Industria HoReCa din România traversează o perioadă dificilă, însă antreprenorii nu și-au pierdut încrederea că își pot continua afacerile, spune Radu Tănase, director executiv HORA. Acesta semnalează probleme legate de taxele de autorizare stabilite de primării și de relația cu instituțiile de control, dar observă o deschidere mai mare la dialog din partea ANPC și ANSVSA.

Radu Tănase spune că discuțiile cu antreprenorii și reprezentanții autorităților i-au lăsat impresia că industria ospitalității are în continuare perspective, în ciuda dificultăților economice.

„Plec de aici (de la Iași -n.red.) cu gândul că industria HoReCa în România nu este pierdută. Am văzut oameni dornici să continue și să-și ducă business-urile mai departe, chiar dacă perioada este una dificilă. Sunt oameni care nu și-au pierdut speranța și cred că asta contează enorm pentru ospitalitate”, a declarat directorul executiv HORA, după ce caravana HORA s-a oprit la Iași.

Acesta a remarcat și o disponibilitate mai mare a autorităților de a discuta cu antreprenorii și de a căuta soluții pentru problemele cu care se confruntă companiile din sector.

În opinia sa, instituțiile publice au interesul ca afacerile să se dezvolte, întrucât acestea susțin inclusiv plata salariilor și activitatea economică.

Antreprenorii cer schimbarea sistemului de taxare pentru autorizațiile emise de primării

Printre problemele semnalate de reprezentanții industriei se numără modul în care primăriile stabilesc taxele de autorizare pentru activitățile HoReCa.

Radu Tănase spune că există inadvertențe în sistemele locale de taxare și că tot mai mulți antreprenori solicită o diferențiere mai clară a tarifelor, în funcție de specificul activității.

„Vedem inadvertențe în sistemul de taxare făcut de către primării pentru taxa de autorizare și vedem din ce în ce mai mult dorința antreprenorilor de a segmenta mai mult acest sistem de taxare”, a explicat reprezentantul HORA.

ANPC și ANSVSA, mai deschise la dialog cu industria HoReCa

O altă zonă sensibilă pentru restaurante și operatorii din ospitalitate este relația cu instituțiile de control, în special Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit lui Radu Tănase, relația cu ANPC a trecut printr-o schimbare față de perioada anterioară. Dacă instituția era percepută de industrie ca o sursă majoră de presiune, în prezent reprezentantul HORA observă o abordare mai orientată spre sprijin.

„Anul acesta știam cu toții că ANPC a avut așa o perioadă de bau-bau al industriei. Iată că anul acesta n-a mai fost așa și vedem o altă față a ANPC-ului, un ANPC care vine cu mult mai mult suport”, a declarat acesta.

O deschidere mai mare către dialog este observată și în relația cu ANSVSA, spune directorul executiv HORA. În opinia sa, disponibilitatea instituțiilor de a înțelege dificultățile sectorului și de a contribui la găsirea unor soluții poate ajuta afacerile din ospitalitate să depășească perioada dificilă.

Radu Tănase a făcut aceste declarații în cadrul caravanei HORA, organizată la Iași. Evenimentul este susținut de Philip Morris România, companie care promovează respectarea strictă a legislației ce interzice comercializarea produselor din tutun și a celor care conțin nicotină către persoanele cu vârsta sub 18 ani.