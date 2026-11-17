Carnea de porc proaspătă refrigerată va putea fi comercializată timp de cel mult 8 zile de la data sacrificării, iar carnea care a fost congelată nu va mai putea fi reintrodusă în circuitul de comercializare refrigerată, nici după decongelare, tranșare sau reambalare. Prevederile fac parte dintr-un proiect de ordin comun publicat marți, 17 noiembrie 2026, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Documentul — semnat la nivel de proiect de ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, și președintele ANPC, Csaba Lajos Békési — se aplică atât cărnii din producția națională, cât și celei provenite din comerțul intracomunitar sau din importuri din țări terțe. Mai mult, regulile vizează inclusiv carnea de porc utilizată în preparatele crude din carne vândute în stare refrigerată (precum carnea tocată, pasta de mici sau cârnații proaspeți).

Potrivit comunicării publicate de MADR, proiectul reprezintă un „act normativ esențial care aduce reguli clare și stricte pentru operatorii economici din sectorul alimentar și o protecție sporită pentru consumatori”.

Fără prelungiri de valabilitate și fără carne decongelată vândută ca „proaspătă”

Una dintre cele mai importante modificări vizează stoparea practicilor prin care termenul de valabilitate era extins artificial sau prin care carnea decongelată ajungea la vitrină drept carne proaspătă.

Conform proiectului de ordin:

Valabilitate de maximum 8 zile: Carnea proaspătă refrigerată, care nu a fost supusă niciunui tratament de conservare, are un termen de valabilitate de cel mult opt zile de la data sacrificării prevăzută în certificatul sanitar-veterinar.

Interdicția modificării termenului: Unitățile de tranșare și/sau ambalare nu au voie să stabilească un nou termen de valabilitate și nici să îl modifice pe cel inițial. MADR subliniază că „istoricul produsului trebuie corelat impecabil începând cu data sacrificării”.

Interdicția revânzării ca produs refrigerat: Carnea anterior congelată nu poate fi reintrodusă sub nicio formă în circuitul de comercializare refrigerată, inclusiv după decongelare, tranșare sau reambalare.

În referatul de aprobare al proiectului, specialiștii MADR explică și diferențele vizuale și de calitate dintre cele două tipuri de carne: în timp ce carnea proaspătă refrigerată are o culoare roz-roșu și un aspect zvântat, care nu menține amprenta la atingere, carnea decongelată expusă în vitrinele frigorifice prezintă lichid extravazat („sucul cărnii”) și o textură lipicioasă și neomogenă.

Ce informații trebuie să fie vizibile la vitrina cu servire asistată

Proiectul impune reguli detaliate privind etichetarea, inclusiv pentru carnea vândută neambalat, la vitrinele cu servire asistată sau vrac, unde cumpărătorii aveau adesea acces limitat la datele de proveniență.

Pentru carnea de porc proaspătă (ambalată sau la vitrina asistată), eticheta vizibilă la raion trebuie să conțină obligatoriu:

specificația clară a tipului de produs: „carne proaspătă”;

țara de origine a cărnii;

unitatea în care a fost produsă;

data sacrificării;

data producției sau data abatorizării;

termenul de valabilitate.

Pentru carnea de porc congelată (inclusiv cea vândută vrac la vitrinele congelator), eticheta trebuie să indice:

specificația „carne congelată”;

țara de origine a cărnii;

unitatea și țara în care a fost produsă (unde a fost crescut animalul);

data și țara sacrificării;

data producției sau data abatorizării;

data congelării și termenul de valabilitate al cărnii congelate.

Reguli stricte pentru transport și păstrarea documentelor timp de un an

Ordinul comun reglementează și lanțul frigorific dintre abator sau depozit și magazin:

Transport separat: Carnea neambalată transportată spre locul de vânzare trebuie să aparțină unei singure categorii — fie exclusiv carne proaspătă, fie exclusiv carne congelată.

Mijloace autorizate și dovezi arhivate: Transportul se face doar cu vehicule autorizate sanitar-veterinar, spălate și dezinfectate înainte și după fiecare cursă. Comercianții au obligația să păstreze la punctul de vânzare, timp de minimum un an de la recepție, atât copiile actelor de dezinfecție, cât și termogramele care dovedesc menținerea temperaturii optime pe tot parcursul transportului.

Reevaluarea magazinelor, controale ANSVSA–ANPC și sancțiuni până la închidere

După intrarea în vigoare a actului normativ, toate unitățile care vând carne de porc la vitrină asistată sau sub formă de piese ambalate individual vor fi reevaluate de ANSVSA printr-o analiză de risc, activitatea fiind încadrată ca punct critic de control.

Controalele vor fi coordonate între cele două instituții: ANSVSA va verifica trasabilitatea, calculul termenelor, istoricul termic și bilanțul cantitativ, în timp ce ANPC va verifica informarea corectă a cumpărătorilor și practicile comerciale.

Nerespectarea regulilor se sancționează contravențional conform HG nr. 984/2005, iar autoritățile pot dispune inclusiv reținerea oficială a loturilor, retragerea de pe piață, confiscarea cărnii, suspendarea activității sau retragerea autorizației unității.

Potrivit dispozițiilor finale ale proiectului publicat pe site-ul MADR în 17 noiembrie 2026, ordinul urmează să intre în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.