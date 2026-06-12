Dacă îți plac deserturile ușoare, cu aromă intensă de lămâie și textură cremoasă, această prăjitură cu ricotta merită trecută pe lista rețetelor de vară.
Se prepară din ingrediente simple, are o consistență umedă și pufoasă, iar la final poate fi acoperită cu un strat subțire de gem de caise care îi oferă un aspect luminos și apetisant, potrivit nytimes.
Un alt avantaj este că poate fi făcută cu o zi sau două înainte de servire, fără să își piardă textura.
Preîncălzește cuptorul la 180°C.
Unge cu unt o formă rotundă cu pereți detașabili de aproximativ 25 cm diametru și presară cele două linguri de zahăr pe fundul și marginile acesteia.
Mixează untul și zahărul până când obții o cremă deschisă la culoare și aerată.
Adaugă ricotta și continuă să mixezi până când compoziția devine pufoasă.
Încorporează ouăle, extractul de migdale, coaja rasă și sucul de lămâie. Mixează aproximativ 5 minute, până când compoziția devine aerată. Nu este o problemă dacă amestecul pare ușor separat.
Într-un bol separat amestecă făina, praful de copt și bicarbonatul de sodiu.
Încorporează ingredientele uscate în compoziția umedă și mixează la viteză mică doar până când sunt omogenizate.
Toarnă compoziția în forma pregătită.
Coace timp de aproximativ 45 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centrul prăjiturii iese curată.
Lasă prăjitura să se răcească complet pe un grătar.
Scoate-o din formă și transfer-o pe un platou.
Încălzește ușor gemul de caise într-o crăticioară. Dacă este prea gros, adaugă puțină apă.
Cu ajutorul unei pensule sau al unei spatule, întinde un strat subțire de gem pe suprafața prăjiturii.
Prăjitura se potrivește foarte bine cu:
Aroma de lămâie și textura delicată a ricottei o transformă într-un desert potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocazii speciale.
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