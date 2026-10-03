În apropiere de Palermo a fost obținut primul lot de cafea Arabica cultivată și recoltată integral în Italia. Plantația familiei Morettino, din zona San Lorenzo ai Colli, arată cum schimbările climatice modifică inclusiv regiunile în care pot fi cultivate plante asociate până acum cu zonele tropicale și ecuatoriale.

Cafeaua este cultivată în mod tradițional în regiuni cu temperaturi ridicate, umiditate și precipitații constante. În Sicilia, însă, încălzirea climei a creat condiții care au permis plantelor de cafea să se dezvolte în aer liber, potrivit Euronews.

Prima recoltă de cafea Arabica cultivată în Italia

Plantația familiei Morettino se află la câteva sute de metri deasupra nivelului mării și produce în prezent aproximativ 100 de kilograme de drupe, fructele plantei de cafea, cunoscute și drept „cireșe de cafea”. Din acestea rezultă puțin peste 15 kilograme de boabe prăjite.

Proiectul este realizat împreună cu Universitatea și Grădina Botanică din Palermo și urmărește să studieze modul în care plantele tropicale se adaptează noului climat mediteranean.

Producția este încă departe de a putea susține o industrie comercială de mari dimensiuni, însă proiectul are o importantă componentă științifică și simbolică.

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Cafeaua cultivată la Palermo dezvoltă, potrivit promotorilor proiectului, note aromatice distincte, asemănătoare stafidelor.

Înaintea plantației familiei Morettino, o fermă din Terrasini, tot în zona Palermo, cultivase cafea integral în sere.

Unde se cultivă în mod tradițional cafeaua

Cafeaua este cultivată în mod tradițional în regiunile tropicale și ecuatoriale ale lumii, iar principalii producători sunt concentrați în America Latină, Africa și Asia.

Brazilia, Columbia, Peru și Costa Rica se numără printre principalii producători din America Latină. În Africa, cafeaua este cultivată în țări precum Etiopia, Uganda, Kenya și Tanzania, iar în Asia, Vietnamul și Indonezia sunt printre marii producători.

Arabica este cultivată, în general, la altitudini mai mari decât Robusta și este asociată cu o calitate superioară.

Extinderea cultivării cafelei în zone din sudul Europei nu este însă un fenomen izolat. În Spania au fost lansate proiecte experimentale în provincia Granada, în timp ce în Insulele Canare cafeaua este cultivată încă din secolul al XIX-lea, favorizată de poziția geografică, fertilitatea și umiditatea solurilor vulcanice.

Și în Azore, Portugalia, există plantații private de cafea, arhipelagul fiind unul dintre cele mai nordice puncte în care această cultură este întâlnită.

Italia, țara cafelei prăjite, nu și a cafelei cultivate

Italia este cel mai mare producător de cafea prăjită din Uniunea Europeană. În 2025, aici au fost produse peste 400 de tone de cafea prăjită.

Industria italiană se bazează însă pe importul boabelor verzi, adică al cafelei neprăjite provenite din țările producătoare. În Italia există aproximativ 1.000 de prăjitorii, iar industria generează o cifră de afaceri anuală de 5,9 miliarde de euro.

Posibilitatea de a cultiva cafea în sudul țării vine într-un moment în care consumul rămâne ridicat.

Un sondaj realizat de AstraRicerche în parteneriat cu brandul Segafredo arată că 82,6% dintre italieni consideră calitatea materiei prime decisivă, 71,8% acordă atenție caracteristicilor aromatice, iar 51,5% vor să cunoască originea produsului și traseul acestuia de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Un alt studiu, realizat de Italian Coffee Committee al Unione Italiana Food și Altroconsumo pe mai mult de 1.200 de consumatori, arată că trei din patru italieni beau cafea în mod regulat, iar aproape unul din doi consideră cafeaua unul dintre simbolurile culturii și stilului de viață italian, alături de paste.

Dintre cei care beau espresso, 83% consumă această băutură zilnic, acasă sau la cafenea, fie preparată la moka, fie cu aparate moderne pe bază de capsule.

Cafeaua cultivată în sudul Europei vine și cu o problemă: apa

Extinderea culturilor de cafea în afara zonelor tradiționale trebuie însă analizată și din perspectiva sustenabilității.

Procesarea boabelor după recoltare poate necesita între 50 și 200 de litri de apă pentru fiecare kilogram de cafea verde și produce ape uzate care, dacă nu sunt tratate corespunzător, pot afecta ecosistemele locale.

În același timp, dacă producția de cafea se extinde către regiuni în care seceta sezonieră devine tot mai frecventă, cultivarea plantei va presupune și găsirea unor soluții tehnologice pentru reducerea consumului de apă.

Plantația din Palermo rămâne, deocamdată, o producție experimentală, însă prima recoltă de Arabica cultivată integral în Italia este un exemplu concret al modului în care schimbările climatice pot modifica harta agriculturii.