Banca Locală de Alimente din Sectorul 6 a colectat, într-un an de activitate, peste 1.000 de tone de produse. Valoarea de piață a acestora depășește 3,6 milioane de euro, potrivit lui Ionuț Porcaru, director de dezvoltare al instituției.

Invitat la dezbaterea G4Media „Antirisipă, soluții pentru economisire”, acesta a explicat că produsele colectate contribuie la acoperirea nevoilor de hrană. La momentul intervenției, banca reușea să susțină 40% din linia bugetară pentru cumpărarea ingredientelor. „Am reușit să colectăm din lanțul agroalimentar peste 1.000 de tone de produs, cu o valoare de piață de peste 3,6 milioane de euro”, a declarat Ionuț Porcaru.

Obiectivul este acoperirea integrală a necesarului pentru ingrediente

Directorul de dezvoltare a precizat că ținta instituției este atingerea unui nivel de 100% în cinci ani. Obiectivul prezentat se referă la susținerea achiziției de ingrediente pentru beneficiari, nu la întregul buget de funcționare.

Potrivit acestuia, banca a deschis și linii de activitate menite să contribuie la autofinanțare. Resursele sunt necesare pentru persoanele aflate în nevoie din Sectorul 6 și pentru programele școlare. „Targetul nostru este ca în cinci ani de zile să ajungem la 100%”, a spus Ionuț Porcaru.

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Intervenția sa leagă astfel recuperarea surplusului alimentar de finanțarea unor servicii concrete. Produsele preluate din lanțul agroalimentar contribuie la hrana beneficiarilor și reduc necesarul de ingrediente cumpărate.

Aproape 100 de parteneri din lanțul agroalimentar

Banca Locală de Alimente are aproape 100 de parteneri donatori, potrivit reprezentantului său. Printre aceștia se numără producători, procesatori și distribuitori. Parteneriatele au fost construite prin contactarea directă a companiilor, cu ajutorul unei echipe mici. În alte cazuri, firmele au apelat la bancă atunci când au avut un lot sau un produs care putea fi valorificat prin acest circuit.

După primul contact, menținerea colaborării depinde de încredere, a explicat Porcaru. El a indicat transparența drept unul dintre principalele argumente prin care instituția și-a consolidat relațiile cu donatorii.

Donatorii pot urmări ce se întâmplă cu produsele

Comunicarea cu partenerii urmărește traseul alimentelor, de la preluarea donației până la pregătirea hranei și consumatorul final. Companiile pot vedea astfel modul în care sunt folosite produsele oferite. „Parteneriatele se construiesc și se mențin, aș zice eu, prin încredere”, a afirmat directorul de dezvoltare.

Acesta a precizat că instituția primește atât donații în cadrul mecanismelor de diminuare a risipei alimentare, cât și sponsorizări. Explicarea destinației produselor ajută la păstrarea colaborărilor pe termen lung.

Potrivit lui Porcaru, partenerii care se alăturaseră băncii din februarie al anului anterior intervenției continuau să colaboreze cu instituția. El a asociat această continuitate cu transparența și cu înțelegerea utilității donațiilor.