Dacă îți plac deserturile ușoare, cu aromă intensă de lămâie și textură cremoasă, această prăjitură cu ricotta merită trecută pe lista rețetelor de vară.

Se prepară din ingrediente simple, are o consistență umedă și pufoasă, iar la final poate fi acoperită cu un strat subțire de gem de caise care îi oferă un aspect luminos și apetisant, potrivit nytimes.

Un alt avantaj este că poate fi făcută cu o zi sau două înainte de servire, fără să își piardă textura.

Ingrediente pentru 10-12 porții

170 g unt sărat, moale, plus extra pentru uns forma

200 g zahăr + 2 linguri pentru tapetarea formei

454 g ricotta din lapte integral, bine scursă

4 ouă mari

1 linguriță extract de migdale

coaja rasă și sucul de la 2 lămâi

192 g făină albă

½ linguriță praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

gem de caise pentru decor

Cum se prepară prăjitura cu ricotta și lămâie

Pregătirea formei

Preîncălzește cuptorul la 180°C.

Unge cu unt o formă rotundă cu pereți detașabili de aproximativ 25 cm diametru și presară cele două linguri de zahăr pe fundul și marginile acesteia.

Prepararea compoziției

Mixează untul și zahărul până când obții o cremă deschisă la culoare și aerată.

Adaugă ricotta și continuă să mixezi până când compoziția devine pufoasă.

Încorporează ouăle, extractul de migdale, coaja rasă și sucul de lămâie. Mixează aproximativ 5 minute, până când compoziția devine aerată. Nu este o problemă dacă amestecul pare ușor separat.

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Adăugarea ingredientelor uscate

Într-un bol separat amestecă făina, praful de copt și bicarbonatul de sodiu.

Încorporează ingredientele uscate în compoziția umedă și mixează la viteză mică doar până când sunt omogenizate.

Coacerea

Toarnă compoziția în forma pregătită.

Coace timp de aproximativ 45 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centrul prăjiturii iese curată.

Decorarea

Lasă prăjitura să se răcească complet pe un grătar.

Scoate-o din formă și transfer-o pe un platou.

Încălzește ușor gemul de caise într-o crăticioară. Dacă este prea gros, adaugă puțină apă.

Cu ajutorul unei pensule sau al unei spatule, întinde un strat subțire de gem pe suprafața prăjiturii.

Cu ce poate fi servită

Prăjitura se potrivește foarte bine cu:

piersici proaspete;

nectarine;

fructe de pădure;

frișcă ușor îndulcită;

iaurt grecesc.

Aroma de lămâie și textura delicată a ricottei o transformă într-un desert potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocazii speciale.