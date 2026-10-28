Companiile din industria alimentară pot avea beneficii fiscale atunci când aleg să doneze produsele care nu mai pot fi valorificate prin vânzare, în loc să le transforme în deșeuri. Printre avantajele menționate se numără tratamentul fiscal al produselor donate, reducerea unor cheltuieli și diminuarea costurilor de depozitare și transport. Ionuț Porcaru, reprezentant al Băncii Locale de Alimente Sector 6, a explicat, în cadrul dezbaterii G4Debate despre risipa alimentară, de ce legea poate încuraja firmele să doneze mai mult și cum pot ajunge alimentele la oamenii care au nevoie de ele.

Ce beneficii fiscale au firmele care donează alimente

Ionuț Porcaru spune că informațiile despre avantajele prevăzute de legea privind diminuarea risipei alimentare trebuie să ajungă mai clar la antreprenori și la companiile din întregul lanț agroalimentar. Acesta consideră că autoritățile și organizațiile implicate în proces au un rol important în explicarea mecanismelor prin care produsele pot fi donate.

„Aș vrea să dau un răspuns foarte fair și foarte clar și aici. Cred că e nevoie oarecum și din partea autorităților, cele care reglementează, să vină să ajute antreprenorii, să vorbească foarte mult. Noi, în calitate de bancă locală de alimente, ca operator receptor acreditat de către Ministerul Agriculturii, venim și le povestim oamenilor, dar poate nici noi nu cunoaștem în totalitate toate beneficiile”, a explicat Ionuț Porcaru.

Potrivit reprezentantului Băncii Locale de Alimente Sector 6, facilitățile nu îi vizează doar pe producători, ci pot fi relevante pentru toate verigile lanțului agroalimentar, de la producție până la distribuție și procesare.

„Cele mai importante, aș spune eu, sunt cele prevăzute de legea diminuării risipei alimentare. Antreprenorii sau cei care sunt în lanțul agroalimentar în integralitate, de la producător până la distribuitor, procesator și așa mai departe, au niște beneficii fiscale conform Codului fiscal”, a declarat acesta.

Printre exemplele oferite de Ionuț Porcaru se numără regimul TVA aplicabil produselor donate în condițiile prevăzute de lege și posibilitatea deducerii unor cheltuieli asociate donațiilor.

„Una dintre ele este neplata TVA-ului, spre exemplu, pentru produsele care se donează în baza legii diminuării risipei alimentare către un operator receptor. Deducerea unor cheltuieli, inclusiv a valorii produsului donat și a cheltuielilor de transport pentru produsele respective”, a explicat reprezentantul băncii de alimente.

„Poți să donezi și mai mult” decât prin mecanismele obișnuite de sponsorizare

Ionuț Porcaru a comparat mecanismul donațiilor alimentare cu cel al sponsorizărilor și a atras atenția asupra diferențelor dintre cele două. În opinia sa, legea privind diminuarea risipei alimentare le oferă companiilor o posibilitate suplimentară de a direcționa produsele către organizații care le pot valorifica în beneficiul comunității.

„Știm foarte clar cu toții că legea sponsorizării te limitează să donezi și că ai un cuantum foarte bine definit în legislație. Dar legea este așa: deduci în limita a 20%, din câte îmi aduc bine aminte, dacă legea nu prevede altfel. Iată că autoritatea, în 2017, a făcut o lege foarte clară și legea prevede altfel. Poți să donezi și mai mult pe legea diminuării risipei alimentare, iar beneficiile fiscale sunt importante”, a afirmat acesta.

Reprezentantul Băncii Locale de Alimente Sector 6 a enumerat și alte costuri care pot fi reduse atunci când produsele sunt donate, în loc să fie păstrate în depozite sau eliminate.

„Valoarea integrală a produsului, cota de TVA pe care nu o plătești la stat, cheltuielile de depozitare se reduc, cheltuielile de transport se reduc”, a explicat Ionuț Porcaru.

Acesta a precizat că banca pune la dispoziție propria flotă de transport pentru ridicarea donațiilor. În acest fel, companiile pot avea o soluție logistică pentru produsele pe care nu le mai pot valorifica în circuitul comercial obișnuit.

Ce se întâmplă cu alimentele care nu mai pot fi vândute

Dincolo de beneficiile fiscale, donațiile pot contribui la reducerea cantității de alimente care ajung să fie eliminate și la asigurarea hranei pentru persoanele aflate în dificultate.

Ionuț Porcaru consideră că firmele care donează au și un beneficiu de imagine, prin implicarea în comunitate și susținerea unor persoane pentru care accesul la hrană reprezintă o nevoie de bază.

„Cei care aleg să doneze pe această lege către o entitate de tipul cum suntem noi, bancă locală de alimente, au și un beneficiu de imagine, de data asta de CSR, aș zice, în care vin foarte clar și comunică faptul că vin în sprijinul comunității. Iar nevoia în comunitate există. Sunt oameni care au nevoie de hrană, sunt oameni care au nevoie să-și satisfacă nevoia primordială, nevoia de alimentație. Practic, aceste produse ajung pe masa unor oameni care chiar au nevoie de ele”, a declarat acesta.

În lipsa unei soluții de valorificare, produsele care nu mai pot fi comercializate pot ajunge deșeuri, iar eliminarea lor presupune costuri suplimentare pentru companii. Reprezentantul băncii a dat exemplul unei donații de o tonă de brânză care urma să expire.

„Neutralizarea unui kilogram de produs de origine animală în România are un cost, dacă nu greșesc exact, între 0,6 euro și un euro pe kilogram. Imaginați-vă ce înseamnă o tonă de brânză care urma să expire. Acea tonă de brânză ar fi generat între 500 și 1.000 de euro doar prin neutralizare, o cheltuială pe care antreprenorul sau corporația respectivă, cel care este în zona de procesare și producție, ar fi trebuit să o suporte”, a explicat Ionuț Porcaru.

Acesta a subliniat că donația poate schimba inclusiv modul în care o companie privește produsele care nu mai pot fi vândute.

„În plus, valoarea donației poate să treacă într-o zonă de câștig. E foarte important ca tot ce înseamnă directori financiari sau de achiziții să înțeleagă că pot să folosească acest instrument”, a mai spus reprezentantul Băncii Locale de Alimente Sector 6.