O vizită la Florența nu este completă fără o incursiune în gastronomia locală. De la celebra friptură Bistecca alla Fiorentina și sandvișurile cu organe de vită, până la piețele tradiționale, cursurile de gătit și gelato artizanal, bucătăria toscană oferă turiștilor experiențe care merg dincolo de clasicele pizza și paste. Jurnalistul și autorul de ghiduri de călătorie Rick Steves recomandă câteva dintre cele mai reprezentative experiențe culinare ale orașului, notează Washington Post.

Gastronomia este una dintre atracțiile importante ale Italiei, iar Florența, capitala regiunii Toscana, este o destinație în care mâncarea face parte din experiența turistică. Bucătăria locală se bazează pe ingrediente proaspete, produse de sezon, carne la grătar, ulei de măsline de calitate, ierburi aromatice și pâine rustică.

Potrivit lui Rick Steves, competiția dintre restaurantele din Florența este suficient de puternică încât turiștii pot găsi preparate toscane bune la prețuri rezonabile, inclusiv în zonele frecventate de vizitatori. Pentru o atmosferă mai autentică și preparate de calitate, acesta recomandă însă traversarea râului Arno către cartierul Oltrarno.

Bistecca alla Fiorentina, preparatul emblematic al Toscanei

Unul dintre preparatele pe care turiștii ar trebui să le încerce este Bistecca alla Fiorentina, o friptură groasă de vită, cu os în formă de T, pregătită tradițional pe grătar și servită, de regulă, în sânge sau foarte puțin făcută, cu o condimentare simplă.

Varianta considerată cea mai apreciată este cea preparată din carne de vită Chianina, o rasă bovină albă specifică Italiei centrale, ale cărei exemplare pot fi întâlnite și în fermele din Toscana.

Bucătăria toscană este cunoscută pentru preparatele consistente, cu ingrediente puține, dar de calitate. Un alt exemplu este ribollita, o supă tradițională cu fasole, pâine, legume și verdețuri, care valorifică ingrediente simple, specifice gastronomiei țărănești.

Mercato Centrale, piața în care turiștii descoperă gastronomia locală

Pentru cei care vor să descopere gastronomia florentină dincolo de restaurante, Rick Steves recomandă Mercato Centrale, una dintre piețele importante ale orașului.

Clădirea cu structură industrială, din fier și sticlă, găzduiește la parter comercianți care vând carne, pește, legume, fructe și alte produse alimentare, într-un spațiu frecventat în special de localnici.

La etaj se află o zonă gastronomică animată, cu standuri de mâncare, unde vizitatorii pot lua masa până seara târziu.

Piața este și un loc potrivit pentru cumpărarea ingredientelor necesare unui picnic în stil italian. Mozzarella proaspătă, măslinele, fructele și pâinea crocantă sunt câteva dintre produsele pe care Steves le recomandă pentru o masă simplă.

Turiștii trebuie însă să țină cont de regulile locale. În centrul istoric al Florenței există restricții privind consumul alimentelor pe trotuare și pe treptele clădirilor publice, iar încălcarea acestora poate atrage amenzi.

Sandvișurile cu trippa și lampredotto, specialități florentine care nu sunt pentru oricine

Una dintre cele mai interesante experiențe culinare din Florența este degustarea sandvișurilor tradiționale cu organe de vită. Este vorba despre trippa și lampredotto, două preparate care fac parte din istoria gastronomică a orașului.

Trippa este preparată din stomacul bovinelor, în timp ce lampredotto provine dintr-o altă parte a stomacului, respectiv abomasumul. Ambele sunt gătite lent, până când devin fragede, și servite în chifle, de obicei cu sosuri aromate.

Aceste sandvișuri au apărut ca o variantă accesibilă de hrană pentru muncitorii florentini, fiind o sursă ieftină de proteine. În timp, au devenit o emblemă a gastronomiei stradale locale.

În ultimii ani, interesul internațional pentru conceptul „nose-to-tail”, care presupune folosirea integrală a animalului pentru reducerea risipei alimentare, a contribuit la revenirea în atenție a acestor preparate.

La standurile de street food, carnea este scoasă din oale în care fierbe la foc mic și așezată în chifle. Uneori, pâinea este înmuiată în supa în care a fost gătită carnea, apoi sunt adăugate sosuri picante sau acrișoare.

Pentru cei care nu sunt obișnuiți cu organele, există și alternative precum bollito, carne de vită fiartă, sau porchetta, carne de porc friptă și aromatizată cu ierburi.

Cursurile de gătit, o altă modalitate de a descoperi bucătăria toscană

Turiștii care vor să înțeleagă mai bine gastronomia locală pot participa la cursuri de gătit organizate în Florența. Oferta include atât programe de mai multe zile sau săptămâni, destinate celor care vor să aprofundeze tehnicile culinare, cât și cursuri scurte, de două sau trei ore, concepute pentru vizitatori.

Rick Steves recomandă în special cursurile organizate în bucătării autentice, unde participanții gătesc efectiv, în locul demonstrațiilor formale din spații amenajate special pentru turiști.

Prepararea pastelor proaspete de la zero este unul dintre exemplele de activități care pot fi incluse în aceste experiențe. La final, participanții iau masa împreună și primesc, de regulă, rețetele preparatelor realizate.

Cum recunoști un gelato artizanal bun în Florența

O plimbare prin Florența se încheie, pentru mulți turiști, cu o porție de gelato. Orașul este cunoscut pentru oferta generoasă de înghețată italiană, însă Rick Steves atrage atenția asupra câtorva indicii care îi pot ajuta pe vizitatori să aleagă un produs de calitate.

Recomandarea sa este să fie evitate vitrinele cu munți de înghețată în culori foarte intense, care pot indica utilizarea coloranților artificiali. În schimb, gelato păstrat în recipiente metalice acoperite, cu nuanțe mai discrete, este o alegere mai promițătoare.

Fisticul este un bun test pentru calitatea produsului. O înghețată de fistic naturală ar trebui să aibă o culoare apropiată de bejul-maroniu al miezului de nucă, nu verde intens.

Și aromele sezoniere pot fi un indiciu al unei oferte atent pregătite. Rick Steves recomandă sortimente precum fico (smochină) sau castagna (castană), care reflectă ingredientele disponibile în anumite perioade ale anului.

Pentru turiștii care ajung în Florența, gastronomia locală înseamnă mult mai mult decât pizza și paste. Piețele tradiționale, preparatele din carne, rețetele țărănești, cursurile de gătit și înghețata artizanală sunt experiențe care completează vizitarea muzeelor și monumentelor orașului.