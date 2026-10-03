Prețurile cresc (aproape zilnic), salariile rămân în urmă. Cheltuim tot mai mult pe facturi și impozite și ne uităm panivați cum cresc prețurile celor mai de bază alimente. Dincolo de micile plăceri la care suntem nevoiți să renunțăm, realizarea unui meniu zilnic și gustos ține deja de abilitatea celui care cumpără și gătește.
Trucul este să pregătim o listă cu preparate pe care vrem să le gătim și, pe baza ingredientelor, lista de cumpărături. Apoi ne calculăm bugetul și mai facem mici ajustări, dacă vedem că nu ne încadrăm.
De pildă pentru o familie de două persoane, ca să pregătim trei mese pe zi pentru 3 zile ne putem organiza cu 50 de lei. De ce 3 zile? Pentru că ideal este să nu stăm zilnic în bucătărie și să pregătim în avans pentru aceste 3 zile totul, gata de servit, în frigider. Se numește batch cooking. Ideal este să gândim și combinații gustoase și nutritive, dar și ieftine.
Mic dejun: Iaurt cu o felie de pâine prăjită și zacuscă.
Prânz: Mâncare de cartofi cu coaste de porc, salată verde și compot de mere.
Cină: Salată cu ouă fierte, morcov, țelină, ceapă și maioneză.
Mic dejun: Fulgi de ovăz cu lapte și nuci, o banană.
Prânz: Ciorbă de fasole verde cu morcovi și dovlecei, salată de castraveți cu vinegretă și struguri.
Cină: „Pizza” din felii de pâine cu sos de roșii, brânză și șuncă.
Mic dejun: Un pahar de lapte cu o felie de pâine prăjită și gem.
Prânz: Paste cu sos de roșii și brânză, salată de conopidă cu usturoi și înghețată din fructe.
Cină: Chifteluțe de dovlecei cu sos tzatziki.
Coaste de porc (proaspete): ~300 g
Șuncă (feliată): 100 g
Brânză rasă: 200 g
Lapte (1.5% – 3.5%): 1 litru
Iaurt simplu: 2 pahare mici sau unul mare
Iaurt grecesc (pentru sos tzatziki): 300 g
Ouă: 1 caserolă (10 bucăți)
Cartofi: 1 kg
Dovlecei: ~3 buc
Morcovi: 2-3 buc
Țelină rădăcină: 1 buc
Ceapă: 1 kg
Usturoi: 1 căpățână
Conopidă: 1 buc. / pachet congelat
Castraveți: 1 buc
Salată verde / Salată mixtă: 1 salată
Fasole verde (păstăi congelate sau la borcan): 400 g
Mere: 1 kg
Banane: 1 kg
Struguri: 500 g
Pâine feliată / Toast: 1 pachet (500 g)
Zacuscă (borcan): 1 buc.
Gem / Dulceață: 1 borcan
Paste: 1 pachet (500 g)
Sos de roșii / Passata de tomate: 2 cutii/borcane
Fulgi de ovăz: 1 pachet (500 g)
Miez de nucă: 50 g
Maioneză (borcan): 1 buc. (sau preparată în casă din ouă)
Înghețată din fructe: 1 caserolă (500 ml – 1l).
Produse de cămară presupuse ca existente în casă: ulei, oțet, sare, piper, zahăr. Dacă trebuie cumpărate costurile vor crește. La fel dacă bem dimineață cafea sau ceai. În egală măsură, pastele, ovăzul, zacusca, maioneza, dulceața nu se vor epuiza și pot fi folosite și ulterior.
Ai gătit, ai pus în frigider, 3 zile nu mai ai bătaie de cap. Dacă nu te deranjează să mănânci de două ori același fel de mâncare, ciorba și mâncarea de cartofi îți vor ajunge probabil și pentru încă două prânzuri.
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