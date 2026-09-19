Somnul de proastă calitate este asociat cu dificultăți în menținerea unei alimentații sănătoase, arată un studiu relatat de New York Post.

Rezultatele cercetării arată că persoanele care spuneau că dorm prost au raportat un efort mia mic pentru a mânca sănătos. Aveau și mai puțină încredere că își pot respecta obiectivele alimentare, potrivit Universității Concordia, din Canada, care a coordonat cercetarea. Rezultatele privesc, așadar, capacitatea de a menține obiceiuri alimentare sănătoase. Cercetătorii au analizat inclusiv efortul depus pentru schimbarea dietei și încrederea participanților că pot continua aceste schimbări.

Studiul, publicat în Annals of Behavioral Medicine, a urmărit 204 cupluri care locuiau împreună, timp de trei luni. Cei 408 participanți aveau o vârstă medie de aproximativ 42 de ani. Aceștia au completat chestionare despre somn și alimentație la început, după o lună și după trei luni. În primele două săptămâni au ținut și jurnale zilnice despre eforturile de a mânca sănătos.

În fiecare cuplu, cel puțin o persoană avea suprapondere sau obezitate și încerca să își îmbunătățească alimentația ori activitatea fizică. Aproape 96% dintre participanți declarau că încearcă să își schimbe dieta.

- articolul continuă mai jos -

Asocierea dintre somn și alimentație

Analiza a identificat o asociere între somnul de proastă calitate și alimentația mai puțin sănătoasă. Legătura apărea atât pentru persoana care dormea prost, cât și pentru partener, chiar după luarea în calcul a somnului acestuia, potrivit studiului.

Jean-Philippe Gouin, profesor de psihologie la Concordia și autor corespondent, propune o posibilă explicație. El crede că partenerul insuficient odihnit ar putea aduce mai des în casă alimente foarte tentante, bogate în calorii. Printre exemplele menționate se numără chipsurile, biscuiții sărați, ciocolata și bomboanele. Acesta este însă un mecanism posibil, care trebuie verificat. Cercetătorii consideră că merită analizate mai atent cumpărăturile, planificarea meselor și sprijinul dintre parteneri.

Pe parcursul cercetării, calitatea alimentației s-a îmbunătățit modest, iar cea a somnului a rămas relativ stabilă. Somnul evaluat inițial nu a prezis schimbarea dietei în cele trei luni.

Studiul este observațional și se bazează pe răspunsurile participanților. Prin urmare, nu demonstrează că somnul prost a cauzat alimentația nesănătoasă. Rezultatele se aplică în primul rând unor cupluri cu caracteristici similare celor studiate.

Autorii propun cercetări care să testeze dacă îmbunătățirea somnului unui partener poate ajuta alimentația ambilor. Gouin subliniază și importanța schimbărilor făcute împreună în mediul de acasă, astfel încât obiceiurile sănătoase să fie mai ușor de păstrat, conform comunicatului universității.