O specie necunoscută până acum de ciupercă a fost descoperită în Bosnia și Herțegovina, în apropierea râului Drinjača, în zona protejată Konjuh. Denumită Pachyella spectabilis, aceasta a fost confirmată ca specie nouă după șase ani de cercetări de teren, analize microscopice și teste genetice. Ciuperca nu a fost identificată până acum în nicio altă regiune a lumii, titrează Mediafax.

Descoperirea a început în 2019, când cercetătorii au observat pentru prima dată exemplarul în apropierea râului Drinjača, din Bosnia și Herțegovina. Identificarea sa nu a fost însă simplă. A fost nevoie de șase ani de investigații pentru ca specialiștii să stabilească faptul că au în față o specie care nu fusese descrisă anterior în literatura științifică, relatează publicația Blic.

Cercetarea a inclus observații repetate în teren, examinări microscopice și analize genetice, metode necesare pentru a diferenția noua specie de alte ciuperci înrudite.

Unde a fost descoperită noua specie de ciuperci

După prima identificare, cercetătorii au găsit Pachyella spectabilis în mai multe zone din Bosnia și Herțegovina. Printre locurile în care a fost înregistrată se numără:

– Râul Drinjača și zona Srebrenica;

– Cinci puncte din Peisajul Protejat Konjuh;

– Pârâul Matinski, în apropierea localității Matinski vis;

– Râul Crna, în zona Ozren;

– Malurile râului Tribija, în municipiul Vareš.

Răspândirea în mai multe puncte arată că specia nu este limitată la locul în care a fost observată inițial, deși toate exemplarele cunoscute până acum provin din Bosnia și Herțegovina.

De ce au numit cercetătorii ciuperca „extraordinară”

Caracteristica prin care noua specie se diferențiază cel mai clar de alte ciuperci poate fi observată la microscop.

Ascosporii, structurile în care se formează sporii, prezintă o ornamentație neobișnuită, cu forme care seamănă cu niște roți dințate sau cu dopuri de șampanie în miniatură.

Tocmai aceste particularități microscopice au inspirat denumirea spectabilis. Cuvântul provine din latină și înseamnă „extraordinar”, „remarcabil” sau „demn de atenție”.

Identificarea acestor structuri a avut un rol important în confirmarea faptului că cercetătorii au descoperit o specie distinctă.

O descoperire care arată cât de puțin sunt explorate ecosistemele din Balcani

Descoperirea speciei Pachyella spectabilis aduce informații noi despre biodiversitatea fungică din Bosnia și Herțegovina și contribuie la cunoașterea ecosistemelor din regiunea Balcanilor.

Faptul că o specie complet nouă pentru știință a putut fi identificată după ani de cercetări într-o zonă naturală protejată arată cât de multe organisme rămân încă nedocumentate.

Ciupercile au un rol important în funcționarea ecosistemelor, inclusiv în descompunerea materiei organice și în circuitul nutrienților. Identificarea și documentarea speciilor contribuie la înțelegerea biodiversității și la eforturile de conservare a habitatelor naturale.