O băcănie din 1940 supraviețuiește în centrul Barcelonei. Clienții sunt cei care locuiesc în zonă, la km 0 al Orașului Condal.

Magazine cu mâncare, supraviețuiesc de secole

Barcelona nu e doar Gaudi, soare și mare. Mâncarea e aici la nivel de „obiectiv turistic”. Cei veniți în vizită caută paella, tapas și cremă catalană, dar localnicii sunt și ei preocupați de zona culinară, în parametrii „ce gătim astăzi?”. Pentru că spaniolii gătesc mult și sunt, în general, focusați pe dieta mediteraneeană.

De aceea nu e de mirare că, inclusiv în zonele extrem de turistice, există magazine, unele cu o veche tradiție, dedicate mâncării tradiționale, localnicilor. Localuri cu de toate și în cantități foarte accesibile.

Barcelona a avut mereu, în centrul orașului, magazine sau baruri care au definit gastronomic zona. Mici afaceri de familie care vindeau jamon, brânză, tapas-uri după rețete ale bunicii și străbunicii, dulciuri sau ciocolată cu două secole în spate. În ultimii ani, una dintre problemele semnalate de pasionații de gastronomie sau de istoricii orașului este chiar închiderea treptată a acestor mici busines-uri. Tinerii din familia care le-a deținut își aleg ate profesii sau doar n-au chef de multă muncă pe bani puțini. Chiriile cresc, localnicii preacă din centru, iar turiștii nu știu să aprecieze un produs de calitate.

Băcănia de la 1940 din Born

O băcănie de la 1840 își ridică în fiecare zi jaluzeaua de la intrare chiar în cea mai veche zonă din Barcelona. Pe partea cealaltă a străzii este Muzeul de Istorie al Barcelonei care adăpostește ruinele Barcelonei de secol 17-18. La câteva străzi mai încolo se înalță Santa Maria del Mar, contruită în sec 14, cea mai veche biserică a Barcelonei, pentru care blocurile de piatră au fost cărate cu spatele de pe bărci și din dealul Monjuic. Toată populația a contribuit la construcția acestei bazilici.

La 1800-1900 deja El Born era un cartier elegant, iar magazinele cu de toate aveam locul lor bine stabilit. Vitrinele magazinelor și interioarele erau decorate cu lemn, cu rafturi și dulapuri masive pe care se prezentau produsele. Ambalaje de plastic nu existau pe atunci, așa că totul era pus în saci, cutii sau butoaie de lemn, recipiente de sticlă. Omul venea și cumpăra cât avea nevoie într-un vas propriu sau o hârtie.

Nici frigidere nu existau așa că mamele de familie cumpărau zilnic, puneau servitorii la gătit sau găteau ele, după caz.

Astăți, magazinele care au mai rămas din secolul trecut sau de acum două secole au păstrat aerul vintage. Face parte din frumusețea cartierelor de centru. Unele au conservat dulapuri vechi cu cristale groase, altele au adaptat mobilierul modern să semene cu ce era altadată.

Turiștii pasionați de istorie și gastronomie intră, mai mult se uită, poate cumpăra chiar un suvenir sau restează 2-3 gusturi. Dar localnicii care au mai rămas își fac cumpărăturile aici.

Cu sufertașul pentru 200 g de făină și linte cât pentru o tocană

Gospodina vine cu propria sa cutie, ca pe vremuri și ia 50 g de ciocolată și 200 g de făină consolidată pentru o prăjitură, 300 g de orez bomba pentru paella de duminică și 300 g de linte pentru o tocană cu cartofi și legume. Nu trebuie să cumpere din supermarket pachete întregi, care apoi necesită loc de depozitare.

Apartamentele din centru sunt mici, închesuite, n-ai spațiu de ținut lucruri. Așa că mai bine cobori, iei ce-ți trebuie pentru gătit și pui în frigider mâncarea pentru 2-3 zile. Că nici frigiderul nu e prea mare, nu e loc de multe.

Ce găsești într-o astfel de băcănie

De toate. Pe mine mă fascinează bogăția acestui tip de magazin. Cu excepția produselor exotice, toate celelalte sunt de km 0 sau măcar spaniole. Ai vreo 6-7 tipuri de orez. Pentru paella (bomba), orez catalan de proximitate, orez cu bob rotund, lung, pentru risotto, basmati pentru preparate asiatice, sălbatic american, roșu. Spaniolii sunt mari iubitori de orez și prepară câte o paella la fiecare sfârșit de săptămână.

Mai găsești cereale de toate tipurile: mei, cuș cuș, hrișcă etc. Făină variată, pentru pâine, prăjituri, integrală, albă, de secară, de grâu, de ovăz, de tot ce-ți poți imagina. Fructe uscate, semințe și nuci de toate felurile. Ciocolată negră, cu lapte, fără zahăr, cacao pulbere, dar și boabe de cacao.

De leguminoase ce să vă spun? Spaniolii consumă fasole, năut și linte la greu. Găsești într-un astfel de magazin felurite tipuri de fasole, boabe mari, mici, albe, roșii, pestrițe, linte la fel roșii, verde, fasole mung etc.

Pentru străini sau pasionați sunt și produse asiatice. Alge de variate feluri, de pildă.

Dacă mă intrebați ce am luat, a fost o cutiuță cu câteva felii de portocală confiată. Îmi plac la nebunie tăvălite prin ciocolată neagră topită. Costă mult mai puțin aici decât în supermarket sau la o ciocolaterie artizanală și sunt foarte gustoase. Mi le pregătesc de Crăciun cu ciocolată.

În rest doar mi-am clătit ochii și mi-am făcut ziua mai bună. Și m-am gândit să împărtășesc și cu alții ce am văzut. Așa că dacă veniți în Barcelona, nu ratați aceste mici magazine. Sunt un spectacol în sine.