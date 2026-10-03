VIDEO | Ce ascunde, de fapt, ciocolata din supermarket? „În cel mai bun caz va fi 40% cacao, restul zahăr” / Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, explică ce trebuie să urmărești pe etichetă

03 oct. 2026, Articole / Reportaje
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Câtă cacao este, de fapt, într-o ciocolată pe care o cumpărăm din supermarket și cât de important este să citim lista ingredientelor?

Alis Blaj, de la International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, a vorbit pentru G4Food despre diferențele dintre ciocolata artizanală și cea din comerț, despre cât zahăr poate conține o tabletă și despre ce ar trebui să urmărească un consumator pe etichetă.

Ce trebuie să urmărești când cumperi ciocolată

Potrivit reprezentantei institutului, procentul de cacao afișat pe ambalaj trebuie privit împreună cu restul informațiilor despre produs. Ea atrage atenția asupra compoziției și explică ce ar trebui să urmărească un consumator atunci când alege o ciocolată.

„Întotdeauna, orice auziți, 40%, 50%, 60%, în cel mai bun caz va fi 40% cacao, restul zahăr. În cel mai rău caz posibil, pe care îl întâlniți în toate modelele din supermarket, aproximativ toate, să spunem, 90%. Vorbim de cacao sau masă de cacao, ceea ce este greșit. Vorbim despre vanilie, care este un aditiv folosit pentru a ascunde potențialele erori. Dar ar trebui să conțină doar cacao și zahăr. Dacă nu vrei zahăr deloc, ar trebui să îți iei ciocolată de 100%. Deci, cumpărați ciocolată neagră, simplă, de calitate.”

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De ce două bucățele de ciocolată pot fi suficiente

Un alt element despre care vorbește Alis Blaj este senzația care rămâne după ce ai mâncat ciocolata. În cazul unei ciocolate artizanale, spune ea, gustul poate persista mai mult, iar experiența poate fi suficient de complexă încât să nu simți nevoia să mănânci o cantitate mare.

„De fapt, e vorba de after taste. Ceea ce își dorește o ciocolată din comerț este ca tu să mănânci jumătate de tabletă sau o tabletă ca să recumperi. Este vorba de marketing. O ciocolată artizanală îți oferă accesul la toată paleta asta de gusturi, o perioadă mult mai lungă, în așa fel că tu nu ai nevoie să mănânci jumătate de tabletă, pentru că tu te simți satisfăcut din, să spunem, două bucățele. Asta este strict legat de after taste-ul pe care l-ai.”

Gustul unei ciocolate se poate învăța

Alis Blaj vorbește și despre degustare ca despre o experiență în care nu este important doar primul gust. Ciocolata trebuie lăsată să se deschidă, iar consumatorul poate începe să distingă treptat aromele și diferențele dintre produse.

„Degustăm un pic cu creierul. Trebuie să lăsăm ciocolata să ne dea aromele, să vedem ce se întâmplă, să vedem ce gusturi apar. Nu este doar despre faptul că iei o bucățică și spui «îmi place» sau «nu îmi place».”

În cadrul degustării de la festival, Alis Blaj a prezentat și o ciocolată cu 72% cacao, provenită din Peru, fără ingrediente adăugate. Discuția a ajuns inclusiv la aromele pe care le poate identifica un degustător într-o astfel de ciocolată.

„Este 72% cacao, este din Peru și nu avem niciun fel de inclusions în ea. Practic, avem doar cacao și zahăr. Și atunci putem să vedem exact ce ne oferă cacaoa respectivă. Avem niște note citrice. Sunt niște arome care vin foarte frumos și care rămân și după ce ai terminat bucățica de ciocolată.”

De ce o ciocolată bună nu înseamnă doar procentul de cacao

Pentru Alis Blaj, experiența unei ciocolate este construită din mai multe elemente, iar degustarea permite observarea diferențelor dintre produse.

„Ceea ce este foarte interesant este că, dacă este o ciocolată de calitate, cu siguranță poți să ai foarte multe arome. Poți să ai fructat, poți să ai citric, poți să ai foarte multe lucruri și atunci nu mai simți nevoia să mănânci foarte mult. Pentru că ai această experiență care rămâne. After taste-ul este foarte important și este unul dintre lucrurile pe care noi le urmărim foarte mult atunci când degustăm.”

Ce înseamnă, de fapt, ciocolata din supermarket

În discuția despre produsele comerciale, Alis Blaj revine la diferența dintre o tabletă concepută pentru consumul de masă și una în care accentul este pus pe caracteristicile cacaoului.

„Ceea ce își dorește o ciocolată din comerț este ca tu să mănânci jumătate de tabletă sau o tabletă ca să recumperi. Este vorba de marketing. În momentul în care ai o ciocolată care are un after taste foarte lung și îți oferă toată paleta de gusturi, tu nu mai ai nevoie să consumi atât de mult. O ciocolată artizanală îți oferă accesul la toată paleta asta de gusturi, o perioadă mult mai lungă, în așa fel că tu nu ai nevoie să mănânci jumătate de tabletă, pentru că tu te simți satisfăcut din două bucățele.”

Cum alegi o ciocolată simplă

La final, recomandarea lui Alis Blaj este una simplă: să fii atent la ceea ce cumperi și să citești lista de ingrediente, nu doar mesajele de pe partea din față a ambalajului.

„Dacă nu vrei zahăr deloc, ar trebui să îți iei ciocolată de 100%. Dacă vrei să ai și puțin zahăr, atunci poți să alegi o ciocolată neagră, simplă, de calitate. Important este să te uiți la ce conține și să încerci să înțelegi ce cumperi.

Pentru că până la urmă, dacă vrei să te bucuri de ciocolată, trebuie să înveți să o și guști, nu doar să o mănânci.”

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