleme cognitive precum Alzheimer și Parkinson, boli autoimune precum lupusul și chiar un risc crescut de cancer.

În plus, alimentele care folosesc frecvent uleiuri din semințe – produse de patiserie, dressinguri sau cartofi prăjiți – aduc și alți factori nocivi. Aceste alimente sunt de obicei bogate în zaharuri adăugate, grăsimi saturate și sodiu, în timp ce sunt sărace în fibre și alți nutrienți importanți.

Uleiul de măsline: tipuri și beneficii

Uleiul de măsline extravirgin este cea mai bună categorie de ulei de măsline, obținut exclusiv prin metode mecanice, prin presare la rece, din măsline de calitate înaltă. Căldura și substanțele chimice nu sunt folosite în procesarea uleiului de măsline extravirgin, ceea ce păstrează proprietățile sale benefice pentru sănătate.

Secretul său constă în grăsimile mononesaturate. Studiile au arătat că înlocuirea grăsimilor saturate din alimentație, precum untul, cu grăsimi mononesaturate poate ajuta la reducerea riscului de boli inflamatorii cronice precum diabetul de tip 2 și bolile de inimă. Uleiul de măsline conține și antioxidanți precum vitamina E și polifenolii, care oferă efecte suplimentare antiinflamatoare și de protecție împotriva stresului oxidativ.

Cât ulei de măsline este recomandat

Specialiștii recomandă consumul zilnic a 1-2 linguri de ulei de măsline extravirgin, în locul grăsimilor saturate. Totuși, trebuie folosit cu moderație. Uleiul de măsline este un aliment bogat în calorii, așa că poate fi util să folosiți linguri de măsurare pentru a ști exact cât consumați.

Primii pași pot fi foarte simpli: gătește legumele în ulei de măsline în loc de ulei de porumb sau rapiță și folosește-l ca dressing pentru salate.

Gătiți legumele prin sotare sau coacere în ulei de măsline în loc de ulei de porumb sau rapiță. Înlocuiți sosurile sau cremele din sandvișuri cu un strop de ulei de măsline sau un dressing pe bază de ulei de măsline.