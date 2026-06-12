Folia de aluminiu este unul dintre cele mai folosite produse din bucătărie. O folosim pentru gătit, depozitarea resturilor de mâncare sau pentru a proteja alimentele pe grătar. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu toate alimentele se împacă bine cu acest material. În anumite situații, folia poate modifica gustul preparatelor, poate favoriza alterarea alimentelor sau poate duce la transferul unor cantități mici de aluminiu în mâncare, potrivit EatingWell.

Darin Detwiler, profesor asociat la Northeastern University și specialist în siguranță alimentară, spune că există câteva situații în care este mai bine să alegem recipiente din sticlă, ceramică sau hârtie de copt.

„Folia de aluminiu este unul dintre cele mai utilizate produse din bucătării. Este convenabilă, versatilă și ușor de folosit atunci când gătim, coacem sau depozităm resturi alimentare. Dar există situații în care utilizarea ei poate crea riscuri pentru sănătate și siguranța alimentară”, explică Darin Detwiler, profesor asociat la Northeastern University și specialist în siguranță alimentară.

1. Alimentele pe bază de roșii

Roșiile și preparatele care conțin sos de roșii sunt printre cele mai problematice alimente atunci când intră în contact cu folia de aluminiu.

- articolul continuă mai jos -

Aciditatea acestora poate provoca o reacție chimică ce afectează gustul alimentelor și favorizează migrarea unor cantități mici de aluminiu în preparat.

„Ingredientele acide pot declanșa o reacție chimică ce produce un gust metalic și poate favoriza transferul aluminiului în alimente”, spune Detwiler.

2. Preparatele cu lămâie și citrice

Marinadele pe bază de lămâie, portocală sau lime nu ar trebui păstrate învelite în folie de aluminiu.

Specialiștii explică faptul că acidul citric poate coroda suprafața foliei și poate modifica aroma preparatului, oferindu-i un gust metalic.

3. Alimentele cu oțet

Salatele marinate, murăturile sau preparatele care conțin cantități importante de oțet intră și ele în categoria alimentelor care nu ar trebui depozitate în folie de aluminiu.

Aciditatea ridicată favorizează reacțiile chimice dintre aliment și metal.

4. Carnea marinată pentru perioade lungi

Dacă marinați carnea în suc de lămâie, vin, oțet sau alte ingrediente acide, este recomandat să folosiți recipiente din sticlă sau ceramică.

Învelirea cărnii în folie de aluminiu pentru mai multe ore poate favoriza transferul aluminiului către aliment.

5. Resturile de mâncare păstrate mai multe zile

Specialiștii avertizează că folia de aluminiu nu este etanșă.

Aerul și bacteriile pot pătrunde mai ușor decât în cazul recipientelor cu capac, ceea ce crește riscul de alterare a alimentelor.

Pentru depozitarea pe termen mai lung, recipientele din sticlă sau ceramică reprezintă o alegere mai sigură.

„Folia de aluminiu nu este etanșă. Învelirea resturilor alimentare în folie permite aerului și bacteriilor să pătrundă, ceea ce crește riscul de alterare și de apariție a bolilor de origine alimentară”, avertizează specialistul.

6. Produsele de patiserie și deserturile cu citrice

Prăjiturile, biscuiții sau tartele care conțin suc de lămâie ori alte ingrediente acide pot căpăta un gust metalic dacă sunt coapte sau păstrate în contact direct cu folia de aluminiu.

În plus, folia poate determina rumenirea excesivă a bazei produselor de patiserie.

7. Alimentele foarte sărate gătite la temperaturi ridicate

Preparatele foarte sărate, mai ales cele gătite pe grătar sau la temperaturi ridicate, pot accelera degradarea foliei.

„Temperaturile foarte mari și contactul cu alimente acide sau foarte sărate pot favoriza migrarea unor cantități mici de aluminiu în mâncare”, explică Detwiler.

Alte situații în care folia de aluminiu trebuie evitată

Specialiștii recomandă să nu introducem niciodată folia de aluminiu în cuptorul cu microunde, deoarece poate provoca scântei și chiar incendii.

De asemenea, căptușirea completă a cuptorului sau a grătarului cu folie poate afecta circulația aerului și distribuția uniformă a căldurii, crescând inclusiv riscul de incendiu.

Ce alternative sunt recomandate

Pentru depozitarea alimentelor, experții recomandă recipiente din sticlă sau ceramică prevăzute cu capac etanș.

La copt, hârtia de copt și covorașele reutilizabile din silicon reprezintă alternative mai sigure și mai eficiente decât folia de aluminiu.

Deși folia de aluminiu rămâne un instrument util în bucătărie, specialiștii recomandă folosirea ei cu discernământ și alegerea unor alternative precum recipientele din sticlă, hârtia de copt sau covorașele reutilizabile din silicon atunci când situația o impune.

„Folia de aluminiu este utilă, dar nu a fost niciodată gândită ca un instrument universal pentru orice situație din bucătărie. Înțelegerea limitelor sale îi poate ajuta pe consumatori să își protejeze mai bine sănătatea și calitatea alimentelor”, concluzionează Darin Detwiler.