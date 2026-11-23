Parlamentul European votează marți, 24 noiembrie 2026, un acord informal convenit cu Consiliul UE, care prevede modificări ale regulilor privind produsele ecologice. Noile norme urmăresc să consolideze încrederea consumatorilor în logoul bio al Uniunii Europene și să asigure condiții de concurență echitabile între producătorii europeni și cei din afara UE. Printre măsurile prevăzute se numără cerințe suplimentare pentru produsele importate care folosesc logoul ecologic european, scutiri de la certificare pentru anumite întreprinderi mici și măsuri împotriva contaminării încrucișate.

Acordul se află pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, desfășurată în perioada 23–26 noiembrie 2026.

Potrivit informării oficiale publicate de Parlamentul European, „noile norme vor menține încrederea în logoul UE pentru produse ecologice și vor garanta că producătorii din afara UE aplică aceleași standarde de calitate ca și producătorii europeni”.

Condiții pentru produsele ecologice importate din afara UE

Acordul informal dintre Parlament și Consiliu prevede condiții privind utilizarea logoului UE pentru producția ecologică de către produsele importate din țări terțe.

Conform informării Parlamentului European, „produsele importate din țări terțe pot afișa logoul UE pentru producția ecologică în etichetarea, prezentarea sau publicitatea lor numai dacă îndeplinesc standarde echivalente și cerințe suplimentare de producție și control”.

Obiectivul măsurii este consolidarea încrederii consumatorilor în alimentele ecologice și asigurarea unor condiții de concurență echitabile între producătorii din Uniunea Europeană și cei din afara acesteia.

Scutiri de la certificare pentru întreprinderile mici

Acordul prevede și posibilitatea unor scutiri de la procedurile de certificare ecologică pentru întreprinderile mici care vând direct consumatorilor produse ecologice neambalate.

Potrivit Parlamentului European, aceste afaceri pot beneficia de scutire dacă se încadrează în anumite limite legate de cifra de afaceri anuală și de volumul vânzărilor.

Măsuri împotriva contaminării încrucișate

Noile norme urmăresc să combată contaminarea încrucișată și diferențele de interpretare a regulilor de la un stat membru la altul.

În plus, Comisia Europeană va publica informații despre cele mai bune practici pentru prevenirea contaminării între agricultura ecologică și cea convențională.

Când votează Parlamentul European acordul

Dosarul are codul de procedură 2025/0417(COD) și se află în procedură legislativă ordinară, în etapa unui acord în primă lectură.

Votul în plenul Parlamentului European este programat pentru marți, 24 noiembrie 2026. În aceeași zi, la ora locală 15:00 (16:00, ora României), este programată o conferință de presă dedicată subiectului.